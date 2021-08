Beeren, Äpfel, Rotwein können Ihren Blutdruck verbessern Gesundheitsinfo

New York: Können Sie Ihren Blutdruck nicht kontrollieren? Laut neuer Forschung kann der Verzehr von Lebensmitteln, die reich an Flavonoiden sind, wie Beeren, Äpfel, Birnen und Rotwein, den systolischen Blutdruck senken und die Vielfalt des Darmmikrobioms verbessern.

Die in der Zeitschrift Hypertension veröffentlichte Studie zeigte, dass bis zu 15,2 % des Zusammenhangs zwischen flavonoidreichen Lebensmitteln und dem systolischen Blutdruck durch die Vielfalt im Darmmikrobiom der Teilnehmer erklärt werden können.

Flavonoide werden vom Darmmikrobiom des Körpers abgebaut – Bakterien, die im Verdauungstrakt vorkommen.

Der Verzehr von 1,6 Portionen Beeren pro Tag (eine Portion entspricht 80 Gramm oder 1 Tasse) war mit einer durchschnittlichen Senkung des systolischen Blutdrucks um 4,1 mm Hg verbunden, und etwa 12% der Assoziation wird durch Faktoren des Darms erklärt Mikrobiom.

Das Trinken von 2,8 Gläsern (125 ml Wein pro Glas) Rotwein pro Woche war mit einem durchschnittlichen 3,7 mm Hg Abfall des systolischen Blutdrucks verbunden, von dem 15 % durch das Darmmikrobiom erklärt werden konnten.

„Unser Darmmikrobiom spielt eine Schlüsselrolle beim Stoffwechsel von Flavonoiden, um ihre kardioprotektive Wirkung zu verstärken, und diese Studie liefert Beweise dafür, dass diese blutdrucksenkenden Wirkungen mit einfachen Änderungen der täglichen Ernährung erreichbar sind“, sagte der leitende Forscher Aedin Cassidy, Präsident und Professor. in Ernährung und Präventivmedizin am Institute for Global Food Security der Queen’s University in Belfast, Nordirland.

Jüngste Studien haben auch einen Zusammenhang zwischen der Darmmikrobiota – Mikroorganismen im menschlichen Verdauungstrakt – und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD) gefunden, die weltweit die häufigste Todesursache sind.

Die Darmmikrobiota ist von Person zu Person sehr unterschiedlich, und es gibt Berichte über Unterschiede in der Zusammensetzung der Darmmikroben bei Menschen mit und ohne Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Angesichts der zunehmenden Forschung, die darauf hindeutet, dass Flavonoide das Risiko von Herzerkrankungen verringern können, untersuchte diese Studie die Rolle des Darmmikrobioms in diesem Prozess.

Forscher untersuchten den Zusammenhang zwischen dem Verzehr von flavonoidreichen Lebensmitteln mit dem Blutdruck und der Vielfalt des Darmmikrobioms. Die Studie untersuchte auch, wie die Varianz innerhalb des Darmmikrobioms den Zusammenhang zwischen dem Verzehr von flavonoidreichen Lebensmitteln und dem Blutdruck erklären könnte.

Die Studie bewertete die Nahrungsaufnahme, das Darmmikrobiom und den Blutdruck von 904 Erwachsenen zusammen mit anderen klinischen und molekularen Phänotypisierungen während der regelmäßigen Nachsorgeuntersuchungen.