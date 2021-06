Entschlüsselt: Wie COVID-19-Aerosole durch unsere Lunge gelangen | Gesundheitsinfo

Sydney: Wenn wir isolierte Coronavirus-Partikel einatmen, erreichen mehr als 65 % die tiefste Region unserer Lunge, wo Zellschäden zu einem niedrigen Sauerstoffgehalt im Blut führen können, wie neue Forschungen ergeben.

Die von Forschern der University of Technology Sydney geleitete Studie ergab, dass mehr dieser Aerosole die rechte Lunge erreichen als die linke.

Während frühere Forschungen gezeigt haben, wie virale Aerosole durch die oberen Atemwege, einschließlich Nase, Mund und Rachen, wandern, war die in der Zeitschrift Physics of Fluids veröffentlichte Studie die erste, die untersuchte, wie sie durch den Körper wandern.

“Unsere Lunge sieht aus wie Baumäste, die sich bis zu 23-mal in immer kleinere Äste teilen. Aufgrund der Komplexität dieser Geometrie ist es schwierig, eine Computersimulation zu entwickeln, aber wir konnten dies in den ersten 17 Generationen modellieren. oder Äste der Atemwege “, sagte der leitende Autor Saidul Islam von der Universität.

„In diesen ersten 17 Ästen lagern sich je nach Atemfrequenz zwischen 32% und 35% der Viruspartikel ab. Das bedeutet, dass ca. 65% der Viruspartikel in die tiefsten Regionen unserer Lunge entweichen, zu denen auch die Alveolen oder die Luft gehören.“ säcke. “ fügte er hinzu.

Die Studie ergab auch, dass sich in der rechten Lunge, insbesondere im rechten Oberlappen und rechten Unterlappen, mehr Viruspartikel ablagern als in der linken Lunge. Dies liegt an der sehr asymmetrischen anatomischen Struktur der Lunge und der Art und Weise, wie die Luft durch die verschiedenen Lungenflügel zirkuliert.

Die Forschung wird durch eine kürzlich durchgeführte Studie von Thorax-CT-Scans von COVID-19-Patienten unterstützt, die in den vom Modell vorhergesagten Regionen eine stärkere Infektion und Krankheit zeigen.

Das Team modellierte drei verschiedene Durchflussraten – 7,5, 15 und 30 Liter pro Minute. Das Modell zeigte eine größere Virusablagerung bei niedrigeren Flussraten.

Die Ergebnisse haben auch Auswirkungen auf die Entwicklung von Geräten zur gezielten Medikamentenabgabe, die Medikamente in die am stärksten vom Virus betroffenen Bereiche des Atmungssystems abgeben können.

Die Weltgesundheitsorganisation hat kürzlich ihre Leitlinien zur Bedeutung der Aerosolübertragung aktualisiert und warnt davor, dass überfüllte Innenräume und schlecht belüftete Bereiche ein erhebliches Risiko der Übertragung von COVID-19 darstellen, da Aerosole in der Luft bleiben können.