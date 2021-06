CO2-Emissionen trotz COVID-19-Pandemie auf Rekordniveau | Gesundheitsinfo

Washington: Kohlendioxid (CO2) in der Erdatmosphäre erreichte letzten Monat erneut seinen Höchststand und erreichte laut einem neuen Bericht historische Werte.

Das atmosphärische Kohlendioxid erreichte im Mai 2021 mit einem monatlichen Durchschnitt von 419 Teilen pro Million (ppm) den höchsten Wert seit Beginn präziser Messungen vor 63 Jahren, Wissenschaftler der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und der Scripps Institution of Oceanography at Das teilte die University of California in San Diego am Montag mit.

„CO2 ist bei weitem das häufigste vom Menschen verursachte Treibhausgas und bleibt nach seiner Emission Tausende von Jahren in der Atmosphäre und den Ozeanen erhalten“, sagte Pieter Tans, leitender Wissenschaftler des Monitoring Laboratory NOAA Global, in einer Erklärung.

„Wir fügen der Atmosphäre pro Jahr etwa 40 Milliarden Tonnen CO2-Belastung hinzu“, fügte Tans hinzu.

„Es ist ein Berg von Kohlenstoff, den wir der Erde entziehen, verbrennen und als CO2 in die Atmosphäre abgeben – Jahr für Jahr. Wenn wir einen katastrophalen Klimawandel vermeiden wollen, muss es oberste Priorität haben, die CO2-Belastung so schnell wie möglich auf Null zu reduzieren“, sagte er.

Während der Anstieg von 1,8 ppm gegenüber dem Vorjahr während der CO2-Spitze im Mai etwas geringer war als in den Vorjahren, zeigten die CO2-Messungen für die ersten fünf Monate des Jahres 2021 einen Anstieg von 2,3 ppm in den gleichen fünf Monaten des Jahres 2020, nahe dem jährlicher Durchschnitt. Anstieg von 2010 auf 2019.

COVID-induzierte Sperren im Jahr 2020 führten zu einem Rückgang der weltweiten energiebedingten CO2-Emissionen um 5,8 %, dem größten jährlichen prozentualen Rückgang seit dem Weltkrieg, wie ein Bericht der Agentur vom März enthüllte Energy International – IEA.

Mit der Öffnung der Sperrungen und der Lockerung der durch die Pandemie bedingten Beschränkungen sind die weltweiten CO2-Emissionen jedoch wieder angestiegen.

Die CO2-Emissionen werden im Jahr 2021 um 1,5 Milliarden Tonnen steigen – der zweitgrößte jährliche Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen –, teilte die IEA in ihrem neuesten Bericht mit. Obwohl dies der größte jährliche Anstieg der Emissionen seit 2010 ist, würde er den größten Teil des durch die COVID-19-Pandemie verursachten Rückgangs des letzten Jahres umkehren, sagte die IEA.

Der NOAA-Bericht sagte jedoch, dass die Auswirkungen der Pandemie keine erkennbaren Auswirkungen auf den historischen CO2-Rekord hatten.

Die aktuelle atmosphärische CO2-Belastung ist vergleichbar mit der während des klimatischen Optimums des Pliozäns vor 4,1 bis 4,5 Millionen Jahren, als CO2 nahe oder über 400 ppm lag. Während dieser Zeit war der Meeresspiegel etwa 78 Fuß höher als heute, die Durchschnittstemperatur war 7 Grad Fahrenheit höher als in vorindustriellen Zeiten und Studien zeigen, dass große Wälder Gebiete besetzten Bericht.