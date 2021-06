Auswirkungen der Wechseljahre auf die Knochengesundheit | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Frauen erkranken 40 % häufiger an Kniegelenksarthrose und 10 % häufiger an Hüftgelenksarthrose als Männer. Darüber hinaus sind 46 Millionen Frauen in Indien von Osteoporose betroffen.

Es trägt auch zu einer signifikanten Morbidität und Mortalität bei postmenopausalen Frauen bei. Dies liegt daran, dass Frauen eine geringere Spitzenknochenmasse haben, die durch die hormonellen Veränderungen, die um die Menopause herum auftreten, verschlechtert wird. Es ist eine stille Krankheit, bis Frakturen auftreten, die erhebliche sekundäre Gesundheitsprobleme und sogar den Tod verursachen können, sagt Manish Sontakke, leitender Oberarzt für orthopädische Chirurgie, Hiranandani Hospital, Vashi-A Fortis Network Hospital.

“Wichtig ist, dass die meisten von uns in der aktuellen Pandemie-Situation zu Hause eingesperrt sind, so dass der Nährstoffgehalt, der Vitaminhaushalt und die körperliche Aktivität alle behindert wurden. Darüber hinaus neigen Frauen dazu, sie zu ignorieren. Gesundheit oder die Gesundheit ihrer Familie.” vor ihrer., ist das Risiko einer Verschlechterung der Knochengesundheit bei ihnen höher als zuvor. “

KÖNNEN MENOPAUSE ARTHROSE UND OSTEOPOROSE VERURSACHEN?

Sontakke sagt: „Wenn eine Frau in den Wechseljahren ist, sinkt ihr Östrogenspiegel und dies kann zu Knochenschwund führen. Bei einigen Frauen ist dieser Knochenverlust schnell und schwerwiegend. “

ZWEI WICHTIGSTE FAKTOREN, DIE DIE KNOCHENGESUNDHEIT BEI FRAUEN BEEINFLUSSEN

Die Menge an Knochen, die Sie haben, wenn Sie die Menopause erreichen. Je höher Ihre Knochendichte zu Beginn ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Knochenprobleme entwickeln. Wenn Sie eine niedrige Spitzenknochenmasse oder andere Risikofaktoren hatten, die zu einem Verlust an Knochenmasse geführt haben, ist Ihr Risiko, an Osteoporose und/oder Osteoarthritis zu erkranken, höher.

WIE SCHNELL KÖNNEN SIE KNOCHEN NACH DER MENOPAUSE VERLIEREN?

Bei manchen Frauen tritt der Knochenabbau schneller auf als bei anderen. Tatsächlich kann eine Frau in den fünf bis sieben Jahren nach der Menopause bis zu 20 Prozent ihrer Knochendichte verlieren. Wenn Sie schnell Knochen verlieren, entwickeln Sie diese Krankheiten eher.”

OSTEOPOROSE KANN AUCH JUNGE FRAUEN BEEINFLUSSEN

Während Osteoporose bei älteren Frauen häufiger auftritt, betrifft sie manchmal junge Frauen in den 20ern, 30ern und 40ern mit prämenopausalen Problemen. Der Begriff „Prämenopause“ bezieht sich auf Frauen, die noch regelmäßige Perioden haben und die Wechseljahre noch nicht erreicht haben. Obwohl es bei Frauen vor der Menopause selten ist, an Osteoporose zu leiden, haben einige junge Frauen eine niedrige Knochendichte, was ihre Chancen erhöht, später im Leben an Osteoporose zu erkranken, sagt er.

“Die Leute denken im Allgemeinen, dass Osteoporose und Osteoarthritis ein unvermeidlicher Teil des Alterns sind. Allerdings ist man nie zu jung oder zu alt, um sich um seine Knochen zu kümmern. Heute wissen wir viel mehr darüber, wie man Krankheiten vorbeugen, erkennen und behandeln kann. Gesunde Lebensgewohnheiten kann dazu beitragen, Ihre Knochen zu schützen und Ihr Risiko für Osteoporose und Osteoarthritis zu verringern.”

Das Rezept für die Knochengesundheit ist einfach

* Holen Sie sich ausreichend Kalzium und Vitamin D

* Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung

* Regelmäßiges Training

* Machen Sie mindestens alle zwei Jahre Ihren Knochendichtetest

*Nicht rauchen oder trinken

Alle Frauen über 45 sollten einen Knochendichtetest machen. Denken Sie immer daran, dass das Screening eine wichtige Präventionsstrategie ist, um Knochenschwund zu verhindern und Ihre Knochen stark zu halten. Dies führt zu einer frühzeitigen Intervention und führt zu einer besseren Lebensqualität. Die Häufigkeit eines Knochendichtetests hängt von einer Reihe von Faktoren ab, wie z. B. Ihrem Alter, Ihren Knochendichteergebnissen und ob Sie sich einer Behandlung gegen Osteoporose oder Arthritis unterziehen.

Wenn Ihr Arzt Sie noch nicht über Ihre Knochengesundheit informiert hat, ist jetzt die Zeit für ein Gespräch! Vor allem, wenn Sie ältere Frauen in der Familie haben, die aufgrund der aktuellen Sperr- und Pandemiesituation jetzt ans Haus gefesselt sind, wird die Knochengesundheitsuntersuchung von entscheidender Bedeutung.