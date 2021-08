5 Möglichkeiten, während der COVID-Periode fit zu bleiben | Fitness-News

COVID-19 hat viele von uns psychisch und physisch beeinflusst, aber mit der richtigen Einstellung und sorgfältiger Planung muss es keine negative Situation sein; in Bezug auf Workouts und neue Gewohnheiten (für diejenigen, die jetzt von zu Hause aus arbeiten).

Einige haben diesen „pandemischen“ Rückschlag sogar genutzt, um sie in die beste Form ihres Lebens zu bringen.

Egal, ob Sie ein Sixpack wollen, Muskeln aufbauen oder einfach nur abnehmen möchten, externe Faktoren können Ihren Gemütszustand nicht beeinflussen, wenn es darum geht, Ihre Fitnessziele zu erreichen.

In diesem Artikel geben wir Ihnen 5 Tipps, die Ihnen helfen, Ihre Fitness und Körperzusammensetzung zu verbessern, wenn Sie aufgrund von Einschränkungen längere Stunden zu Hause verbringen.

1. Verantwortung

Viele Fitnessstudio-Mitgliedschaften wurden seit Beginn von COVID storniert, und das liegt an mangelnder Motivation. Viele Menschen werden zum Training inspiriert, wenn andere in ihrer Nähe sind, und es ist auch ein Gefühl des Wettbewerbs, jemanden in guter Form zu sehen und so gut wie sie (wenn nicht sogar besser) aussehen zu wollen.

Es ist eine große Motivation, aber wenn Sie es nicht ins Fitnessstudio schaffen, gibt es Möglichkeiten, dies zu kompensieren. Verantwortung ist erforderlich, wenn Sie irgendwie eingeschränkt sind, da Sie entspannter werden können, indem Sie sich im Haus verstecken, da niemand es bemerken wird, wenn Sie Muskeln verlieren oder 10 Pfund zunehmen.

Wenn Sie jedoch mit gleichgesinnten Fitnessfreunden eine WhatsApp-Gruppe gründen, können Sie Ihre Ziele für die Woche oder den Monat aufschreiben und sich gegenseitig motivieren, erfolgreich zu sein. Dies erhöht den Druck, dich zu stimulieren, anstatt zu einem Stubenhocker zu werden, der dazu neigt, Workouts zu verpassen.

Wenn Sie nicht viele gleichgesinnte Fitnessfreunde haben, können Sie Facebook-Gruppen beitreten, die dasselbe tun, Fotos von ihren Fortschritten posten und die Leute bitten, sie für ihre Ziele zur Verantwortung zu ziehen. Wenn Menschen Dinge tun und Ziele erreichen, möchten Sie nicht derjenige sein, der zurückfällt.

2. Investieren Sie in ein Laufband

Es hängt von den Finanzen einer Person ab, aber der Kauf eines Laufbands ist eine großartige moderne Möglichkeit, fit zu werden und bequem von zu Hause aus Fett zu verbrennen. Menschen, die jetzt viele Stunden zu Hause verbringen, langweilen sich oft, still zu sitzen und ihr Lieblings-Netflix-Programm oder einen 2-stündigen Film anzusehen. während Sie zügig gehen oder einen moderaten Lauf machen, ist eine gute Möglichkeit, den Gesamtkalorienverbrauch zu erhöhen.

Ein Laufband ist vielleicht nicht ideal für jemanden, der Masse aufbauen und Muskeln aufbauen möchte, aber die Fitnessziele der meisten Menschen beinhalten den Wunsch, schlanker und muskulöser zu sein dunklere Geschichte, dh ein Foltergerät zur Bestrafung von Gefangenen).

3. Verweigere dich (im Supermarkt)

Der Grund, warum Menschen fett werden, ist, dass sie zu viel essen. Es gibt verschiedene Versuchungen, und wenn Sie viel Zeit zu Hause verbringen, steigt die Versuchung, zu fressen (da die Küche immer in der Nähe ist).

Diese Snacks kombiniert mit viel mehr Sitzen, im Gegensatz zu mehr Gehen bei der Arbeit (je nach Job); kann zu spürbaren Fettzuwächsen führen.

Der Schlüssel hier ist also, sich dem Supermarkt zu verweigern. Wenn Sie wahrscheinlich ein paar Schokoriegel auf einmal oder eine große Tüte Chips essen, kaufen Sie diese Artikel beim Einkaufen nicht in großen Mengen. Wenn sie nicht zu Hause sind, können Sie keine schlechten Essensentscheidungen treffen.

Wenn Sie viel Obst und Gemüse kaufen und darauf verzichten, Ihre Schränke mit diesen Lebensmitteln zu füllen, werden Sie sich sicher gesund ernähren (was Ihnen hilft, Ihre Fitnessziele zu erreichen) oder hungrig sein.

4. Reduzieren Sie die Muskelsteifheit

Muskelsteifheit kann nicht nur dein Training und deine sportliche Leistung beeinträchtigen, auch verspannte Muskeln können zu Verletzungen führen. Eindämmung bedeutet, dass die Menschen sesshafter sind als gewöhnlich, daher ist es wichtig, nicht zu lange zu sitzen und steife Muskeln zu entlasten. Dies kann durch eine Massage, eine Schaumstoffrolle und Dehnübungen erfolgen, um die Rückenbelastung zu reduzieren.

All dies erhöht auch die Durchblutung und die Sauerstoffversorgung des Körpers und hilft, die Ausdauer beim Laufen zu verbessern. oder helfen Sie mit mehr Wiederholungen beim Heben von Gewichten.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie schwere Gewichte mit verspannten Muskeln heben. Vermeiden Sie daher schweres Heben oder Hocken, da Personen bei längerem Sitzen eher verletzt werden.

5. Strukturiere deine Routine

Sie werden überrascht sein, wie viele Menschen vor COVID „Trainingsrituale“ hatten. Sie brauten ihren Lieblings-Pre-Workout-Cocktail genau 30 Minuten vor dem Betreten des Fitnessstudios, ihre Makronährstoffe wurden bis T gezählt; und sogar mitten in der Nacht aufwachen, um einen Proteinshake zu trinken.

Es scheint, dass ein solches Maß an Engagement schwieriger aufrechtzuerhalten ist, wenn Sie den ganzen Tag zu Hause sind, aber solche Gewohnheiten bringen Sie mental in die Zone, um Ihre Ziele zu erreichen (obwohl einige von ihnen verrückt sind).

Wenn dir vorher eine Routine gefehlt hat, kann dir ein Start jetzt helfen, trotz der Enge noch fitter zu werden.

Egal, ob Sie morgens kalt duschen, um Ihren Testosteronspiegel zu maximieren, oder sich inspirierende Arnold Schwarzenegger YouTube-Videos anhören, bevor Sie Ihr Heimtraining machen, diese kleinen Dinge machen einen großen Unterschied in der Intensität Ihres Langzeittrainings aus. Nur weil Sie jetzt zu Hause sind, bedeutet das nicht, dass Sie Ihre geliebten Routinen aufgeben müssen (nur weil es jetzt einfacher ist, weniger Zeitpläne zu haben und eine Ausrede für Nachlässigkeit zu haben).

(Haftungsausschluss: Brand Office-Inhalte)