Behalten Sie Ihr Gewicht mit diesen einfachen Tipps unter Kontrolle Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Hat sich Ihre Taille seit Beginn der Pandemie erweitert? Keine Sorge, Sie sind nicht allein. Ein Lebensstil, der Sie in die vier Wände eines Hauses einschließt, mit begrenzter Bewegung, wird Ihren Bauch mit Sicherheit um einige Zentimeter vergrößern. Routinen sind gestört, Stress hat zugenommen und mit dem Auftreten neuer Varianten des Virus in regelmäßigen Abständen ist nicht bekannt, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Die Gewichtsveränderungen kommen aus gutem Grund, da die Ernährung, das Aktivitätsniveau, das Schlafverhalten und die täglichen Routinen der Menschen im letzten Jahr oder so durcheinander gebracht wurden.

Ein gesundes Gewicht zu erreichen und zu halten ist wichtig für das Wohlbefinden und die Lebensqualität. Wenn Sie übergewichtig oder fettleibig sind, haben Sie ein höheres Risiko, ernsthafte Gesundheitsprobleme zu entwickeln, einschließlich Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Gallensteinen, Atemproblemen und einigen Krebsarten. Fettleibigkeit ist auch mit psychischen Problemen wie Angstzuständen, Depressionen usw. verbunden. Wenn Sie Ihr Gewicht unter Kontrolle halten, bleiben Sie beweglich und stark und wirken sich auch positiv auf Ihre Gesundheit und Ihr Glück aus.

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die ein paar Zentimeter um Ihre Taille zugenommen haben, dann fangen Sie nicht an, sich selbst zu kritisieren, nachdem Sie alles oben Gesagte gelesen haben. Nehmen Sie im Gegenteil einige Änderungen an Ihrem Lebensstil vor, um das Blatt zu wenden und sich besser zu fühlen.

Eine der Hauptursachen für eine ungesunde Gewichtszunahme ist eine falsche Ernährung in Kombination mit einer sitzenden Lebensweise ohne körperliche Aktivität. Darüber hinaus verschlimmerten emotionaler Stress und schlechte Schlafgewohnheiten während der Pandemie das Problem. Um in Form zu kommen, brauchen Sie eine gute Ernährung, regelmäßige Bewegung und guten Schlaf.

Befolgen Sie diese einfachen Tipps, um Ihr Gewicht auf einem gesunden Niveau zu halten.

Gut essen ist die halbe Miete!

Seien wir ehrlich, gesunde Ernährung ist der Schlüssel zum Gewichtsmanagement. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig ein geregelter Kalorienverbrauch ist. Während eine kalorienarme Ernährung den Verzehr von Lebensmitteln in abgemessenen Portionen erfordert, müssen Sie nicht unbedingt verhungern! Die Aufnahme von Lebensmitteln, die reich an Ballaststoffen, Proteinen und gesunden Fetten sind, ist eine großartige Möglichkeit, die Gewichtszunahme zu bekämpfen. Eine aktuelle Studie von Forschern der University of Leeds [1]identifiziert Mandeln als eines dieser Lebensmittel. Die Studie ergab, dass Menschen, die Mandeln (im Vergleich zu Crackern mit gleicher Energie) als Snack am Vormittag kauten, über einen geringeren allgemeinen Hunger berichteten. Das Naschen von Mandeln führte auch zur Unterdrückung des unbewussten Verlangens (“impliziter Drang”), andere fettreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen, was für eine Gewichtsmanagementstrategie nützlich sein könnte. Eine andere im Journal of the American Heart Association veröffentlichte Studie ergab, dass ein täglicher Snack von 42 Gramm Mandeln, der als Teil einer insgesamt gesunden Ernährung verzehrt wird, eine Reihe von Risikofaktoren für Herzerkrankungen verbessert. Neben der dramatischen Verbesserung des HDL-Cholesterins,[2] Es reduzierte auch die zentrale Adipositas (Bauchfett) und den Taillenumfang, alles bekannte Risikofaktoren für Herzerkrankungen. Darüber hinaus sind Mandeln auch für ihre sättigenden Eigenschaften bekannt, was sie zu einem guten Snack macht, insbesondere zwischen den Mahlzeiten, da sie dich satt machen, ohne dein Gewicht zu erhöhen.[3]. Stellen Sie also sicher, dass Sie Ihrer täglichen Ernährung eine Handvoll Mandeln hinzufügen, um Ihr Gewicht besser zu kontrollieren. Neben Mandeln können Sie auch Obst, Buttermilch und Zitronenwasser essen, um Ihr Verlangen zu zügeln.

Schweiß!

Ja, Sie haben richtig gelesen, Bewegung ist ein Muss, wenn Sie abnehmen möchten. Wussten Sie, dass eine Trainingsroutine von mindestens 150 Minuten pro Woche mehr Wunder bewirken kann, als Sie sich vorstellen können? Sport hilft nicht nur, diese zusätzlichen Pfunde zu verlieren, sondern auch Muskelmasse aufzubauen, den Stoffwechsel anzukurbeln und ein gesundes Herz zu erhalten. Es setzt auch Endorphine oder Glückshormone in Ihrem Körper frei, die Ihre Stimmung heben.

Die prominente Fitnesstrainerin Yasmin Karachiwala empfiehlt: “Wenn Sie sowohl Herz-Kreislauf- als auch Widerstandstraining hinzufügen, werden Sie in kürzester Zeit die Zentimeter von Ihrer Taille verlieren!” Sie empfiehlt auch, dass „zwischen einer großen Mahlzeit und einem Training ein Abstand von mindestens 2 Stunden liegen sollte“. Für einen zusätzlichen Energieschub empfehle ich meinen Kunden, mindestens 30 Minuten vor dem Training eine Banane mit einer Handvoll Mandeln zu essen. Sie sagt, dass „Mandeln den Hunger stillen können, ohne den Bauch aufzublähen, was für ein gutes Training sorgt. Sie sind ein sehr praktischer Snack vor dem Training und können unterwegs mitgenommen und gegessen werden. “

Es gibt nichts, was ein guter Schlaf nicht reparieren kann

Ausreichend Schlaf ist wichtig, damit sich Ihr Körper von den täglichen Anstrengungen erholen kann. Schlafmangel senkt Ihren Ruheumsatz und kann auch eine Insulinresistenz verursachen. Außerdem kann es den Appetit steigern und das psychische Wohlbefinden reduzieren, indem es die Hormonproduktion stört, was dazu führt, dass Sie sich eher ungesunden Essattacken hingeben.

Diese zusätzlichen Pfunde zu verlieren, kann auf den ersten Blick schwierig oder sogar unerreichbar erscheinen. Aber denken Sie daran, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Die Einführung grundlegender Schritte in der Lebensmitte wird Ihnen helfen, innerhalb Ihres Zielgewichtsbereichs zu bleiben. Sie könnten Rückschläge erleiden und nicht so schnell in eine gesunde Routine einleben können, wie Sie möchten. Aber es ist wichtig, daran zu denken, auf lange Sicht konzentriert zu bleiben, und das wird den Weg ebnen.