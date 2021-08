Wie kann man vom 3D-Lebensmitteldruck-Markt profitieren?

Der 3D-Lebensmitteldruck ist eine Art additiver Fertigungstechnologie, mit der dreidimensionale Lebensmittel und Küchen gedruckt werden. Es ist eine Kombination aus Sensor, Aktoren, Speicherkapseln und einer Software, die integriert sind, um zusammenzuarbeiten. Ein 3D-Lebensmitteldrucker verwendet Komponenten wie Walzen, Kopfsprays und programmierte Algorithmen zum Drucken des definierten Lebensmittelprodukts oder der Küche.

Der 3D-Lebensmitteldrucker arbeitet nach dem Prinzip der Schicht für Schicht Abscheidung von rohen und verarbeiteten Zutaten. Der Drucker trägt eine Schicht aus Rohmaterial auf, die als additive Fertigungstechnik bekannt ist. Darüber hinaus arbeiten die fortschrittlichen 3D-Drucker mit einer Bindetechnik, bei der die Rohstoffe mithilfe einer Art von essbarem Zement miteinander verbunden werden. Darüber hinaus verwenden die fortschrittlichen 3D-Drucker Düsen, pulverförmiges Material, Laser und Roboterarme, um gemusterte Schokolade, Zuckerskulpturen, knusprige Pizzen und gitterförmiges Gebäck herzustellen.

Der Hauptunterschied zwischen den 3D-Lebensmitteldruckern und traditionellen Lebensmittelherstellungsmaschinen basiert auf ihrem Arbeitsprinzip. Herkömmliche Maschinen verwenden dezentralisierte Verfahren zur Herstellung von Küchen, wobei verschiedene Maschinen, die verschiedene Aktionen an den Rohzutaten durchführen, zusammen integriert werden, um ein bestimmtes Lebensmittel herzustellen. Während die modernen 3D-Drucker nach der zentralisierten Methodik arbeiten, d. h., die 3D-Drucker arbeiten als eigenständige Einheit, die mehrere Aktionen an den Rohstoffen ausführt, um ein programmiertes Essen zu kochen. Dies ist einer der Treiber für den 3D-Lebensmitteldruckmarkt und wird voraussichtlich das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum von 2017 bis 2025 unterstützen.

Die traditionellen Lebensmitteldrucke werden nun durch die modernen Methoden ersetzt. Dies kann sich auf den Markt des traditionellen Lebensmitteldrucks auswirken, da die modernen Lebensmitteldrucker (3D-Lebensmitteldrucker) fast alle Vorteile der traditionellen Systeme zusammen mit anderen Verbesserungen wie der Anpassung des Aussehens der Küche, der Anpassung der Zutaten an die Ernährungsanforderungen, Vorprogrammieren des Druckers zum Garen der gewünschten Speisen zur eingestellten Zeit und einige andere verbesserte Funktionen. Darüber hinaus bietet der 3D-Lebensmitteldruck in Anwendungen wie der Weltraumforschung, bei denen gekochte und sperrige Lebensmittel ein Hindernis in Bezug auf erhöhtes Gewicht und auch eine kurze Lebensdauer von Lebensmitteln sein können, eine vielversprechende Alternative. In solchen Anwendungen können die 3D-Lebensmitteldrucker verwendet werden, um frische Lebensmittel mit den rohen und trockenen Zutaten zuzubereiten, was eine längere Lebensdauer der Zutaten bietet.

Der Markt für 3D-Lebensmitteldruck kann nach Zutaten, vertikaler Endverwendung und Geografie segmentiert werden. Nach Zutaten kann der 3D-Lebensmitteldruck in Teig, Milchprodukte, Lebensmittelkomponenten (Proteine, Kohlenhydrate und Fette), Fleisch und Geflügel und andere unterteilt werden. Basierend auf der Endverbrauchsvertikale können die wichtigsten Marktsegmente Wohn- und Gewerbe sein. Die Branche für den kommerziellen Endverbrauch kann weiter in Restaurants, Süßwaren, Bäckereien und andere unterteilt werden. Nach Regionen kann der 3D-Lebensmitteldruck-Markt in Nordamerika, Südamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden.

Die kommerzielle Endverbrauchsbranche wird voraussichtlich das dominierende Marktsegment für den 3D-Lebensmitteldruckmarkt sein, in dem Präzision, Geschwindigkeit und Vielfalt eine wichtige Rolle bei der Anziehung und Bindung der Kunden spielen. Darüber hinaus ist die Endverbrauchsbranche für Wohngebäude das am schnellsten wachsende Segment, in dem der 3D-Lebensmitteldruck hauptsächlich zum Kochen von Lebensmitteln verwendet wird, die mit den traditionellen Kochmethoden zu Hause schwer zuzubereiten sind. Der Markt für 3D-Lebensmitteldruck wird in den entwickelten Regionen wie Nordamerika und Europa voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus wird in den Entwicklungsländern, vor allem in China, Japan und Indien, ein rasantes Wachstum des Marktes für den 3D-Lebensmitteldruck aufgrund der Neigung zu Fast Food erwartet.

Die wichtigsten Hersteller und Dienstleister für 3D-Lebensmitteldrucker sind Natural Machines, 3D Systems, TNO, Choc Edge, Systems and Materials Research Corporation, Byflow, Print2taste GmbH, Barilla, Candyfab und Beehex.

