Neu-Delhi: Da die Welt von der Pandemie betroffen war, kann die Aufmerksamkeit nun auf größere Anliegen wie Gesundheit und Ernährung, insbesondere von Kindern, gelenkt werden. Das Sitzen in unseren sicheren Räumen ermöglichte es uns, Zeit zu investieren, um bessere Essgewohnheiten für unsere süßen Kleinen zu entwickeln.

Eine ausgewogene und nahrhafte Ernährung spielt eine wesentliche Rolle für die ganzheitliche Entwicklung eines Kindes. Kleinkinder neigen dazu, sehr wählerisch zu sein, wenn es um Lebensmittel geht, die wichtige Komponenten ihres Nährstoffbedarfs verpassen könnten. Daher ist es für das richtige Wachstum und die richtige Entwicklung eines Kindes sehr wichtig, auf eine ausreichende Nährstoffversorgung zu achten, die zusätzlich mit Milchpulver oder wünschenswerten Nahrungsergänzungsmitteln versorgt werden kann. In den wachsenden Lebensjahren eines Kindes haben einige Nährstoffe mehr Gewicht als andere, wie beispielsweise Proteine.

Von den frühen Kindheitsjahren bis zum Jugendalter fördert Protein das körperliche und geistige Wachstum eines Kindes, das ihm hilft, Körper und Geist zu stärken. Protein ist ein entscheidender Baustein, da es für den Aufbau von Geweben wie Muskeln, Haut und Knochen verantwortlich ist. Kinder brauchen in ihrer Kindheit mehr Protein als jemals zuvor in ihrem Leben. Wie von den National Academies of Science vorgeschlagen, sollten Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren mindestens 13 Gramm pro Tag zu sich nehmen, 4 bis 8-Jährige sollten mindestens 19 Gramm pro Tag zu sich nehmen und 9 bis 13-Jährige sollten mindestens 34 Gramm zu sich nehmen . pro Tag, sagt Yashna Garg, CMO E-Commerce, ZeoNutra.

Hier sind ein paar Dinge, die sie vorschlägt, sich während der Entwicklungsjahre Ihres Kindes zu konzentrieren:

Versuchen Sie, Ihr Kind von Anfang an in so viel körperliche Aktivität einzubeziehen. Aktivitäten wie Tanzen, Skaten, Radfahren, Schwimmen usw. Wird ihnen helfen, nicht nur körperlich, sondern auch geistig zu wachsen.

Die Aufnahme von Lebensmitteln mit einem hohen Anteil an gesunden Fetten ist ebenfalls sehr wichtig. Versuchen Sie, Oliven, Nüsse, Avocados und Meeresfrüchte hinzuzufügen, die essentielle Fettsäuren und Vitamin E liefern.

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn nur das Milchpulver in Milch ohne zusätzlichen Zucker konsumiert wird. Die Verbindung hat klinisch die ideale Menge an Süße, die Kinder einnehmen können, um ihnen zu helfen, größer zu werden.

Heutzutage kommen Kinder in engen Kontakt mit elektronischen Geräten, die die Gehirnentwicklung einschränken und auch ihre Lethargie steigern. Es wird empfohlen, sie in Puzzle- und Buchleseaktivitäten fortzusetzen.