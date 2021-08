Zeaxanthin-Markt – Globaler Branchenbericht, 2030

Zeaxanthin-Markt: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research (TMR) veröffentlichte Studie zum Zeaxanthin-Markt umfasst globale Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2020-2030. Die Einnahmen aus dem weltweiten Zeaxanthin-Markt wurden im Jahr 2020 auf ~95 Mio.

Zeaxanthin ist eine Gruppe von Pigmenten, die natürlicherweise in pflanzlichen Rohstoffen vorkommen und eine biologische Funktion haben. Diese Pigmente werden häufig in Kosmetika, Körperpflegeprodukten, Pharmazeutika und Nutrazeutika verwendet, einschließlich der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Der Extraktionsprozess von Carotinoid erfolgt im Allgemeinen über organische Lösungsmittel und Pflanzenöl; die überkritische Technologie ist jedoch die Alternative zur Rückgewinnung dieser Verbindungen und bietet viele Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren.

Vorteile von Zeaxanthin für die Augen

Augenerkrankungen und -krankheiten nehmen als eine der wichtigsten Gesundheitsbelastungen für viele Industrienationen und Entwicklungsländer zu. Die steigende Inzidenz von Augenerkrankungen bei der alternden Bevölkerung treibt den Markt für Augenergänzungsmittel an. Die altersbedingte Makuladegeneration betrifft hauptsächlich Personen über 50 und ist für den Verlust des individuellen zentralen Sehvermögens verantwortlich.

Nach Schätzungen des National Health Service sind derzeit allein in Großbritannien mehr als 0,6 Millionen Menschen von altersbedingter Makuladegeneration betroffen und werden bis Ende 2020 voraussichtlich 0,7 Millionen erreichen. Als vorbeugende Maßnahme führen verschiedene Hersteller mit Unterstützung der Regierung eine Sensibilisierungskampagne zum Thema Augengesundheit durch und fördern auch verschiedene Nahrungsergänzungsmittel für die Augen.

Im Februar 2017 startete Allergan beispielsweise die öffentliche Sensibilisierungskampagne von See America, um das Bewusstsein und den Zugang zu Augenuntersuchungen zu erhöhen. Die mit der Augenpflege verbundenen medizinischen Gesundheitskosten sind höher und können durch Supplementierung vermieden werden. Diese Augenkampagnen und Produktwerbung werden die Verbraucher für die augengesundheitlichen Vorteile von Zeaxanthin-Produkten sensibilisieren

Es gibt weit verbreitete Lutein- und Zeaxanthin-Ergänzungen auf dem Markt für die Augenpflege. Das zunehmende Bewusstsein für solche Nahrungsergänzungsmittel erhöht die Nachfrage nach Zeaxanthin bei den Verbrauchern und unterstützt das Wachstum des Marktes.

Kulturelle Anpassung an bestimmte Bevölkerungsgruppen und ethnische Gruppen

Angesichts des zunehmenden Zugangs zu Informationen und Technologie suchen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen nach dem Trend der Verbrauchernahrung, um Einkommen, Umsatz, Gewinn und Marktanteile auf der ganzen Welt zu steigern. Fast alle Lebensmittel- und Getränkehersteller wenden sich der kulturellen Anpassung zu, um eine bestimmte Bevölkerung und ethnische Gruppe anzusprechen, um die Marktdurchdringung zu erhöhen.

In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bieten sich Marken, die die Verbraucher in die Funktionalität und das Design ihrer Produkte einbeziehen möchten, besonders große Wachstumschancen. Im Jahr 2020 und darüber hinaus zeigt der Trend zur kulturellen Anpassung von Produkten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie keine Anzeichen einer Verlangsamung.

Angesichts der sich ändernden Verbraucherpräferenzen und des zunehmenden Gesundheitsbewusstseins in Bezug auf Diäten zielen Hersteller von Nahrungsmitteln und Getränken auf bestimmte Bevölkerungsgruppen und ethnische Gruppen ab, um raffinierte maßgeschneiderte Lebensmittelprodukte anzubieten, um Gewinne zu maximieren und ihre Verbraucherbasis zu vergrößern. Die Anreicherung von Lebensmitteln mit wichtigen Antioxidantien und Carotinoiden wird eine große Anzahl von Verbrauchern anziehen, da sich heutzutage jeder andere zu einem gesunden Lebensstil hingezogen fühlt.

Die Nachfrage nach Zeaxanthin wird steigen, da Hersteller sich bemühen, Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen zu erneuern

Hersteller verwenden Zeaxanthin aufgrund seiner Pigmentierung und Multivitamin-Eigenschaft als potenzielle Alternative zu verschiedenen Chemikalien in der Aquakultur und in der Lebensmittelindustrie.

Produktinnovationen aufgrund der steigenden Verbrauchernachfrage nach natürlichen Inhaltsstoffen in Körperpflegeprodukten wie Seifen und Toilettenartikeln, Sonnenschutzprodukten, Feuchtigkeitscremes und anderen Hautpflegeprodukten wie Gesichtswaschmitteln, Peelings und Farbkosmetika erhöhen den Wert von kosmetischem Zeaxanthin.

Die Hersteller konzentrieren sich auf die Entwicklung hochwertiger organischer Inhaltsstoffe, einschließlich Zeaxanthin, aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach speziellen chemikalienfreien Inhaltsstoffen in der Lebensmittel-, Futtermittel-, Kosmetik- und Körperpflegeindustrie.

Auswirkungen von COVID-19: Zeaxanthin-Markt

Die globale Pandemie von COVID-19 hat in fast allen Industrieländern auf der ganzen Welt zu einer Sperrung geführt, darunter in den USA, China, Großbritannien und vielen anderen. Die Sperrung hat Unternehmen gezwungen, die Arbeit von zu Hause aus als neue Normalität einzuführen, was dazu geführt hat, dass die Menschen ständig an Laptops, Smartphones und anderen Geräten arbeiten. Die Sperrung hat auch Kinder gezwungen, drinnen zu bleiben, während sie ständig fernsehen und Gadgets schauen, was die Augenprobleme bei den Verbrauchern abrupt erhöht hat. Bis 2021 soll die Nachfrage nach Zeaxanthin aufgrund seiner augenpflegenden Eigenschaften steigen.