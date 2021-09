Zukunftsaussichten für den PTFE-Gewebemarkt, wichtige Entwicklungen zur Ankurbelung der Nachfrage

Globaler PTFE-Gewebemarkt: Überblick

Der Markt für Polytetrafluorethylen (PTFE)-Stoffe hat in den letzten Jahren einen exponentiellen Anstieg erlebt, da er zu einem integralen Material bei der Herstellung mehrerer Industriegüter geworden ist. Es wird hauptsächlich für die Beschichtung von Vlies- und flexibel gewebten Materialien wie Drahtgewebe, Glasfasergewebe und Aramidgewebe verwendet, da es eine hervorragende Feuerbeständigkeit bietet. Eigenschaften wie Antihaft-, Reibungs- und Nichtspröde sollen dem globalen PTFE-Gewebemarkt zwischen den prognostizierten Jahren 2016 und 2024 ebenfalls eine definitive Verbraucherbasis verschaffen.

Der Forschungsbericht von Transparency Market Research bietet einen detaillierten Ausblick auf den globalen PTFE-Markt. Die Veröffentlichung wurde unter Verwendung primärer und sekundärer Forschungsmethoden zusammengestellt, um ihren Lesern eine genaue Bewertung der Marktdynamik zu bieten, die sich auf die Nachfrage und das Angebot von PTFE-Gewebe auswirkt. Darüber hinaus enthält der Forschungsbericht auch eine SWOT- und eine Porter-Fünf-Kräfte-Analyse für eine umfassende Untersuchung des Weltmarktes.

Globaler Markt für PTFE-Gewebe: Treiber und Trends

Das PTFE-Gewebe wurde chemisch inert entwickelt und bleibt bekanntermaßen bei extremen Temperaturen von 73 bis 232 Grad Celsius intakt. Dies war der Grund für die schnelle Akzeptanz von PTFE-Geweben in einer Vielzahl von Industriezweigen, angefangen bei der Konstruktion über das Strecken bis hin zur Verpackung. Die selbstreinigenden Eigenschaften von PTFE-Geweben haben sich als Vorteil für Bauherren erwiesen, da sie eine konsistente Verwendung dieser Gewebe in der Bau- und Bauindustrie gewährleisten.

Der globale Markt wird auch durch die Einführung von PTFE-Geweben für die Herstellung von Dichtungen, Dichtungen und Lagern für Chemikalien, Gase, Öle, Rutschen, Trichter, Heizplatten und Tröge angetrieben, da sie als nicht klebrig bekannt sind. Auch die chemische Industrie wird ein treuer Abnehmer von PTFE-Geweben sein, da diese in naher Zukunft zur Herstellung von Auskleidungsmaterialien für Rohrkompensatoren verwendet werden.

Globaler Markt für PTFE-Gewebe: Segmentierung

Die auf dem Weltmarkt erhältlichen Arten von PTFE-Geweben sind Glasgewebe und Glasfasergewebe. Der Bericht weist darauf hin, dass Glasfasergewebe in den kommenden Jahren einen enormen Anstieg erleben wird, da es für seine hervorragende Beständigkeit gegen Wasser, Alkali, Alterung und ausgezeichnete Weichheit bekannt ist. Darüber hinaus werden seine überlegene Zugfestigkeit und Biegelebensdauer wahrscheinlich auch im Prognosezeitraum eine beliebte Option sein. Derzeit wird Glasfasergewebe in großem Umfang in Kunststeinmaterialien, Naturmarmor, Gipskartonplatten, Verstärkungswänden und Außendämmsystemen verwendet.

Unter den Endverbraucherindustrien ist das Bau- und Bausegment im Prognosezeitraum der Hauptverbraucher von PTFE-Geweben. Diese werden hauptsächlich in Industriegütern wie Rohr- und Leitungsfittings, Rohren und Stangen verwendet, insbesondere in Schwellenländern Lateinamerikas und des asiatisch-pazifischen Raums, in denen die Bauindustrie floriert. Die Fähigkeit dieses Gewebes, raue klimatische Bedingungen und Umweltveränderungen zu überstehen, wird dem Markt eine breite Verbraucherbasis verschaffen.

Globaler Markt für PTFE-Gewebe: Regionaler Ausblick

Geografisch ist das globale PTFE-Gewebe in Lateinamerika, Nordamerika, Osteuropa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der Forschungsbericht besagt, dass der Markt für PTFE-Gewebe im asiatisch-pazifischen Raum den Weltmarkt dominieren wird, dicht gefolgt von Europa und Norden. Die Dominanz dieser Region wird auf die wachsende Zahl von Endverbraucherbranchen wie Bau, Chemie, Nahrungs- und Genussmittel, Verpackung und Textil zurückgeführt. Es wird erwartet, dass die aufstrebenden Volkswirtschaften Malaysia, Indonesien und Südkorea einen wesentlichen Beitrag zum steigenden Umsatz des PTFE-Gewebemarkts im asiatisch-pazifischen Raum leisten. Analysten gehen davon aus, dass Australien und Neuseeland auch für den regionalen Markt von entscheidender Bedeutung sein werden.

Auf der anderen Seite wird der PTFE-Gewebemarkt in Nordamerika und Europa ein langsames Wachstumsmuster aufweisen, da die Märkte gesättigt sind. Kontinuierliche technologische Fortschritte und die Einführung neuer Produkte werden jedoch die Nachfrage nach PTFE-Geweben in den Regionen im Prognosezeitraum ankurbeln.

Im Bericht erwähnte Hauptakteure sind:

Einige der führenden Akteure auf dem globalen PTFE-Gewebemarkt sind Urja Fabrics, Saint-Gobain Performance Plastics Corporation, Daikin Industries Ltd, Fiberflon GmbH & Co. KG, Birdair Inc, Fothergill Group und W.L. Gore & Associates Inc.

