Befolgen Sie Sonam Kapoors Overnight-Programm für eine gesunde, strahlende Haut | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Die Schauspielerin Sonam Kapoor hat auf ihrem Instagram-Account verschiedene Videos geteilt, die ihre Hautpflege, Haarpflege und andere Gesundheits- und Lebensgewohnheiten enthüllen.

In ihrem neuesten Beitrag teilte die Schauspielerin ihre nächtliche Hautpflege und die Produkte, die sie verwendet.

Die Schauspielerin trägt ein elfenbeinfarbenes Satin-Nachthemd und sagt: “Nach all meiner Reinigung benutze ich eine Augencreme … Meine Augenpartie ist sehr trocken, also muss ich sie verwenden. Verwenden Sie sie leicht, weil sich zu viel Creme in Ihrer Träne ansammeln kann.” Kanäle und Schwellungen verursachen. Ich benutze es sehr leicht und schonend. “

Die Schauspielerin fährt fort: “Dann benutze ich diese erstaunliche Gesichtscreme, die ich von Lancer bekomme. Aber wenn sie nicht verfügbar ist, verwende ich jede feuchtigkeitsspendende Nachtcreme mit Vitamin E. Vitamin E ist fantastisch für Ihre Haut … es ist das Beste für Ihre Haut.” Haut. Und dann benutze ich Lippenbalsam. “

Das Video ist Episode 6 von Sonams Instagram-Serie “Vanity Vignettes”, die sie während des Lockdowns gestartet hat. Die Schauspielerin gibt einen Überblick über ihre Beauty-Routine und ihre Make-up-Tipps. In der vorherigen Folge teilt sie drei Tipps für strahlende Haut. In der Bildunterschrift schreibt sie: “Vom Trinken von mindestens 4 Flaschen Wasser am Tag bis zum Naschen an leckeren Salatschüsseln mache ich alles (sic).”

Ihr erster Ratschlag: „Wasser! Wasser ist das Beste für Ihre Haut. Dehydration ist nicht gut für Ihre Haut, nicht gut für Ihren Körper, nicht gut für nichts – Ihre geistige oder körperliche Gesundheit. . ist essentiell, wichtig und erstaunlich . Trinken Sie weiterhin viel Wasser.“

Zweitens bestand sie darauf, Omega zu konsumieren. “Wenn Sie kein Vegetarier sind, ist Fisch der beste Weg, um Ihre Omegas zu bekommen. Wenn Sie Vegetarier sind, schlage ich vor, dass Sie ihn aus Nüssen, Samen … Nüssen, verschiedenen Chiasamen, Lotussamen oder Pflanzenölen beziehen Olivenöl, Sonnenblumenöl. All dies ist wunderbar für Ihre Haut. “

Sie teilte auch die Bedeutung der Aufnahme von Ballaststoffen in unsere Ernährung für eine strahlende Haut. “Viel Gemüse, viel zuckerarmes Obst und Salate, denn je mehr Ballaststoffe Sie haben, desto voller werden Sie und desto sauberer wird Ihr System. Schneiden Sie also diese Karotte, schneiden Sie den Brokkoli, Doodhi (Flaschenkürbis), alles andere.” . Einfach viel Gemüse essen.“