Delta plus hat im Vergleich zu anderen COVID-19-Stämmen mehr Affinität für Lungengewebe: NTAGI-Chef | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Die Delta-Plus-Variante von COVID-19 hat eine größere Affinität zu Lungengewebe als andere Stämme, aber das bedeutet nicht, dass sie schwere Krankheiten verursacht oder übertragbarer ist, sagte der Chef der NTAGI Coronavirus Working Group, Dr. NK Arora.

Eine neue virale Variante des Coronavirus, Delta Plus, wurde am 11. Juni identifiziert. Es wurde kürzlich als besorgniserregende Variante eingestuft.

Bisher wurden 51 Fälle von Delta Plus in 12 Bundesstaaten entdeckt, wobei Maharashtra die maximale Fallzahl dieser Variante meldet.

Apropos Delta Plus, der Vorsitzende der COVID-19-Arbeitsgruppe der National Immunization Technical Advisory Group (NTAGI) sagte, die Variante habe im Vergleich zu anderen Coronavirus-Stämmen eine größere Affinität für Lungengewebe, stellte jedoch klar, dass dies nicht der Fall sei. bedeutet, dass die Delta Plus-Variante schwerwiegendere Krankheiten verursacht oder ansteckungsfähiger ist.

„Delta plus hat eine größere Affinität zur Lungenschleimhaut, höher als andere Varianten, aber ob es Schäden verursacht oder nicht, ist noch nicht klar. Es bedeutet auch nicht, dass diese Variante eine schwerwiegendere Krankheit verursacht oder so es ist kommunizierbarer “, sagte Arora PTI in einem Interview.

Er sagte, dass die Auswirkungen des Delta-Plus-Stammes erst klar werden, wenn mehr Fälle identifiziert werden, aber es scheint, dass die Krankheit bei jedem, der eine einzelne oder doppelte Dosis des Impfstoffs erhalten hat, im Allgemeinen mild ist.

„Wir müssen die Ausbreitung sehr genau beobachten und untersuchen, damit wir die Übertragungseffizienz erreichen“, sagte er.

Arora sagte, die Zahl der identifizierten Fälle der Delta-Plus-Variante könnte höher sein, da es möglicherweise auch viele asymptomatische Personen gibt – diejenigen, die keine Symptome von COVID-19 haben, aber Träger des Virus sind und es verbreiten.

“Aber der wichtige Punkt ist, dass unsere Genomüberwachungskomponente es richtig und früh genug erkannt hat. Nun werden die Staaten bereits darauf aufmerksam gemacht, dass dies eine bedenkliche Variante ist und dass dies Maßnahmen erfordert, was bedeutet, dass mehrere” Bundesstaaten haben bereits damit begonnen, Mikropläne für die Bezirke zu erstellen, in denen das Virus identifiziert wird, damit ihre Ausbreitung eingedämmt werden kann. Offensichtlich müssen die Impfungen in diesen Bezirken erhöht werden”, sagte er.

Auf die Frage, ob die Delta Plus-Variante die dritte Welle des Coronavirus auslösen kann, sagte Arora, dies sei zu diesem Zeitpunkt schwer einzuschätzen.

„Die Wellen hängen mit neuen Varianten oder neuen Mutationen zusammen, daher besteht die Möglichkeit, dass dies eine neue Variante ist, aber es ist schwierig zu bestimmen, ob dies zu einer dritten Welle führt, da dies von zwei oder drei Dingen abhängt“, sagte er sagte.

„Das erste ist, dass wir in den letzten drei Monaten eine heftige zweite Welle hatten und sie immer noch andauert hereinkommen. Also hat diese Welle nicht nachgelassen “, sagte er.

Er sagte, die zweite Welle werde die Reaktion der Gemeinschaft auf eine andere Variante beeinflussen, und die dritte Welle werde vom Anteil der in der zweiten Welle infizierten Bevölkerung abhängen.

“Wenn ein großer Teil infiziert ist, können die Menschen in der nächsten Welle eine Erkältung bekommen, aber keine schweren oder tödlichen Krankheiten”, sagte er.

“Zweitens ist eine andere Sache, die wichtig ist, die Impfung – wie schnell wir impfen … Schon eine einzige Dosis ist wirksam und die Art und Weise, wie wir planen, wenn wir schnell immunisieren, wird die Möglichkeit einer dritten Welle sehr gering. Denn der Impfstoff plus” Die Infektion plus Angemessenes Verhalten bei COVID wird uns vor der nächsten Welle bewahren, die nächste Welle abschwächen und die dritte Welle wird nicht in der Lage sein, den Schaden wie in den ersten beiden Wellen zu verursachen “, sagte er.