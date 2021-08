Wiederverwendbare Gesichtsmaske Markt Highlights Auf Zukünftige Entwicklung 2029

Globaler Markt für wiederverwendbare Gesichtsmasken: Überblick

Die erweiterte Einführung von Gesichtsmasken als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz vor verschiedenen Krankheiten wie Ebola, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Influenza, Covid-19 und Milzbrand hat eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des globalen Marktes für wiederverwendbare Gesichtsmasken gespielt. Das Bewusstsein der Menschen für die Vorteile des Tragens von Gesichtsmasken und die Rolle, die sie bei der Überprüfung der Übertragung von Viren von einer infizierten Person auf die Umgebung spielen, ist gestiegen. Ein erhöhtes Bewusstsein der Menschen dürfte das Wachstum des globalen Marktes für wiederverwendbare Gesichtsmasken im Zeitraum von 2019 bis 2029 fördern. Die University of California, rund 80% der Menschen, die Masken tragen, könnten mehr tun, um Convid-19 einzudämmen, als Sperrmaßnahmen. Die Zahl der Startups, lokalen Hersteller und Marktteilnehmer, die Gesichtsmasken herstellen, ist gestiegen und hat zu innovativen Designs in Bezug auf umweltfreundliche und nachhaltige Designs geführt.

Material, Anwendung, Verteilung und Region sind die vier wesentlichen Parameter, anhand derer der globale Markt für wiederverwendbare Gesichtsmasken kategorisiert wurde. Der Hauptzweck einer solchen Segmentierung besteht darin, eine klare und detaillierte Sicht auf den genannten Markt zu bieten.

Globaler Markt für wiederverwendbare Gesichtsmasken: Bemerkenswerte Entwicklungen

Der globale Markt für wiederverwendbare Gesichtsmasken hat in den letzten Jahren einige wichtige Entwicklungen erlebt. Eine solche Entwicklung, die eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des zukünftigen Marktverlaufs spielte, wird nachstehend erwähnt:

Im Juli 2020 führte der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Maskenhersteller ViroMasks wiederverwendbare Gesichtsmasken ein, die behaupten, das Covid-19-Virus innerhalb von 30 Minuten nach seinem Kontakt zu zerstören. Der Stoff dieser Masken ist in HeiQ Viroblock NPJ03 integriert, der so hergestellt ist, dass er eine Vielzahl von Viren und Bakterien auf seiner Oberfläche vernichtet.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für wiederverwendbare Gesichtsmasken sind die unten genannten:

Cambridge Maske Unternehmens

ARAX Co., Ltd

Kimberly-Clark Corporation

Totobobo

Mi AirPOP

Debrief Me

Globaler Markt für wiederverwendbare Gesichtsmasken: Wichtige Trends

Die unten genannte Marktdynamik wird geschätzt, um den globalen Markt für wiederverwendbare Gesichtsmasken im Bewertungszeitraum von 2019 bis 2029 zu charakterisieren.

Hohe Prävalenz von Infektionskrankheiten zur Unterstützung der Nachfrage nach diesen Gesichtsmasken auf dem Markt

Aufgrund des Anstiegs von landwirtschaftlichen und Haushaltschemikalien, städtischem Smog, Fahrzeugemissionen, Industrieemissionen und Luftverschmutzung sind verschiedene Krankheiten in der Luft gestiegen, wie verschiedene Herz-Kreislauf-und Atemwegsinfektionen, COPD und Asthma. Nach Schätzungen der US-amerikanischen Environmental Protection Agency (EPA) sind Berichten zufolge fast 100000 Todesfälle auf Allergien und Herzinfarkte zurückzuführen, die durch Luftverschmutzung verursacht wurden. Es wird erwartet, dass eine derart hohe Anzahl von Todesfällen die Entwicklung des globalen Marktes für wiederverwendbare Gesichtsmasken im Bewertungszeitraum von 2019 bis 2027 unterstützt.

Globaler Markt für wiederverwendbare Gesichtsmasken: Geografische Analyse

Auf dem globalen Markt für wiederverwendbare Gesichtsmasken wird prognostiziert, dass der asiatisch-pazifische Raum einen erheblichen Teil des Marktes ausmacht. Es wird erwartet, dass die Region ihre regionale Dominanz gegenüber anderen behält, da mehrere Hersteller unterschiedliche Marktstrategien verfolgen, wie der Ausbau der Vertriebskanäle Erweitern Sie ihre Kundenbasis. Die zunehmende Luftverschmutzung und die Verbreitung verschiedener Infektionskrankheiten in der Region dürften das Wachstum des regionalen Marktes fördern.

Der globale Markt für wiederverwendbare Gesichtsmasken ist segmentiert als:

Material

Baumwolle

Nylon

Material

Kommerziell

Persönlich

Vertriebsweg

Offline

Online

