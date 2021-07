EsselWorld, Water Kingdom und EsselWorld Bird Park feiern den Nationalen Arzttag! | Gesundheitsinfo

Mumbai: Die schwierige Zeit der Pandemie hat uns erneut an die bedingungslosen und selbstlosen Opfer von Ärzten und Medizinern erinnert, um uns gesund und sicher zu halten. Dieses Jahr ist wieder einmal den Ärzten und Angehörigen der Gesundheitsberufe gewidmet, die in diesen schwierigen Zeiten ihr Leben riskieren, indem sie in primären und sekundären Gesundheitszentren ihr Leben riskieren. Jetzt ist also der perfekte Zeitpunkt, um die Bedeutung dieser medizinischen Fachkräfte zu erkennen und ihren Beitrag zu würdigen.

An diesem nationalen glückverheißenden Ärztetag begrüßen das Wasserkönigreich, EsselWorld und EsselWorld Bird Park alle Ärzte und medizinisches Fachpersonal auf ganz besondere Weise mit Thanksgiving-Postern im Bollywood-Stil.

Die Kampagne richtet sich über soziale Netzwerke an alle Ärzte und Gesundheitsberufe, die ihnen nicht nur danken, sondern ihnen in diesen schwierigen Zeiten auch ein Lächeln auf die Lippen zaubern.

„Zu Ehren dieses edlen Berufs wird der Doctor’s Day an verschiedenen Terminen auf der ganzen Welt gefeiert. In Indien wird es jedes Jahr am 1. Juli gefeiert, um ihren unvergesslichen Beitrag auf dem Gebiet der Medizin zu ehren. Ärzte sind einem großen Risiko ausgesetzt, weil sie ein Leben lang unermüdlich für ihre Patienten arbeiten. Sie sind wie unsere Soldaten, die ihr Leben verängstigen, damit wir mit unseren Familien fit, gesund und glücklich bleiben können. Im Gegenzug stehen wir auf und verneigen uns, um ihnen auf einzigartige Weise unseren Dank auszudrücken.

Herr Paresh Mishra, Senior Vice President, Vertrieb und Marketing, EsselWorld & Water Kingdom.