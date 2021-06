Ernährungswissenschaftlerin Dr. Namita Jain über häufige Fehler, die Menschen mit Ernährung und Bewegung machen | Gesundheitsinfo

Dr. Namita Jain ist eine renommierte Ernährungswissenschaftlerin und Wellnessexpertin in Indien. Sie arbeitet am Bombay Hospital und ist außerdem Beraterin der Food Safety Standard Authority of India (FSSAI). Jain hat auch den Ruf, eine berühmte Ernährungswissenschaftlerin zu sein, die für Deepika Padukone, Saina Nehwal und Hema Malini gearbeitet hat.

Seit Namita Jain in Wellness und Ernährung eingestiegen ist, hat sie vielen Menschen geholfen, ihre Ziele zu erreichen. Bei der Vielfalt der in Indien verfügbaren Lebensmitteloptionen weiß man nicht, was man essen soll und was nicht, um ein gesundes Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Jain hat in seinen Büchern viele Rezepte geschrieben, die den Menschen helfen, gut zu essen, ohne sich schuldig zu fühlen. Viele von ihnen befolgen seine persönlichen Ratschläge zu Trainings und Diäten, die sie befolgen sollten, um ein gesundes und ausgewogenes Leben zu führen.

Die Wellness-Expertin Dr. Namita Jain ist aufgrund ihrer Arbeit und Qualifikation ein vertrauenswürdiger Name in der Gesundheitsbranche. Sie hat an verschiedenen Kursen des American College of Sports Medicine, des American Council of Exercise, der Aerobics & Fitness Association of America und des Pilates Institute UK teilgenommen. Daher hat sie ein umfassendes Wissen über die richtige Ernährung und Bewegung für verschiedene Körpertypen.

Heutzutage sind die meisten jungen Menschen auf das Internet angewiesen, um Informationen zu erhalten. Sie folgen einer bestimmten Diät, gefolgt von einer Berühmtheit oder einem Influencer. Aber sie erzielen nicht immer das gewünschte Ergebnis. Daher rät Dr. Namita Jain den Menschen, dass sie die Nahrung zu sich nehmen und den richtigen Zeitplan für ihren Körpertyp einhalten müssen, um ihre gesunden Körperziele zu erreichen und Fett zu verlieren.

Über einige häufige Fehler, die Menschen während einer Diät oder beim Sport machen, sagt Jain: „Ich habe Leute gesehen, die versucht haben, ihre Ziele in kürzerer Zeit zu erreichen. Sie erreichen extreme Werte, die ihnen nicht die gewünschten Ergebnisse bringen. auf einmal. Sie müssen sich und Ihrem Körper Zeit geben, sich an eine neue Ernährung oder Bewegung anzupassen. Um solche Fehler zu vermeiden, sollte man sich von einem Ernährungsberater beraten lassen und wissen, was er essen darf und was nicht.

Besuchen Sie die Website von Dr. Namita Jain, um mehr über sie zu erfahren und wie sie Menschen zu einem besseren Lebensstil führt – https://drnamitajain.com/.

(Haftungsausschluss – Inhalt des Markenbüros)