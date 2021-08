Delta-Variante produziert ähnliche Viruslasten bei geimpften und ungeimpften Menschen: Studie | Gesundheitsinfo

Washington: Eine neue Studie der US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) zeigt, dass die Delta-Variante sowohl bei geimpften als auch bei ungeimpften Personen ähnliche Virusmengen produziert, wenn sie infiziert sind.

Die am Freitag von der CDC veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf 469 Fälle von COVID-19, die bei Einwohnern von Massachusetts festgestellt wurden, die vom 3. bis 17. Juli nach Barnstable County, einem Sommerurlaubsziel, reisten, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua.

Insgesamt 346 Fälle, etwa 74 Prozent, traten laut der Studie bei vollständig geimpften Personen auf.

Tests identifizierten die Delta-Variante in 90 Prozent der Proben von 133 Patienten.

Laut der Studie waren die Zyklus-Cutoff-Werte zwischen Proben von vollständig geimpften und ungeimpften Patienten ähnlich.

Die Studie zeigte, dass die Delta-Infektion sowohl bei geimpften als auch bei ungeimpften Personen zu gleich hohen SARS-CoV-2-Viruslasten führte, sagte CDC-Direktorin Rochelle Walensky.

„Hohe Viruslasten deuten auf ein erhöhtes Übertragungsrisiko hin und haben Bedenken geäußert, dass im Gegensatz zu anderen Varianten mit Delta infizierte Personen das Virus übertragen könnten“, sagte sie.

Walensky sagte, die Entdeckung sei besorgniserregend und eine entscheidende Entdeckung, die zur aktualisierten Maskenempfehlung der CDC geführt habe.

Die CDC aktualisierte am Dienstag ihre Maskierungsempfehlung und forderte geimpfte Amerikaner auf, das Tragen von Masken in Schulen und öffentlichen Innenräumen in COVID-19-Hotspots im ganzen Land wieder aufzunehmen.

„Die Maskierungsempfehlung wurde aktualisiert, um sicherzustellen, dass die geimpfte Öffentlichkeit das Virus nicht unwissentlich an andere weitergibt, einschließlich ihrer ungeimpften oder immungeschwächten Verwandten“, sagte sie.

Die CDC hat vorgeschlagen, dass Gerichtsbarkeiten erweiterte Präventionsstrategien in Betracht ziehen, einschließlich der universellen Maskierung an öffentlichen Orten in Innenräumen, insbesondere für große öffentliche Versammlungen, an denen Reisende aus vielen Gebieten mit unterschiedlichem Grad der SARS-CoV-Übertragung teilnehmen.