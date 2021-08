Beim Training geht es nicht darum, einen Marathon zu laufen – ein interner Bericht über Gewichtsverlust und Body Positivity! | Gesundheitsinfo

Gerade in dieser schwierigen Zeit der Pandemie hat Bewegung unzählige Vorteile. Dann gibt es natürlich den Gewichtsverlust und die Muskelzunahme – die kosmetischen Veränderungen, die die Menschen am meisten bemerken. Es gibt auch die physiologischen Vorteile von besserem Schlaf, Krankheitsprävention, mehr Energie und verbesserter Immunität.

Schließlich kommt die mentale Seite – eine Steigerung des Selbstbewusstseins, eine neue Lebensfreude und sogar die Bereitschaft, soziale Bindungen zu stärken. Alle diese leistungsstarken Vorteile können aus einem Schritt nach dem anderen hervorgehen.

Unser Kollege aus Zee Hindustan Nirmal Trivedi ist der lebende Beweis für solche Theorien.

Lassen Sie sich von seiner inspirierenden Geschichte von Kämpfen und Triumphen, Herzschmerz und Widerstandskraft inspirieren, sich heute für einen gesunden Lebensstil zu entscheiden, anstatt hohe Abonnements für Gesundheits-Apps zu bezahlen.

Waren Sie schon immer nervös, das Krafttraining zu absolvieren, das Sie schon immer machen wollten, oder heute Morgen einfach nur draußen spazieren zu gehen? Nun, Sie brauchen nur das richtige Mindset und nicht die „richtige App“.

„Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und lauwarmes Wasser sind der Schlüssel zu meinem Gewichtsverlust in nur drei Monaten. Konsistenz funktioniert wie Magie.

ÄNDERUNGEN NACH COVID UND DIE BEDEUTUNG VON SCHULUNGEN:

Als er aufwuchs, hat Nirmal Trivedi, 39, nie gearbeitet. Er entschied sich, in seiner Komfortzone zu bleiben und sagte nie nein zu allem, was auf seinem Teller lag. Erst die erste COVID-19-Welle traf das Land und Nirmal wurde eines ihrer Opfer. Zu diesem Zeitpunkt wurde ihm klar, dass er mit nur 39 Jahren erhebliche gesundheitliche Probleme wie Depressionen, Angstzustände, Migräne usw. hatte. Mit einem Gewicht von etwa 98 kg erkannte er, dass er definitiv einen Neustart seines Lebensstils brauchte. Ein paar einfache Ernährungsumstellungen, wie der Verzicht auf gebratene Leckereien und Zucker bei gleichzeitiger Begrenzung der Nahrungskalorien, halfen ihm, 22 kg in Folge zu verlieren.

Die Details eines Trainingsprogramms werden zunächst für alle stressig. Fragen wie “Wann sollte man trainieren?” Was trainieren? Wer kann führen? Bewölke deinen Verstand. Nach vielen Recherchen beschloss Nirmal, mit dem Laufen zu beginnen und ihre Ernährung in die richtige Reihenfolge zu bringen. Bald darauf beschloss er, sein normales Tempo wieder aufzunehmen und 10.000 Schritte in zügigem Tempo zu machen.

„Ich beschloss, gute Ballaststoffe in meine Mahlzeiten aufzunehmen. Meine Gesundheit begann sich zu verbessern, als 80 % meiner Bemühungen auf eine gesunde Ernährung gerichtet waren. Was mich motiviert hat, weiterzumachen, war, dass es nicht so schwer war, sich auf seine Ziele zu konzentrieren“, erinnert sich Nirmal.

Die Leute neigen dazu, diese großen Entscheidungen zu treffen – wie zum Beispiel einem Fitnessstudio beizutreten oder sich für eine schicke App anzumelden – aber er hat nur die kleine Entscheidung getroffen, um den Block zu gehen. Wir sollten uns immer daran erinnern, dass uns kleine Entscheidungen auf lange Sicht gut tun.

Die Idee, das Leben Schritt für Schritt zu nehmen und zu Dingen nein zu sagen, die seinem Wohl nicht dienen, hat unseren Kollegen Nirmal dazu bewogen, sich mehr Zeit für ihn zu nehmen. Es verbesserte auch seine geistige, körperliche und emotionale Gesundheit. Neben mehr Selbstvertrauen verbesserte sich auch seine Arbeitseffizienz erheblich.

Die Leute fragen immer, was das Schwierigste am Abnehmen ist. Nun, die Antwort ist einfach! Sag nein zu Butterpopcorn im Kino oder Creme Caramel nach dem Abendessen.

Beim Training geht es nicht darum, einen Marathon zu laufen oder sich stundenlang im Fitnessstudio zu erschöpfen. Es geht um diese alltäglichen Entscheidungen, einfach rauszugehen und weiterzumachen.