90 Prozent der indischen Frauen aßen während der COVID-19-Sperre weniger: Studie | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Neun von zehn Frauen in Indien hatten laut einer neuen Studie während der als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie verhängten nationalen Sperrung im Jahr 2020 weniger Nahrung, was sich auf ihr Ernährungsniveau auswirkte.

Forscher des Tata-Cornell-Instituts für Landwirtschaft und Ernährung analysierten Erhebungen zu Nahrungsmittelausgaben, Ernährungsvielfalt und anderen Ernährungsindikatoren auf nationaler, bundesstaatlicher und Bezirksebene in den Bundesstaaten Uttar Pradesh, Bihar und Odisha.

Fast 90 Prozent der Befragten gaben an, weniger zu essen, während 95 Prozent angaben, weniger Arten von Lebensmitteln zu sich zu nehmen.

Noch besorgniserregender ist, dass der Rückgang auf einen Rückgang des Verzehrs von Lebensmitteln wie Fleisch, Eiern, Gemüse und Obst zurückzuführen ist, die reich an Mikronährstoffen sind, die für eine gute Gesundheit und Entwicklung unerlässlich sind.

Die in der Fachzeitschrift Economia Politica veröffentlichte Studie zeigte im Mai 2020 im Vergleich zu Mai 2019 einen Rückgang der Nahrungsmittelausgaben und der Ernährungsvielfalt von Frauen.

„In der Ernährung von Frauen fehlte schon vor der Pandemie eine Vielzahl von Lebensmitteln, aber COVID-19 hat die Situation noch verschlimmert“, sagte Soumya Gupta, Forschungsökonomin bei TCI.

„Jede Politik, die sich mit den Auswirkungen der Pandemie auf die Ernährungsergebnisse befasst, muss dies durch eine geschlechtsspezifische Sichtweise tun, die die spezifischen und oft anhaltenden Anfälligkeiten von Frauen widerspiegelt“, fügte sie hinzu.

Die nationale Eindämmung zur Verlangsamung der Ausbreitung von COVID war vom 24. März bis 30. Mai 2020 in Kraft.

Störungen in den landwirtschaftlichen Lieferketten führten in der Folge in weniger entwickelten Bezirken zu Preisschwankungen, insbesondere bei nicht lebensnotwendigen Lebensmitteln.

Umfragen deuten auch auf einen Rückgang der Quantität und Qualität der von Frauen während der Pandemie konsumierten nahrhaften Lebensmittel hin. Einige Frauen sagten zum Beispiel, dass sie während der Sperrung die Menge an Dal oder roten Linsen, die sie hergestellt haben, halbiert oder feinere Dal hergestellt haben.

Die ungleiche Belastung der Frauen wurde zum Teil auch durch die Schließung von Aanganwadi-Zentren in Indien während der Sperrung verursacht, von der 72 % der Haushalte betroffen waren, sagten die Forscher.

Die Zentren, die stillende Mütter und Schwangere mit Rationen zum Mitnehmen und warmen gekochten Mahlzeiten versorgen, sind eine wichtige Nahrungsquelle für Frauen und Kinder.

“Aufgrund der Folgen der mütterlichen Unterernährung bedroht dieses Risiko nicht nur die Produktivität und das Wohlergehen von Frauen, sondern auch das ihrer Kinder”, sagte Gupta.