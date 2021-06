„Erfolg ist, von Misserfolg zu Misserfolg zu gehen, ohne die Begeisterung zu verlieren. “- Winston Churchill

Gesundheit ist sicherlich ein heiß diskutiertes Thema, das kompliziert wird, sobald man versucht, sich darauf einzulassen. Sie werden mit Jargons bombardiert, die Ihre Ratlosigkeit verstärken und keinen Sinn ergeben. TDEE, BMI sind nur einige Begriffe, auf die Sie auf unzähligen Fitness-Websites, Ihren Kollegen und Ernährungs-Gurus, die behaupten, in puncto Gesundheit alles unter Kontrolle zu haben, schon einmal gestoßen sein müssen. Begriffe wie TDEE, BMI usw. mag zunächst übertrieben erscheinen, aber der Weg zur Fitness beginnt erst mit TDEE. Dies ist eine Kennzahl, die Ihr aktuelles Fitnessniveau, Ihre Ernährungsbedürfnisse und die erforderlichen Änderungen zum Erreichen Ihrer Fitnessziele bestimmt.

Was ist TDEE?

TDEE steht für Total Daily Energy Expenditure, ein selbsterklärender Begriff, aber wir werden diesen Punkt etwas beleuchten. Sie als Mensch bzw. Ihr Körper benötigen eine bestimmte Menge an Energie, um den ganzen Tag über zu funktionieren. Die Gesamtenergie, die Ihr Körper täglich benötigt, um zu funktionieren, wird als Gesamter täglicher Energieverbrauch oder TDEE bezeichnet. Es ist nichts Besonderes und es ist nur ein Hinweis auf das aktuelle Niveau und was sich in TDEE ändern muss, damit Sie Ihren Fitnesszielen näher kommen.

Der TDEE ist keineswegs eine einfache Berechnung. Es gibt viele Attribute, die berücksichtigt werden müssen, um es zu messen, nämlich BMR, Alter, Größe, Gewicht, Aktivitätsniveau und Körperfettanteil. Möglicherweise haben Sie nicht alle diese Maße zur Hand und müssen diese erst summieren, bevor Sie den TDEE berechnen können. Glücklicherweise, wenn Sie alle Messungen dabei haben, bietet das Internet einige zuverlässige Online-Rechner, zum Beispiel diesen TDEE-Rechner von Fitness Volt, der Ihren TDEE sowie Ihren BMI, BMR, Idealgewicht, maximales Muskelpotenzial und tägliche Makronährstoffe berechnen kann Wartung, Schneiden, Stapeln) in Sekunden.

So müssen Sie nicht viel mit komplizierten Formeln und Berechnungen herumspielen. Fitness Volt ist bestrebt, Menschen fit zu machen und einen genauen Rechner zu haben, der Ihren TDEE in Sekundenschnelle messen kann.

Ich kenne meinen TDEE. Was jetzt?

Der TDEE gibt einen klaren Hinweis auf Ihren aktuellen Energieverbrauch und wie viele Kalorien Sie dafür verbrauchen. Wenn Ihre Fitnessziele das Abnehmen beinhalten, wird empfohlen, dass Sie TDEE einnehmen und wenn Sie vorhaben, an Gewicht und Muskelmasse zuzunehmen, indem Sie auf mehr Kalorien abzielen als TDEE. Nur TDEE zu kennen und alles zu konsumieren, um die magische Zahl zu erreichen, ist nicht der richtige Weg. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können, TDEE zu nutzen, um Ihre Fitness und Ihr Wohlbefinden zu stärken.

Gesundes Essen

Der Trainingsteil besteht darin, die Muskeln und den Körper zu trainieren und zu trennen, während der Diätteil dazu beiträgt, Ihren Körper für den nächsten Tag wiederherzustellen und zu stärken. Dies bedeutet nicht, dass Sie Ihre Lieblingsspeisen naschen können, ohne den Nährwert zu berücksichtigen. Makros spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Bestimmung einer gesunden und nahrhaften Ernährung und wenn Sie planen, Ihr Kalorienziel durch den Verzehr von Pizza und Pfannkuchen zu erreichen, wird dem Körper immer das richtige Verhältnis an Makronährstoffen fehlen. Die übliche Idee ist, Fett zu begrenzen und mehr Protein zu Ihrer Ernährung hinzuzufügen. Sie sollten sich mit einem geeigneten Fitness- und Ernährungsberater wie Fitness Volt über Ihre Ziele und die Verteilung von Ernährung und körperlicher Aktivität beraten, die erforderlich sind, um diese zu erreichen.

