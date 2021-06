Die besten hirnfördernden Lebensmittel für Kinder Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Eine gute Ernährung kann Ihr Gedächtnis, Ihre Konzentration und Ihre Gehirnfunktion verbessern. Das Gehirn nimmt wie der Rest des Körpers Nährstoffe aus der Nahrung auf, die wir zu uns nehmen. Daher ist es sehr wichtig, dass Kinder sehr nahrhafte Lebensmittel zu sich nehmen, die das Gehirn anregen. Die Ernährungsberaterin Vidhi Chawla schlägt einige vor:

Eier

Wenn Sie den Frühstücksteller Ihres Kindes mit einer Kombination aus Kohlenhydraten, Proteinen und einer kleinen Menge gesunder Fette füllen, bleibt es den ganzen Tag über voller Energie. Eier sind reich an Proteinen und enthalten als zusätzlichen Bonus Cholin, das beim Gedächtnis hilft.

Fetter Fisch

Fetter Fisch ist reich an Omega-3-Fettsäuren und wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Gehirns und die Gesundheit aus. Omega-3-Fettsäuren sind notwendige Bestandteile der Bausteine ​​der Zelle. Fische wie Lachs, Makrele, frischer Thunfisch, Forelle, Sardinen und Hering sind reich an Omega-3-Fettsäuren und sollten einmal pro Woche gegessen werden.

Hafer / Haferflocken

Haferflocken und Haferflocken sind großartige Energiequellen und „Treibstoff“ für das Gehirn. Sie sind reich an Ballaststoffen, was Kinder glücklich macht und sie davon abhält, Junk Food zu naschen. Sie sind auch reich an Vitamin E, B-Komplex und Zink, die dem Gehirn von Kindern helfen, optimal zu funktionieren. Verwenden Sie eine beliebige Beilage, wie Äpfel, Bananen, Blaubeeren oder sogar Mandeln.

Buntes Gemüse

Buntes Gemüse ist reich an Antioxidantien, die die Gehirnzellen gesund halten. Tomaten, Süßkartoffeln, Kürbisse, Karotten oder Spinat sind Gemüse, die Sie in die Ernährung Ihres Kindes aufnehmen sollten. Gemüse lässt sich ganz einfach in Spaghettisaucen oder Suppen einarbeiten.

Milch, Joghurt und Käse

Milch, Joghurt und Käse sind reich an Proteinen und B-Vitaminen, die für das Wachstum von Hirngewebe notwendig sind, Neurotransmitter und Enzyme, die alle eine wichtige Rolle im Gehirn spielen. Diese Lebensmittel sind auch reich an Kalzium, das für die Entwicklung starker, gesunder Zähne und Knochen notwendig ist. Der Kalziumbedarf von Kindern variiert je nach Alter, aber zwei bis drei Kalziumquellen sollten täglich konsumiert werden. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihr Kind keine Milch mag; Es gibt andere Möglichkeiten, Milchprodukte in Ihre Ernährung aufzunehmen: Verwenden Sie bei der Zubereitung von Haferbrei, Pudding oder Pfannkuchen Milch anstelle von Wasser.

Bohnen

Bohnen sind eine großartige Protein-, Vitamin- und Mineralstoffquelle für Ihre Kinder. Kidney- und Pintobohnen enthalten mehr Omega 3 als jede andere Bohne. Streuen Sie gemischte Bohnen über den Salat, zerdrücken Sie sie und verteilen Sie sie auf Pita-Taschen oder kombinieren Sie sie mit geriebenem Salat und Käse, um die perfekte Sandwich-Füllung zu erhalten.