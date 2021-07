50% der NextGen-Indianer vermeiden es, in ihrer Beziehung über Sex zu sprechen: Umfrage | Gesundheitsinfo

50% der NextGen-Indianer vermeiden es, in ihrer Beziehung über Sex zu sprechen: Umfrage | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Während Gen Z und Millennials „Einwilligung“ eindeutig als Voraussetzung für sexuelle Aktivitäten verstehen, haben beide Angst, für ihre Gedanken verurteilt zu werden, wenn sie über Sex in einer ernsthaften Beziehung sprechen, ergab eine am Montag veröffentlichte Umfrage.

Dies deutet darauf hin, dass 59% der ansonsten progressiven Generation Z – im Alter von 18 bis 24 – schüchtern sind, Gespräche über Sex in einer ernsthaften Beziehung zu beginnen.

Die von der Dating-Plattform TrulyMadly durchgeführte Umfrage bewertete das Verständnis von körperlichem und sexuellem Wohlbefinden bei jungen Erwachsenen – 2.500 in der Altersgruppe 18-35 in Groß- und Nicht-Metropolstädten.

Die Angst, beurteilt zu werden, ist auch unter Millennials zu einem häufigen Faktor geworden. 53 % gaben an, dass sie sich schüchtern oder verlegen fühlen, in einer ernsthaften Beziehung über Sex zu sprechen.

Bei Frauen ist das Tabu stärker ausgeprägt: 63 Prozent geben an, sich schüchtern zu fühlen. Interessanterweise schienen 76 Prozent der Frauen trotz der Tabus, denen sie ausgesetzt sind, beim Kauf von Kondomen für ihre Partner selbstbewusster zu sein.

Darüber hinaus gaben fast 50 % der jungen Befragten aus Nicht-Metropolstädten wie Bhopal, Indore, Jaipur und Lucknow an, dass sie die Auswirkungen von sexuell übertragbaren Infektionen (STIs), sexuell übertragbaren Krankheiten (STDs) und Infektionen des Genitaltrakts nicht verstanden. (RTI), während etwa 55% der Befragten angaben, dass sie von ihren Freunden abhängig sind, das Internet für Hausmittel verwenden oder selbst ärztlichen Rat einholen würden, wenn es um sexuelle oder reproduktive Krankheiten oder Infektionen geht.

„Obwohl sie in den meisten sozialen Fragen fortschrittlich sind, fühlt sich die jüngere Generation weiterhin stigmatisiert, wenn es darum geht, in einer Beziehung über Sex zu sprechen“, sagte Snehil Khanor, Mitbegründer und CEO von TrulyMadly, in einer Mitteilung.

Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung einer diskriminierungsfreien und respektvollen Plattform für den Zugang zu fundiertem Wissen über sexuelle, reproduktive Gesundheit und Wohlbefinden für die jüngere Generation. Das Unternehmen hat ein „Safe Love“-Programm ins Leben gerufen, das seit letztem Jahr Barrieren abbaut und es den Menschen erleichtert, sich zu öffnen und sich mit ihrer sexuellen Gesundheit und ihrem Wohlbefinden wohl zu fühlen.

“Langfristig hoffen wir, dass diese Innovation zu einem spürbaren Anstieg der Nachfrage nach qualitativ hochwertigen reproduktiven und sexuellen Gesundheitsdiensten führt und auch die jüngere Generation von gesellschaftlichen Überhängen befreit, die sie daran hindern könnten, sinnvolle Beziehungen zu führen”, sagte Khanor .