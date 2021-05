Die Überwachung von 2 leicht messbaren Zeichen zu Hause kann das Todesrisiko durch COVID-Gesundheitsinformationen verringern

New York: Eine einfache Überwachung der Atemfrequenz und der Blutsauerstoffsättigung zu Hause kann das Risiko eines Todes durch COVID-19 verringern, so eine Studie.

Nach den aktuellen Richtlinien der US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) sollten Menschen mit COVID-19 einen Arzt aufsuchen, wenn sie offensichtliche Symptome wie “Atembeschwerden” und “anhaltende Schmerzen oder Druck in der Brust” haben. Hinweise, die möglicherweise fehlen, selbst wenn Atmung und Blutsauerstoff gefährliche Werte erreicht haben, sagten Forscher der University of Washington in den USA.

Für einige Menschen mit COVID-19 könnte, wenn sie sich schlecht genug fühlen, um ins Krankenhaus zu gehen, ein Fenster für frühzeitige medizinische Eingriffe verstrichen sein, stellten sie fest.

„Anfangs haben die meisten Patienten mit COVID keine Atembeschwerden. Sie können eine relativ niedrige Sauerstoffsättigung aufweisen und dennoch asymptomatisch sein “, sagte die Kardiologin Nona Sotoodehnia von der medizinischen Fakultät der Universität.

“Wenn Patienten die aktuellen Richtlinien befolgen, weil sie nicht kurzatmig werden können, bis ihr Blutsauerstoff niedrig genug ist, verpassen wir die Chance, frühzeitig mit einer lebensrettenden Behandlung einzugreifen”, fügte Sotoodehnia hinzu.

Für die Studie, die in der Zeitschrift Influenza and Other Respiratory Viruses veröffentlicht wurde, untersuchten die Forscher die Fälle von 1.095 Patienten ab 18 Jahren, die zwischen dem 1. und dem 1. März mit COVID-19 in Krankenhäusern von UW Medicine in Seattle oder im Rush University Medical Center in Chicago aufgenommen wurden 8. Juni 2020.

Im Vergleich zu Patienten, die mit normalem Blutsauerstoff aufgenommen wurden, hatten hypoxämische Patienten (niedrige Blutsauerstoffsättigung; 91% oder weniger) ein 1,8- bis 4,0-fach höheres Sterberisiko, abhängig vom Sauerstoffgehalt im Blut des Patienten.

Ebenso hatten Patienten mit Tachypnoe (schnelle flache Atmung; 23 Atemzüge pro Minute) im Vergleich zu Patienten mit normaler Atemfrequenz ein 1,9- bis 3,2-fach höheres Mortalitätsrisiko.

Fast alle Patienten mit Hypoxämie und Tachypnoe benötigen zusätzlichen Sauerstoff, der zusammen mit entzündungshemmenden Glukokortikoiden akute Fälle von COVID-19 wirksam behandeln kann.

“Wir empfehlen die CDC und [World Health Organization] Überlegen Sie, ihre Richtlinien zu überarbeiten, um dieser Population asymptomatischer Menschen Rechnung zu tragen, die wirklich Krankenhausaufenthalt und Pflege verdienen “, sagten die Forscher.