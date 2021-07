COVID-19 Lambda-Variante: Symptome, Herkunft, Nomenklatur des „hochgradig übertragbaren“ Virus | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Obwohl sich die Lage der Coronavirus-Krise in Indien in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, ist die Gefahr noch lange nicht gebannt. Indien hat in den letzten 24 Stunden 45.892 neue Fälle und 817 Todesfälle verzeichnet. Damit erreichte die Gesamtzahl der Fälle 3 07 09 557.

Es gibt Gespräche über die neueste hoch übertragbare Lambda-Variante, die verheerende Folgen haben kann, wenn die Situation nicht genau beobachtet wird. In beruhigenden Nachrichten wurde jedoch berichtet, dass die Lambda-Variante in Indien bisher nicht gefunden wurde.

Hier ist alles, was wir bisher über die aus Peru stammende und in 30 Ländern nachgewiesene Variante wissen.

–Die in Südamerika neu gefundene Lambda-Variante wurde von der Weltgesundheitsorganisation als “Variante von Interesse” bezeichnet.

–Public Health England hat auch die Lambda-Variante (C.37) als “Variante unter Untersuchung (VUI)” bezeichnet.

–Die Lambda-Variante wurde von südamerikanischen Wissenschaftlern in Chile, Peru, Ecuador und Argentinien entdeckt. Experten sagen, dass die Lambda-Variante mehrere Mutationen im Spike-Protein aufwies.

–Die Hauptsymptome dieser Variante sind hohes Fieber, anhaltender Husten, Verlust oder Veränderung Ihres Geruchs- oder Geschmackssinns.

– Es ist möglich, dass die meisten Menschen mit COVID-Symptomen mindestens eines dieser Symptome haben.

– Da jeder Dritte mit COVID keine Symptome aufweist, wird jedem empfohlen, sich regelmäßig testen zu lassen, um eine Ansteckung zu verhindern.

–Vier Varianten werden von der WHO als „besorgniserregende Varianten“ aufgeführt.

– Zu den besorgniserregenden Varianten auf der Beobachtungsliste der WHO gehört die Alpha-Variante, die erstmals in Großbritannien entdeckt wurde. Ebenfalls auf der Liste der besorgniserregenden Varianten stehen die Beta-Variante, die erstmals in Südafrika entdeckt wurde, die Gamma-Variante, die zuerst in Brasilien entdeckt wurde, und die Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt wurde.