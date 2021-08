Zuckerrübenmarkt soll bis 2026 50.420,1 Mio. USD erreichen

Der globale Zuckerrübenmarkt ist aufgrund der Präsenz zahlreicher Akteure, die einen Marktvorsprung anstreben, ein hart umkämpfter Markt, berichtet Transparency Market Research (TMR). Der Wettbewerb auf dem Markt wird maßgeblich durch neue Produktinnovationen und Weiterentwicklungen getrieben. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt zählen die Minnesota Beet Sugar Cooperative, Amalgamated Sugar Company, Michigan Sugar Company, British Sugar Plc. und Nippon Beet Sugar Manufacturing Co. Ltd Bemühungen in Richtung Produktdiversifizierung. Darüber hinaus werden strategische Fusionen und Übernahmen sowie die Entwicklung neuer Produktionsverfahren dazu beitragen, ihre Position im weltweiten Zuckerrübenmarkt zu behaupten.

Laut Expertenanalysten wird der globale Zuckerrübenmarkt von 2017 bis 2026 voraussichtlich um 6,5% CAGR wachsen. Bis zum Ende dieses Zeitraums wird ein Anstieg von 50,42,1 Mio. USD auf dem Markt erwartet.

In Bezug auf die Endverbrauchsindustrie wird der globale Zuckerrübenmarkt in Transportkraftstoffe, rübenverarbeitende Industrie und andere Endverbrauchsindustrien eingeteilt. Der Markt wird voraussichtlich die höchsten Einnahmen aus der rübenverarbeitenden Industrie erzielen. Dies ist auf eine steigende Zuckerproduktion aus Zuckerrüben zurückzuführen.

Geografisch kann der Zuckerrübenmarkt in APEJ, Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Japan sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Aufgrund der hohen Nachfrage nach einer Vielzahl von Zuckern, die zu einem Produktionsschub führt, wird erwartet, dass Europa den Markt anführt. Darüber hinaus wird das günstige Klima für die Zuckerproduktion das Marktwachstum in dieser Region ankurbeln.

Steigende Nachfrage nach Zuckerrüben-Nebenprodukten als Wachstumsschub

Zuckerrübe ist reich an Nährstoffen und wird zunehmend in der kalorienarmen Ernährung eingesetzt. Darüber hinaus ist es eine geeignete Alternative zu Zuckerrohr. Diese Faktoren haben zu einem enormen Anstieg der Produktion geführt und damit den weltweiten Zuckerrübenmarkt vorangetrieben. Darüber hinaus finden Zuckerrübennebenprodukte wie getrocknete Melasse, Bagasse, Pressschlamm und Rübenschnitzel verschiedene industrielle Anwendungen. Sie werden als Enteisungsmittel auf Straßen und auch als Viehfutter verwendet. Diese Faktoren haben stark zum Wachstum des Zuckerrübenmarktes beigetragen.

Darüber hinaus hat die umfangreiche Verwendung von Zuckerrübennebenprodukten in der Pharma- und Alkoholproduktion das Marktwachstum beschleunigt. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine steigende Bevölkerung und ein hohes verfügbares Einkommen in den Schwellenländern das Wachstum des Zuckerrübenmarktes im Prognosezeitraum stützen. Auch die zunehmende Anwendung von Zuckerrüben in der Herstellung von Backwaren, Süßwaren und Getränken hat die Expansion des Marktes unterstützt.

Es gibt jedoch einige Einschränkungen, die das Wachstum des globalen Zuckerrübenmarktes behindern können. Einer der wichtigsten hemmenden Faktoren sind die negativen Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf die Zuckerrübenproduktion. Die Gewinnung von Zucker aus diesen ungesunden Pflanzen verschlechtert die Qualität des Endprodukts und bremst so das Wachstum des Marktes. Dennoch können strenge Vorschriften der Regierungen in Bezug auf die Umweltkontrolle die Auswirkungen der Beschränkungen abschwächen.

Zulassung gentechnisch veränderter Zuckerrüben zur Untermauerung der Wachstumsaussichten

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat die Verwendung von gentechnisch verändertem Zucker in Lebensmitteln, Verarbeitung und Futtermittelimporten genehmigt. Dies hat das Wachstum des globalen Zuckerrübenmarktes stark gestärkt. Auch Regulierungsbehörden anderer Länder fördern die Verwendung von Zuckerrüben, da sie in der pharmazeutischen und chemischen Industrie mehrere Anwendungen finden. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Biokraftstoffen eingesetzt und eröffnet damit neue Wachstumschancen für den weltweiten Zuckerrübenmarkt.

