Delta-Variante könnte trotz Covishield- und Covaxin-Injektionen Infektionen verursachen: AIIMS-Studie | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Macht Sie die Einnahme beider Impfstoffdosen – ob Covaxin oder Covishield – immun gegen die “Delta” -Variante von COVID-19, die im vergangenen Jahr erstmals in Indien entdeckt wurde? Wenn Sie eine neue Studie durchlaufen, wahrscheinlich nicht.

Laut separaten Studien, die von AIIMS (Delhi) und dem National Center for Disease Control (NCDC) durchgeführt wurden, kann die „Delta“-Variante Menschen auch nach Erhalt beider Dosen des Covaxin- oder Covishield-Impfstoffs infizieren. Die Studien müssen jedoch noch begutachtet werden.

Laut der AIIMS-Studie könnte die „Delta“-Variante – die laut vielen Quellen etwa 40 und 50 % ansteckender ist als die erstmals in Großbritannien gemeldete „Alpha“-Version – der Grund für die meisten Durchbruchsinfektionen in Indien sein.

Die AIIMS-Studie, die in Zusammenarbeit mit dem Institut für Genomik und integrative Biologie (IGIB) durchgeführt wurde, wurde an 63 Patienten mit chronischen Infektionen durchgeführt – von denen 36 zwei Dosen und 27 eine Dosis des Impfstoffs erhalten hatten. Von den 63 Probanden hatten 10 Covaxin und 53 Covishield-Dosen erhalten. 51 waren Männer, 22 waren Frauen.

Laut Quellen wurden 76,9 % der Infektionen mit der „Delta“-Variante bei Personen registriert, die eine Einzeldosis erhielten und 60 % bei Personen, die beide Dosen erhielten.

Beide Studien zeigten auch, dass der Schutz des Impfstoffs gegen „Delta“- und sogar „Alpha“-Varianten zwar reduziert sein kann, die Schwere der Infektion jedoch in jedem Fall dadurch nicht beeinflusst zu sein schien. Die Studie zeigte auch, dass, obwohl unter den 63 Probanden keine Todesfälle gemeldet wurden, fast alle Fälle über 5 bis 7 Tage lang ein hochgradiges, unerbittliches Fieber berichteten.

Wie besorgt sollten Sie also sein? Es ist auch wichtig anzumerken, dass die Studien AIIMS-IGIB und NCDC-IGIB einer gemeinsamen Untersuchung des National Institute of Virology in Pune, ICMR und den Herstellern von Covaxin Bharat Biotech zu widersprechen scheinen. Diese Studie, die noch nicht von Experten begutachtet wurde, zeigte, dass Covaxin Schutz gegen die „Delta“- und „Beta“-Varianten bietet, wobei letztere zum ersten Mal in Südafrika entdeckt wurden. Mehrere frühere Studien haben auch erwähnt, dass selbst wenn sie sich nach der Impfung mit dem Virus infizieren, die Schwere der Krankheit oft verringert wird.

