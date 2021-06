Eine HIV-positive Frau trug 216 Tage lang COVID-19 in sich, das Virus ist in ihrem Körper 32-mal mutiert! | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Forscher in Südafrika haben den potenziell gefährlichen Fall einer 36-jährigen HIV-positiven Frau gemeldet, die 216 Tage lang das COVID-19-Virus in ihrem Körper trug. In seinem Körper ist das Virus innerhalb von sechs Monaten mehr als 30-mal mutiert.

Der Fall wurde erstmals am 3. Juni in der nicht gekoppelten medizinischen Fachzeitschrift medRxiv gemeldet. Dem Bericht zufolge erkrankte die Frau im September 2020 an COVID-19. Das Virus hat 13 Spike-Protein-Mutationen und 19 andere genetische Veränderungen angesammelt, die sich ändern könnten. das Verhalten des Virus. Einige dieser Mutationen wurden in besorgniserregenden Varianten wie der Alpha-Variante (zuerst in Großbritannien gemeldet) und der Beta-Variante (zuerst in Südafrika gemeldet) beobachtet.

Bei der Frau, deren Identität nicht bekannt gegeben wird, wurde 2006 erstmals HIV diagnostiziert, und ihr Immunsystem hat sich im Laufe der Zeit ständig geschwächt.

Obwohl es derzeit wenig Forschung gibt, um zu belegen, dass HIV-infizierte Menschen anfälliger für COVID-19 sind und schwerwiegende medizinische Folgen entwickeln, aber wenn mehr solcher Fälle bei HIV-positiven Menschen gefunden werden, könnten sie zu einer “Fabrik von Varianten für” werden die ganze Welt”.

„Während die meisten Menschen Sars-CoV-2 effektiv beseitigen, gibt es mehrere Berichte über eine längere Infektion bei immungeschwächten Personen. Wir präsentieren einen Fall einer länger andauernden Infektion von mehr als 6 Monaten mit Ausscheidung von SARS-CoV-2 mit hohem Titer bei einer Person mit fortgeschrittenem HIV und Versagen einer antiretroviralen Therapie “, sagte ein Experte der von der Hindustan Times zitierten Studie.

Laut den Forschern der Studie können immungeschwächte Patienten das Virus viel länger in ihrem Körper tragen.

Dies ist ein besorgniserregender Trend für Südafrika und Indien. Während in diesem afrikanischen Land etwa 7,8 Millionen Menschen von HIV betroffen sind, gibt es in Indien auch fast eine Million Menschen, die unbehandelt mit HIV infiziert sind.