Ziel Drohnen Markt Aktuelle Trends, eingehende Analyse, Marktgröße Forschungsbericht Prognose bis 2026

Der globale Zieldrohne Markt war $ 3,156.7 im Wert von US Mn im Jahr 2016 und wird voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 10,02% 2018-2026 registrieren, nach einem neuen Bericht von Transparency Market Research (TMR) dem Titel „ Zieldrohnenmarkt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2018–2026. “ Der Bericht legt nahe, dass der zunehmende Einsatz von Zieldrohnen in der gesamten Verteidigung Einsatzkräfte und höhere Anwendungen im Vergleich zu bemannten Fluggeräten dürften in den kommenden Jahren (2018 bis 2026) die Nachfrage nach Zieldrohnen ankurbeln. Da Hauptakteure neue Zieldrohnen in entwickelten Märkten wie Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum einführen, werden diese Regionen wahrscheinlich den dominierenden Anteil am globalen Zieldrohnenmarkt ausmachen. Die zunehmende Popularität der Zieldrohnen, insbesondere in Volkswirtschaften wie China, Japan und Indien, zusammen mit den gestiegenen Ausgaben für Verteidigungssysteme und -technologien in diesen Ländern und die Präsenz von Unternehmen, die Zieldrohnen herstellen, dürfte den Zieldrohnenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben mit einer Wachstumsrate von rund 10 % von 2018 bis 2026.

Fehlfunktion von Zieldrohnen, um das Wachstum des weltweiten Zieldrohnenmarktes zu beeinträchtigen

Eine Fehlfunktion einer Zieldrohne kann für die in der Nähe anwesenden Personen beim Testen oder Trainieren eines Kampfeinsatzsystems tödlich sein. In der Vergangenheit wurden mehrere Unfälle mit Zieldrohnen gemeldet, bei denen es zu Todesfällen kam. Zum Beispiel stürzte 2013 in Florida eine große „QF-4“-Zieldrohne auf der Tyndall Air Force Base ab. Auch 2014 stürzte eine Zieldrohne auf der Holloman Air Force Base in New Mexico ab. Eine weitere Zieldrohne hatte während des Trainings in Kalifornien eine Fehlfunktion und kollidierte mit einem Lenkwaffenkreuzer, was leichte Verletzungen verursachte.

Diese Störungsvorfälle werfen Fragen zur Abhängigkeit von militärischen Luftzielflugzeugen auf. Allerdings installieren etablierte Akteure technologisch überlegene Systeme in Zieldrohnen, um dieses Problem zu minimieren und zu beheben. Im Jahr 2017 gab The Boeing Company beispielsweise bekannt, dass sie neuartige Zieldrohnen namens „QF-16“ produzieren wird, die Funktionen wie ein Flugabbruchsystem enthalten, das die Drohne im Falle eines technischen Fehlers oder in einer außer Kontrolle geratenen Situation zerstört .

Verbrennungsmotoren werden von Unternehmen, die Zieldrohnen auf der ganzen Welt herstellen, in großem Umfang eingesetzt

Auf der Grundlage des Triebwerkstyps wird der Zieldrohnenmarkt in Verbrennungsmotoren, Düsentriebwerke und andere unterteilt. Das Segment der Verbrennungsmotoren wird voraussichtlich einen Marktanteil von 47,65 % im Jahr 2026 halten und im Prognosezeitraum mit einer CAGR von über 9 % wachsen . Die signifikante CAGR ist auf die zunehmende Popularität verschiedener Arten von Strahltriebwerken aufgrund ihres herausragenden Leistungsgewichts im Vergleich zu anderen Triebwerken zurückzuführen. Darüber hinaus sorgen Strahltriebwerke für eine höhere Geschwindigkeit der Zieldrohnen. Unternehmen wie The Boeing Company und viele andere verwenden aufgrund all dieser Vorteile Düsentriebwerke in ihrer Zieldrohne namens QF-16.

Nordamerika leistet den größten Beitrag zum Zieldrohnenmarkt

In Bezug auf den Wert leistete Nordamerika 2017 den größten Beitrag zum globalen Zieldrohnenmarkt. Der Beitrag ist hauptsächlich auf den boomenden Markt für Zieldrohnen aufgrund erheblicher Verteidigungsausgaben sowie der Präsenz etablierter Akteure in der gesamten Region zurückzuführen in den USA Darüber hinaus ist Nordamerika die Heimat vieler etablierter Akteure aus dem Bereich der Zieldrohnen , darunter AeroTargets International, The Boeing Company, Griffon Aerospace und Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Viele nordamerikanische Unternehmen versuchen, die Leistung zu verbessern ihrer Geschäftsbereiche für mehrere Zieldrohnen. Im Mai 2018 gab Kratos Defence & Security Solutions, Inc. beispielsweise bekannt, dass seine Division Unmanned Systems einen Auftrag über rund 38 Millionen US-Dollar für das unbemannte Luftdrohnenflugzeug erhalten hat. Darüber hinaus gab das Unternehmen im Mai 2018 bekannt, dass seine Division Kratos Defense & Rocket Support Services den Zuschlag für Aerial Target Systems 2 erhalten hat

Schlüsselakteure wie The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation und Kratos Defense & Security Solutions, Inc. werden wahrscheinlich den globalen Zieldrohnenmarkt anführen

Die Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Leonardo Spa ., Northrop Grumman Corporation und Kratos Defense & Security Solutions, Inc. sind einige der Hauptakteure, die auf dem in dieser Studie vorgestellten Zieldrohnenmarkt tätig sind. Verschiedene Akteure konzentrieren sich auf die Entwicklung neuartiger und hochentwickelter Zieldrohnen. Im Jahr 2017 beispielsweise das Leonardo Spa . hat auf der Paris Air Show seine Luftzieldrohne „Mirach-40“ auf den Markt gebracht. Die neuartige Luftziel-Drohne ist so konzipiert, dass sie im Vergleich zu ihren Konkurrenten eine mittlere bis hohe Leistung zu einem vernünftigen Preis bietet. Darüber hinaus unterstützt es auch die Ausbildung der Streitkräfte durch die Simulation einer Reihe von luftgestützten Bedrohungszielen.

