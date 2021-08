Zukunftsaussichten des Polypropylen-Blockcopolymer-Marktes, wichtige Entwicklungen zur Ankurbelung der Nachfrage

Polypropylen (PP), ein thermoplastisches Polyolefinmaterial, weist je nach Polymerisationsbedingungen und Zugabe von Ethylencopolymer mehrere unterschiedliche Polymerkettenstrukturen auf. Es gibt drei verschiedene Arten von Polypropylen: Polypropylen-Homopolymer (PP-H), Polypropylen-Blockcopolymer (PP-B) und Polypropylen-Random-Copolymer (PP-R). Blockcopolymer-Polypropylen weist in Blöcken (d. h. in einem regelmäßigen Muster) angeordnete Comonomereinheiten auf und enthält 5 bis 15 % Ethylen. Ethylen ist für die Verbesserung bestimmter Eigenschaften wie der Schlagzähigkeit verantwortlich. Polypropylen-Blockcopolymer (PP-B) bietet eine hohe Steifigkeit, hohe Schlagzähigkeit und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Abrieb, was es zu einem idealen Material für Abwasser- und Entwässerungsanwendungen macht.

Polypropylen-Blockcopolymer ist zäher als andere Blockcopolymere, da es Ethylen als Comonomer enthält. Dadurch eignet es sich für den Einsatz in Behältern für gekühlte oder tiefgekühlte Produkte. Polypropylen-Blockcopolymere werden auch als schlagzähe Copolymere oder heterophasische Copolymere bezeichnet. Die meisten Anwendungen von Polypropylen-Blockcopolymer ergeben sich aus ihrer Fähigkeit, Mikrodomänen in Lösung und in großen Mengen zu bilden. Aktuelle Anwendungen von Polypropylen-Blockcopolymer umfassen thermoplastische Elastomere und die Kompatibilisierung von Polymermischungen. Polypropylen-Blockcopolymer besitzt ein hohes Potenzial für den Einsatz in neuen Technologien wie Nanotechnologie, Nanolithographie, Photonik und kontrollierter Wirkstoffabgabe.

Muster anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=57336

Markt für Polypropylen-Blockcopolymere:

Basierend auf der Anwendung kann der Markt für Polypropylen-Blockcopolymere in Spritzguss, Fasern und Bast, Folien und Platten, Blasformen, Additive, Beschichtungen und andere unterteilt werden. In Bezug auf die Endverbrauchsindustrie kann der Markt für Polypropylen-Blockcopolymere in Verpackungen, Automobil, Bauwesen, Elektro und Elektronik, Lebensmittel und Getränke, medizinische Geräte und andere unterteilt werden. Das Segment Sonstige umfasst Getriebe, Warm- und Kaltwasserleitungen sowie Spielzeug. Mengenmäßig hat das Verpackungssegment aufgrund der steigenden Nachfrage nach Polypropylen-Blockcopolymeren in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie einen großen Anteil am Markt. Polypropylen-Blockcopolymer wird in großem Umfang hauptsächlich in der Verpackung von Lebensmittel- und Getränkelagerbehältern verwendet. Die Gesundheitsindustrie ist der nächste große Verbraucher von Polypropylen-Blockcopolymeren. Diese Copolymere werden hauptsächlich beim Formen medizinischer Geräte wie Spritzen, Laborbedarf und Flaschen verwendet. Polypropylen-Blockcopolymere sind in einem breiten Viskositätsbereich erhältlich und können mit Technologien von der Rohrextrusion und Blasfolie bis hin zum Spritzgießen oder TWIM verarbeitet werden.

Einen Bericht kaufen- https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=57336<ype=S

Markt für Polypropylen-Blockcopolymere: Regionaler Ausblick

Basierend auf der Geographie kann der globale Polypropylen-Blockcopolymer-Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Aufgrund der konstanten Nachfrage nach Polypropylen-Blockcopolymeren in der Verpackungsindustrie nimmt Asien-Pazifik mengenmäßig einen führenden Anteil am Weltmarkt ein.

Markt für Polypropylen-Blockcopolymer: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Polypropylen-Blockcopolymere sind Total Petrochemicals & Refining USA, Inc., LyondellBasell Industries NV, SABIC, Sinopec, Braskem, Borealis AG, Reliance Industries Limited, Sasol, INEOS Olefins & Polymers USA, Formosa Plastics Corporation, Pinnacle Polymers LLC, Entec Polymers, Flint Hills Resources und Exxon Mobil Corporation.

Trendbericht abrufen – https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/rise-in-demand-for-acrylic-coatings-to-drive-high-performance-anti-corrosion-coatings-market-during-forecast-period-opines-tmr-838713969.html