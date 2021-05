“Die indische Variante von COVID kann sich unter ungeimpften Menschen wie ein Lauffeuer ausbreiten”: UK Health Secretary | Gesundheitsinfo

London: Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock hat gewarnt, dass sich die in Indien erstmals entdeckte Variante des Coronavirus unter denjenigen, die keinen Impfstoff gegen die Krankheit erhalten haben, “wie ein Lauffeuer ausbreiten” könnte.

Die Variante “wird in Teilen des Landes zur dominierenden Sorte” wie Bolton und Blackburn, sagte Hancock am Sonntag gegenüber Sky News, wie von der Nachrichtenagentur Xinhua zitiert.

Positiver ist jedoch, dass es ein “hohes Maß an Vertrauen” gibt, dass aktuelle Impfstoffe gegen die Variante wirksam sind.

Hancock forderte diejenigen, die zur Impfung berechtigt sind, aber noch keinen Termin vereinbart haben, auf, sich zu melden, um ihren Impfstoff zu erhalten.

Die Gesundheitsministerin beschrieb die aktuelle Situation als “ein Rennen zwischen dem Impfprogramm und dem Virus”, wobei die neue Variante “dem Virus in diesem Rennen einige zusätzliche Beine gegeben hat”.

“Und so ist der Schutz vor dem Impfstoff trotz des Schutzes, den Sie durch den Impfstoff erhalten, sehr hoch, aber nicht absolut.”

Laut Public Health England (PHE) haben sich die Fälle der als B1617.2 bekannten Variante in Großbritannien von 520 von PHE in der vergangenen Woche registrierten Fällen auf 1.313 mehr als verdoppelt.

Hancock sagte jedoch, dass die geplante Lockerung der Sperrung am Montag noch im Gange sei.

Am 14. Juni würde eine Entscheidung bekannt gegeben, ob das Land am 21. Juni den letzten Schritt unternehmen würde, wenn laut Hancock alle gesetzlichen Beschränkungen für den sozialen Kontakt aufgehoben werden sollten.

“Wir müssen vorsichtig sein, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen wachsam sein und wir haben es gesagt – jeden Schritt auf dem Weg”, sagte er.

Ab Montag dürfen Pubs, Bars und Restaurants in England drinnen öffnen, und auch die Unterhaltung im Innenbereich wird wieder aufgenommen, darunter Kinos, Museen und Kinderspielplätze.

Menschen in England dürfen sich im Freien in Gruppen von nicht mehr als 30 Personen und in Gruppen von bis zu sechs oder als zwei Haushalten im Haus treffen.

Hotels, Pensionen und Bed & Breakfasts können ebenfalls ab Montag wieder geöffnet werden.

Britische Gesundheitsexperten haben jedoch gewarnt, dass der nächste Schritt zur Lockerung der Sperrung “mit äußerster Vorsicht” angegangen werden sollte.

Richard Jarvis, Co-Vorsitzender des Public Health Medicine Committee der British Medical Association (BMA), sagte, “Schlüsselgruppen der Bevölkerung” seien immer noch nicht geimpft.

Nach neuesten offiziellen Angaben haben in Großbritannien mehr als 36,3 Millionen Menschen den ersten Impfstoff gegen das Coronavirus erhalten.

Am Montagmorgen stieg die Gesamtzahl der COVID-19-Fälle in Großbritannien auf 4.466.589, während die Zahl der Todesopfer bei 127.941 lag.