Realistische Ziele

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und Sie werden nicht an einem Tag zum Inbegriff von Fitness. In eine gute Form zu kommen ist kein großer Schritt, aber eine lange Reise, die dein Temperament auf die Probe stellt. Schreiben Sie zunächst Ihr Ziel auf und teilen Sie es in kleinere Herausforderungen auf. Denken Sie daran, Beständigkeit ist der Schlüssel, um in Form zu bleiben, und jeder Sturz kann Sie ein wenig zurückwerfen. Wenn Sie kleine Herausforderungen meistern, steigern sich Ihr Enthusiasmus und Ihre Fähigkeiten mit der Zeit.

Mach dir keine Sorgen um Fette

Sobald Sie mit dem Training beginnen, ist die allgemeine Rede davon, dass Fett unnötig und der einzige Grund für Ihre Fettleibigkeit ist. Fett ist für die Energieversorgung unerlässlich, und Sie sollten Lebensmittel wählen, die gute Fette sind. Fette liefern nicht nur Energie, sondern unterstützen auch das Zellwachstum, schmieren den Darm und halten Cholesterin und Blutdruck unter Kontrolle. Denken Sie daran, dass Mäßigung der Schlüssel zu einem gesunden Körper und Geist ist.

Ballaststoffe und Mikronährstoffe

Nur an Protein- und Kohlenhydratquellen festzuhalten, wird nicht viel nützen. Unser Körper braucht Ballaststoffe und Mikronährstoffe genauso wie Makronährstoffe und ohne sie ist die Aufnahme von Nährstoffen in den Körper nicht möglich. Sie können also so viel Protein und Kohlenhydrate zu sich nehmen, wie Sie möchten, aber der Körper wird das meiste davon ohne Mikronährstoffe und Ballaststoffe abstoßen. Eine Grundidee ist es, unverarbeitetes Obst und Gemüse in Ihre Ernährung aufzunehmen, das reich an Mikronährstoffen ist und auch Ballaststoffe enthält.

Ein gut durchdachtes Trainingsprogramm

Ihr Körper beherbergt viele Muskeln, die den Knochen verschlungen haben und Ihnen Struktur geben. Gute Trainingsprogramme sollten sich darauf konzentrieren, alle Körperteile regelmäßig zu trainieren, um das allgemeine Wachstum sicherzustellen. Das Training kann mit der Zeit eintönig werden, daher ist es eine gute Möglichkeit, zwischen den Trainingsroutinen zu plaudern und Fahrrad zu fahren, um sicherzustellen, dass Sie keinen Tag verpassen.

Ergänzung

Nahrungsergänzungsmittel sind teuer und werden als unnötig angesehen, aber um in Form zu bleiben, müssen Sie eine ausgewogene Zufuhr von Nährstoffen haben, die nicht aus Nahrungsquellen gewonnen werden können. Authentische Nahrungsergänzungsmittel sind teuer, aber zuverlässige Websites wie Fitness Volt bieten hin und wieder echte und Markenergänzungsangebote, die Ihnen helfen, das fehlende Puzzleteil in Ihren Fitnessbemühungen zu füllen.

Fazit

Der TDEE ist entscheidend, um den aktuellen Zustand Ihres Körpers zu bestimmen und einen Plan basierend auf Ihren Zielen zu erstellen. Um in Form zu kommen, braucht es Disziplin und unermüdliche harte Arbeit ohne jede Entschuldigung. Behandeln Sie Nahrung als Kraftstoffquelle und versuchen Sie, Ihr Lebenspotenzial zu maximieren, anstatt einen sitzenden Lebensstil zu führen, der gesundheitliche Probleme nach sich zieht.

