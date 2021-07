Behandlung mit Antikoagulanzien kann die Sterblichkeit bei COVID-Patienten verringern | Gesundheitsinfo

Toronto: Die Verabreichung einer vollen Dosis eines Standard-Antikoagulans an früh bis mittelschwer erkrankte Krankenhauspatienten mit COVID-19 könnte Blutgerinnsel stoppen und das Risiko schwerer Erkrankungen und Todesfälle verringern, wie Studienergebnisse zeigen.

COVID-19 ist durch eine verstärkte Entzündung und abnormale Blutgerinnung in Blutgefäßen, insbesondere der Lunge, gekennzeichnet und trägt vermutlich zum Fortschreiten zu schweren Erkrankungen und zum Tod bei.

Die Studie, die von Forschern des St. Michael’s Hospital in Kanada und der University of Vermont in den Vereinigten Staaten durchgeführt wurde, zeigte, dass Heparin – ein Blutverdünner, das Krankenhauspatienten regelmäßig in niedrigen Dosen verabreicht wird – die Bildung von Blutgerinnseln verhindert und Entzündungen reduziert. Details sind als Preprint auf MedRxiv verfügbar.

“Diese Studie wurde entwickelt, um einen Unterschied im primären Endpunkt zu erkennen, der eine Verlegung auf die Intensivstation, eine mechanische Beatmung oder den Tod beinhaltete”, sagte Mary Cushman, Professorin für Medizin am Larner College of Medicine in Vermont.

„Obwohl wir festgestellt haben, dass therapeutisches Heparin die Inzidenz der primären Kombination aus Tod, mechanischer Beatmung oder Aufnahme auf die Intensivstation im Vergleich zu niedrig dosiertem Heparin statistisch nicht signifikant reduzierte, wurden die Risiken von Todesfällen durch alle Ursachen mit therapeutischen . signifikant um 78 % reduziert Heparin “, sagte Hauptautorin Michelle Sholzberg, Leiterin der Abteilung Hämatologie-Onkologie am St. Michael’s Hospital of Unity Health Toronto und Assistenzprofessorin an der Universität von Toronto.

Das Team führte eine internationale randomisierte Studie durch, in der die Vorteile der Verabreichung einer vollen therapeutischen Dosis Heparin im Vergleich zu einer niedrig dosierten Prophylaxe bei mäßig kranken Patienten untersucht wurden, die mit COVID-19 auf Krankenhausstationen eingeliefert wurden.

Vier Patienten (1,8%) unter therapeutischem Heparin starben im Vergleich zu 18 (7,6%) unter prophylaktischem Heparin).

Eine weitere Metaanalyse, die in der Vorveröffentlichung vorgestellt wurde, zeigte, dass das therapeutische Heparin bei mittelschwer kranken Krankenhauspatienten, jedoch nicht bei kritisch kranken Intensivpatienten, vorteilhaft ist.

„Wir glauben, dass die Ergebnisse unserer Studie und der Multiplattform-Studie zusammengenommen zu einer Änderung der klinischen Praxis für mittelschwer kranke Patienten mit COVID-19 führen sollten“, sagte Sholzberg.