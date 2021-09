Zukünftiges Wachstum und Prognose des Building Information Modeling (Bim)-Marktes mit bedeutenden Akteuren  2020 – 2027

Laut einem neuen Marktbericht von Transparency Market Research „Building Information Modeling (BIM) Market (Lösung – Software, Beratungsservice; Softwarelösungen – On-Premise-Software, Cloud-basierte Software; Endbenutzer – Architekten, Bauunternehmer, Ingenieure, Developers) – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2020 – 2027“ lag der globale BIM-Markt 2019 bei fast 5 Mrd CAGR von 14,7% von 2020 bis 2027. Nordamerika und Europa sind der größte Markt für BIM im Jahr 2019 und machen zusammen einen Umsatzanteil von mehr als 50% aus. Das Wachstum in diesen Regionen wird voraussichtlich durch eine Zunahme der Bauaktivitäten und die Durchdringung von Cloud-basierten Diensten für BIM-Software getrieben.

Building Information Modeling (BIM) gilt als nützliches und technisch fortschrittliches Werkzeug in der Architektur-, Ingenieur- und Baubranche (AEC). BIM ist ein Entwurfswerkzeug, das verwendet wird, um die Entwurfsaspekte von Gebäuden in 3D zu visualisieren. Neben der 3D-Visualisierung hilft BIM auch bei der Einschätzung verschiedener anderer Faktoren, wie Kostenumsetzung, Zeitbedarf, Personalbedarf, Rohstoffbereitstellung und anderer wichtiger Voraussetzungen in der Baubranche. Das Management des gesamten Baulebenszyklus kann durch BIM effizient simuliert werden.

Mit steigenden Bauaktivitäten rund um den Globus hat sich der Markt für BIM stark erweitert. Hauptfaktoren für das Wachstum des BIM-Marktes sind der Wunsch nach mehr Effizienz, einer langfristigen Einschätzung des Projekts und einem erweiterten Workflow. Darüber hinaus ergreifen staatliche Aufsichtsbehörden, die Baumaßnahmen durchführen, Initiativen, um die Akzeptanz von BIM in ihren jeweiligen Ländern zu erhöhen. Eine große Anzahl kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) der AEC hat mit der Einführung von BIM begonnen, was das Segment der BIM-Beratungsdienstleistungen indirekt belebt hat. Der BIM-Markt steht aufgrund der hohen Softwarekosten und der häufigen Notwendigkeit von Software-Upgrades vor gewissen Herausforderungen. Darüber hinaus ist der Mangel an ausgebildetem Know-how auf diesem Gebiet ein großes Hemmnis für den BIM-Markt. Da es sich um ein teures Werkzeug handelt, ist die Akzeptanzrate von BIM bei den AEC-KMU recht gering.

Der BIM-Markt ist nach Lösungstypen, Endbenutzern, Endverbraucherbranche und Geografie segmentiert. Die Segmentierung nach Lösungstyp umfasst Software und Beratungsleistungen. Der BIM-Softwaremarkt ist nach Bereitstellungstyp weiter in On-Premise- und Cloud-basierte Softwaretypen unterteilt. Es wird erwartet, dass die Einführung von BIM im Prognosezeitraum aufgrund einer steigenden Anzahl von Cloud-basierten Diensten zunehmen wird. Cloud-basierte Software ist das am schnellsten wachsende Segment im BIM-Softwaremarkt; Dieses Wachstum wird auf die hohen Kosten für die Bereitstellung von Software vor Ort und die umfassende Einführung von BIM durch AEC-KMU zurückgeführt. Architekten, Ingenieure, Auftragnehmer und Entwickler gehören zu den wichtigsten Endnutzern und tragen zur Generierung von BIM-Einnahmen bei. Die Einführung von BIM im Jahr 2020 wurde von den Architekten dominiert, gefolgt von den Ingenieuren. Es wird jedoch erwartet, dass Auftragnehmer im Prognosezeitraum die Hauptnutzer von BIM sind, wobei ihre Präsenz im Prognosezeitraum mit einer CAGR über dem globalen Durchschnitt zunimmt.

Zahlreiche Endverbraucherbranchen nutzen BIM-Lösungen bei ihrer Infrastrukturentwicklung. Dazu gehören Wasser und Abwasser; Brücken, Straßen und Autobahnen; Schienenverkehr und Luftfahrt; Energieerzeugungsanlagen, Häuser und Wohnungen; Bildungsinstitute und Gewerbeflächen; Regierungsgebäude; Fabriken und Lagerhallen; Dämme; und andere. Als lukrativste Segmente mit dem höchsten Chancenanteil werden der Schienenverkehrs- und Luftfahrtsektor sowie das Segment Bildungseinrichtungen und Gewerbeflächen analysiert.

Der globale BIM-Markt ist nach geografischen Gesichtspunkten in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Geografisch gesehen sind Nordamerika und Europa der größte Markt für BIM und werden voraussichtlich während des gesamten Prognosezeitraums ihre dominante Position beibehalten. Es wird jedoch erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen wird.

