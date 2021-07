Peking: Ein in Peking ansässiger Tierarzt, der als erster Fall einer menschlichen Infektion mit dem Affen-B-Virus (BV) in China bestätigt wurde, ist an dem Virus gestorben, aber seine engen Kontakte sind vorerst immun, berichtete die Global Mal.

Der 53-jährige Tierarzt, der für eine Forschungseinrichtung für nichtmenschliche Primaten arbeitete, zeigte einen Monat nach der Sezierung von zwei toten Affen Anfang März frühe Symptome von Übelkeit und Erbrechen.

Der Tierarzt wurde in mehreren Krankenhäusern behandelt und starb schließlich am 27. Mai, wie die englische wöchentliche Plattform der chinesischen CDC des China Center for Disease Control and Prevention enthüllte.

Er sagte, dass es in China zuvor keine tödlichen oder auch nur klinisch offensichtlichen BV-Infektionen gegeben habe, daher sei der Fall des Tierarztes der erste Fall einer menschlichen Infektion mit BV, der in China identifiziert wurde.

Die Forscher sammelten im April beim Tierarzt die Zerebrospinalflüssigkeit und identifizierten ihn als BV-positiv, aber Proben von seinen engen Kontakten deuteten auf negative Ergebnisse für das Virus hin.

Das 1932 erstmals isolierte Virus ist ein enzootisches Alphaherpesvirus bei Makaken der Gattung Macaca. Sie kann durch direkten Kontakt und Austausch von Körpersekreten übertragen werden; und hat eine Sterberate von 70 bis 80 Prozent.

Die Zeitung schlug vor, dass BV bei Affen eine potenzielle Bedrohung für Arbeiter darstellen könnte.

Dem Bericht zufolge besteht die Notwendigkeit, BV während der Entwicklung spezifischer Rhesus-Kolonien frei von Krankheitserregern zu eliminieren und die Überwachung bei Laboraffen und Arbeitern in China zu verstärken.