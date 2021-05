COVID verursachte 2020 in 29 Ländern 1 Million weitere Todesfälle: Studie | Gesundheitsinfo

London: Laut einer am Donnerstag vom BMJ veröffentlichten Studie ereigneten sich 2020 in 29 Ländern mit hohem Einkommen fast eine Million weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie.

Die Vereinigten Staaten mit 458.000 Todesfällen führen die Liste an, gefolgt von Großbritannien (94.400), Italien (89.100), Spanien (84.100) und Polen (60.100).

Insgesamt wird geschätzt, dass im Jahr 2020 in den 29 untersuchten Ländern insgesamt 979.000 Todesfälle zu verzeichnen waren. Mit Ausnahme von Norwegen, Dänemark und Neuseeland verzeichneten alle anderen untersuchten Länder 2020 mehr Todesfälle als erwartet, insbesondere bei Männern.

Die Studie, die von einem Team internationaler Forscher unter der Leitung von Nazrul Islam vom Nuffield Department of Population Health der Universität Oxford durchgeführt wurde, zielte darauf ab, die direkten und indirekten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Mortalität im Jahr 2020 in 29 Ländern mit hohem Einkommen abzuschätzen .

Mithilfe eines mathematischen Modells berechneten sie die wöchentliche Übersterblichkeit im Jahr 2020 für jedes Land unter Berücksichtigung der Alters- und Geschlechtsunterschiede zwischen den Ländern sowie der saisonalen und jährlichen Sterblichkeitstrends in den letzten fünf Jahren.

Die Gesamtzahl der übermäßigen Todesfälle konzentrierte sich größtenteils auf Personen ab 75 Jahren, gefolgt von Personen im Alter von 65 bis 74 Jahren, während die Todesfälle von Kindern unter 15 Jahren in den meisten Gebieten den erwarteten Werten entsprachen und in einigen Ländern niedriger waren als erwartet.

In den meisten Ländern waren die altersspezifischen Übersterblichkeitsraten bei Männern höher als bei Frauen, und der absolute Unterschied in den Raten zwischen den Geschlechtern nahm tendenziell mit dem Alter zu. In den Vereinigten Staaten war die Sterblichkeitsrate bei Frauen jedoch höher als bei Männern ab 85 Jahren.

Die Studie “fügt wichtige Informationen über die direkten und indirekten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gesamtmortalität hinzu”, sagten die Forscher.

“Eine zuverlässige und rechtzeitige Überwachung der Übersterblichkeit würde dazu beitragen, die öffentliche Gesundheitspolitik bei der Suche nach Quellen für Übersterblichkeit in der Bevölkerung zu informieren und erhebliche soziale Ungleichheiten bei den Auswirkungen der Pandemie festzustellen, um gezieltere Maßnahmen zu ermöglichen”, fügten sie hinzu.