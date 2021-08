Zero Liquid Discharge Systems Markttrends zusammen mit globalen Schlüsselakteuren, Anwendungen, Umfang, Branchengröße bis 2028

Globaler Markt für Null-Flüssigkeitsentladungssysteme: Momentaufnahme

Zero liquid discharge) oder ZLD ist eine Art von Abwasser Behandlung Methode. Bei diesem Verfahren wird fast das gesamte erzeugte Abwasser gereinigt und recycelt. Dies hilft bei der Beseitigung der Entladung von Flüssigkeit am Ende eines chemischen oder Herstellungsprozesses und führt somit zu einer minimalen oder Nullentladung. Es gibt mehrere Prozesse, die an der Abwasserbehandlungsmethode mit Nullflüssigkeitsentladung beteiligt sind, wie Verdampfung und Kristallisation, fraktionierte Elektrodenionisation, Ultrafiltration und Umkehrosmose. Ein effizientes und gut konzipiertes Abwasserbehandlungssystem ohne Flüssigkeitsaustritt ist in der Lage, Schwankungen der Durchflussmenge und der Abwasserverschmutzung jeglicher Art zu bewältigen.

Das System ist auch in der Lage, etwa 95% bis 99% des Wassers aus dem industriellen Prozess zur Wiederverwendung zurückzugewinnen. Das System ist auch in der Lage, mehrere wertvolle Nebenprodukte aus den Abwasserströmen zu behandeln und zurückzugewinnen. Das Zero Liquid Discharge System ist auch in der Lage, trockenen und festen Kuchen zur Entsorgung herzustellen. Die Kriterien der Auswahl von Komponenten einer Auswahl von Komponenten für die Nullflüssigkeitsentladungsbehandlungsanlage hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab. Es gibt jedoch drei Hauptfaktoren, die die Auswahlkriterien hauptsächlich bestimmen. Die erste ist die Durchflussrate, die vom Nullflüssigkeitsentladungssystem gehandhabt werden muss. Zweitens ist die Gesamtzusammensetzung des Abwasserstroms. Und das letzte ist das Volumen der Verunreinigungen im Abwasserstrom. Die wachsende Nachfrage nach dem Markt für Zero-Liquid-Entladungssysteme ist in den letzten Jahren mit den zunehmenden Bedenken hinsichtlich der Erschöpfung von Süßwasserquellen auf der ganzen Welt rasant gewachsen.

Globaler Markt für Zero Liquid Discharge Systems: Überblick

Der Markt für Zero-Liquid-Discharge-Systeme wird in den kommenden Jahren voraussichtlich wachsen. Dies wird hauptsächlich durch den wachsenden Bedarf an Süßwasser aus dem industriellen Sektor sowie durch kommunale und strengere Vorschriften für die Abwasserentsorgung erzwungen. Das Recycling und die Verwertung von Abwasser sind in den letzten Jahren aufgrund des steigenden Wasserbedarfs zu einem steigenden Trend geworden. Das Flüssigkeitsentladungssystem wird für den Wasseraufbereitungsprozess verwendet, wobei das Abwasser gereinigt und recycelt wird. Zero Liquid Discharge System ist eine Wasseraufbereitungstechnik, die Ultrafiltration, fraktionierte Elektrodeionisierung, Umkehrosmose und Verdampfung/Kristallisation enthält. Zero Liquid Discharge Systeme werden in zahlreichen Unternehmen wie Lebensmitteln und Getränken, Halbleitern, Petrochemie und Chemikalien, Pharmazeutika und Textilien eingesetzt.

Globaler Markt für Zero Liquid Discharge Systems: Bemerkenswerte Entwicklungen

Einige der jüngsten Entwicklungen, die die Konturen des Marktes für Nullflüssigkeitsentladungssysteme in großem Umfang beeinflussen können, sind:

Im Februar 2018 startete Saltworks Technologies of Canada Flex EDR, nachdem in einem Chemiewerk in den USA eine profitable Null-Flüssigkeitsentladung erreicht worden war, mit dem Ziel, salziges Abwasser zu 99,9% zurückzugewinnen.

