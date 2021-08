Markt für drahtlose Sensoren Schlüsselakteure, neueste Trends und Wachstumsprognose bis 2025

Globaler Markt für drahtlose Sensoren: Momentaufnahme

Drahtlose Sensoren sind Messwerkzeuge mit Sendern, die Signale von Prozesssteuerungsinstrumenten in eine Funkübertragung umwandeln. Das Funksignal wird von einem Empfänger decodiert, der das Funksignal in den erforderlichen bestimmten Ausgang umwandelt, z. B. einen analogen Strom oder eine Datenanalyse durch Computersoftware.

Drahtlose Sensoren sind in der Regel autark und selbstkonfigurierend. Sie werden genutzt, um Umweltdaten zu sammeln und Betätigungsaufgaben genau und effektiv auszuführen. In der industriellen Straßenbeleuchtung werden beispielsweise drahtlose Sensoren an Laternenpfosten oder Lichtpunkten angebracht, um die Beleuchtung zu regulieren und Informationen über Diagnosen, Operationen und Ausfälle zu erhalten. Drahtlose Sensoren verbessern nicht nur die industrielle Straßenbeleuchtung, sondern senken auch den Stromverbrauch. Infolgedessen dürfte die Nachfrage nach intelligenten Lichtlösungen durch die zunehmende Einführung drahtloser Sensoren einen Schub erhalten.

In Kombination mit Cloud Computing und Big Data-Verarbeitung bieten drahtlose Sensoren die Möglichkeit, eine einfache Interaktion zwischen Mensch und System zu erreichen. Die Unsicherheit über die Zuverlässigkeit von drahtlosen Systemen und kostspielige drahtlose Technologie dienen jedoch als Hindernisse für den Markt.

Der Markt für drahtlose Sensoren für industrielle Straßenbeleuchtung befindet sich noch in einem aufstrebenden Stadium und daher ist die Technologie hauptsächlich auf Industrienationen in Nordamerika und Westeuropa beschränkt. Der asiatisch-pazifische Raum ist jedoch ein hochattraktiver Markt, der von den vergleichsweise fortgeschrittenen Nationen Australien, Japan, China und Südkorea angetrieben wird. Die meisten Anbieter auf dem Markt sind in Japan, Nordamerika und Südkorea konzentriert. Insgesamt ist der Markt von hartem Wettbewerb geprägt und kein Anbieter ist entschieden Marktführer.

Markt für drahtlose Sensoren: Übersicht

Drahtlose Sensoren sind autarke und selbstkonfigurierende Sensoren, mit denen Umgebungsdaten erfasst und Betätigungsfunktionen effizient und genau ausgeführt werden. In industriellen Straßenbeleuchtungsanwendungen werden drahtlose Sensoren an Laternenmasten oder Beleuchtungspunkten befestigt, um die Beleuchtung zu regulieren und Informationen über Aspekte wie Diagnose, Betrieb und Ausfall zu erhalten. Der Einsatz von Funksensoren verbessert nicht nur die industrielle Straßenbeleuchtung, sondern reduziert auch den Stromverbrauch. Infolgedessen dürfte die Nachfrage nach intelligenten Lichtlösungen durch die zunehmende Einführung drahtloser Sensoren einen Schub erhalten. In Kombination mit Cloud Computing und Big Data-Verarbeitung bieten drahtlose Sensoren die Möglichkeit, eine einfache Interaktion zwischen Mensch und System zu erreichen. Die Unsicherheit über die Zuverlässigkeit drahtloser Systeme und die hohen Kosten der drahtlosen Technologie sind jedoch die größten Herausforderungen, denen dieser Markt derzeit gegenübersteht.

Markt für drahtlose Sensoren: Bericht Angebote

Der Bericht über den globalen Markt für drahtlose Sensoren für industrielle Straßenbeleuchtungsanwendungen wurde nach gründlicher Recherche und Sammlung von Daten aus primären und sekundären Quellen erstellt. Die neuesten Branchenwerkzeuge wurden eingesetzt, um diese Informationen zu bewerten und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Fünf-Kräfte-Modell des Porters, die SWOT-Analyse, die Marktattraktivität, die Wertschöpfungskettenanalyse und die Machbarkeitsstudien sind einige der Tools, die Analyst verwendet, um den Lesern einen 360-Grad-Überblick über den Markt für drahtlose Sensoren für industrielle Straßenbeleuchtungsanwendungen zu geben.

Die wichtigsten Faktoren, die den Markt antreiben und behindern, wurden ausführlich diskutiert, zusammen mit scharfen Einblicken in die führenden geografischen und Produktsegmente. Ein eigener Abschnitt über die Anbieterlandschaft beleuchtet die wichtigsten Akteure auf dem Markt für drahtlose Sensoren für industrielle Straßenbeleuchtungsanwendungen. Ihre jüngsten Entwicklungen, Geschäftsstrategien, ihr Produktportfolio, ihre geografischen Expansionsaktivitäten und ihre finanzielle Leistungsfähigkeit wurden überprüft, um den Kunden ein klares Verständnis ihrer Konkurrenz zu vermitteln.

Markt für drahtlose Sensoren: Segmentierungsanalyse

Der Markt für drahtlose Sensoren für industrielle Straßenbeleuchtungsanwendungen kann nach Typ und Geografie segmentiert werden. Basierend auf Typen sind die drei Hauptkategorien MEMS-basierte Sensoren, zu denen Drucksensoren, Beschleunigungsmesser und akustische Sensoren gehören; CMOS-basierte Sensoren, zu denen Feuchtigkeitssensoren, Temperatursensoren und Näherungssensoren gehören; und LED-Sensoren wie Umgebungslichtsensoren.

Der Markt für drahtlose Sensoren für industrielle Straßenbeleuchtungsanwendungen ist geografisch in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und den Rest der Welt fragmentiert (RoW). Da sich der Markt noch in den Kinderschuhen befindet, ist die Technologie vor allem auf entwickelte Regionen wie Nordamerika und Westeuropa beschränkt. Der asiatisch-pazifische Raum ist ein vielversprechender Markt für drahtlose Sensoren, insbesondere in relativ entwickelten Ländern wie Japan, China, Australien und Südkorea.

Markt für drahtlose Sensoren: Wettbewerbslandschaft

American Sensor Technologies, Inc.), Avir Sensors, (U. S.), YSI Incorporated, (U. S.), Coastal Environmental Systems, Inc., (U. S.), Measurement Specialties Inc., (USA), STMicroelectronics N. V., (Schweiz), MEMSIC Inc.), Sutron Corporation (USA), Meridian Environmental Technology, Inc., (U. S.), E. S. I. Environmental Sensors Inc., (Kanada) und ASM Automation Sensornik Messtechnik GmbH, (Deutschland) sind einige der führenden Unternehmen auf dem Markt für drahtlose Sensoren für industrielle Straßenbeleuchtungsanwendungen.

Es wurde beobachtet, dass die meisten Anbieter ihren Hauptsitz in Nordamerika, Japan und Südkorea haben. Da es auf dem Markt für drahtlose Sensoren für industrielle Straßenbeleuchtungsanwendungen keinen klaren Marktführer gibt, ist der Wettbewerbsgrad extrem hoch.