Die Chemikalienanlage umfasste Salinen, um schnell einen Ausgangspunkt zu liefern, der Salz aus ihrem Abwasser eliminieren würde, was dazu beitrug, eine Abgabekappe für vollständige verflüssigte Feststoffe einzuhalten.

Im Oktober 2015 erhielt Aquatech, ein indisches Unternehmen und weltweit führend in der Wasseraufbereitungstechnologie für Infrastruktur-und Industriemärkte, den Auftrag zur Bereitstellung einer Wasseraufbereitungsanlage. Diese bestehen aus einer Nullflüssigkeitsentladungsanlage zur Umwandlung von Kohle in flüssige Brennstoffe.

Die Zero Liquid Discharge-Anlage wird über 55 mn Liter pro Tag Abwasser recyceln, das von der 4 mn Tonnen pro Jahr CTL-Anlage erzeugt wird, und alle Abwasserableitungen entfernen.

Einige der prominentesten Wettbewerber, die in der Wettbewerbslandschaft des globalen Marktes für Zero-Liquid-Discharge-Systeme tätig sind, sind –

SUEZ water technologies & solutions (USA)

Aquatech International LLC (USA)

Saline Technologies Inc. (Kanada)

GEA Group (Deutschland)

Veolia Water Technologies (Frankreich)

Globaler Markt für Zero Liquid Discharge Systems: Treiber und Einschränkungen

Strenge Vorschriften für die Abwasserentsorgung treiben den Markt

Die strengeren Vorschriften und wachsenden Pläne und Maßnahmen der Regierung für die Abwasserentsorgung sind die Hauptfaktoren für den Markt für Flüssigkeitsentladungssysteme. Null flüssigkeit entladung system vermeiden negative umwelteinflüsse von abwasser entsorgt und verringern die umwelt belastung. In den Jahren 2015 hat die Environmental Protection Agency (EPA) der USA die Richtlinien zur Begrenzung von Abwässern (ELGs) veröffentlicht, in der es sich um die überarbeitete Ausgabe handelte, in der die Wasserentladungsstandards für die Dampfstromerzeugungsindustrie klar festgelegt wurden. Im selben Jahr kündigte China auch einen neuen Aktionsplan zur Lösung des Problems der Wasserverschmutzung an, um die Wasserqualität der lokalen Wasserressourcen zu verbessern, was in den kommenden Jahren voraussichtlich auch den Markt für Zero-Liquid-Discharge-Systeme ankurbeln wird.

Raumbeschränkung ist ein wesentlicher Aspekt Markt zu behindern

Hauptbeschränkung für Zero Liquid Discharge Systems Markt ist Betriebsaufwand und hohes Kapital. Diese Systeme müssen aufgrund unterschiedlicher Endverwendung und Prozesse, die die globalen Kosten erhöhen, konventionell für verschiedene Hersteller gebaut werden. Darüber hinaus ist die räumliche Begrenzung ein wesentlicher Aspekt, da die Installation einen großen Raum erfordert und für kleine Unternehmen eine Herausforderung darstellt. Nichtsdestotrotz werden diese Einschränkungen in den kommenden Jahren durch die zunehmende Strenge in Bezug auf das Verbraucherbewusstsein und die Beseitigung von Industrieabfällen überwunden.

Globaler Markt für Zero Liquid Discharge Systems: Regionale Aussichten

Geografisch gesehen verzeichnen die Industrieländer weltweit ein steigendes Potenzial auf dem Markt für Zero-Liquid-Discharge-Systeme. Es wird erwartet, dass Nordamerika in den kommenden Jahren den Markt für die Flüssigkeitsentladung anführen wird. In dieser Region steigt der Bedarf an Null-Flüssigkeitsentladungssystemen von zahlreichen Unternehmen wie Energie & Energie, Lebensmittel & Getränke, Halbleiter, Petrochemie und Chemikalien, Pharmazeutika und Textilien. Betrieb auf den strengen Umweltvorschriften von Ländern wie den USA und Kanada sind vor allem in der Energie & Power Endverbraucher Unternehmen, haben zu einem Anstieg der Nachfrage nach Null Flüssigkeitsentladungssysteme in der Region geführt.

