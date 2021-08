Wichtige Trends des Marktes für mikroseismische Überwachungstechnologie 2026

Der globale Markt für mikroseismische Überwachungstechnologie wurde 2017 auf 650,8 Mio. US-Dollar geschätzt und wird laut einem neuen Bericht von Transparency Market Research (TMR) von 2018 bis 2026 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 4,1% wachsen. mit dem Titel „ Markt für mikroseismische Überwachungstechnologie – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2018–2026.‘ Dies ist hauptsächlich auf eine Zunahme der Öl- und Gasexplorationsaktivitäten auf der ganzen Welt zurückzuführen, die die Nachfrage nach mikroseismischer Überwachungstechnologie wahrscheinlich ankurbeln wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass ein zunehmender Einsatz mikroseismischer Überwachungstechnologie in geotechnischen Anwendungen den globalen Markt für mikroseismische Überwachungstechnologie ankurbeln wird. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass ein zunehmender Einsatz mikroseismischer Überwachung bei der Vorläuferüberwachung von Vulkan- und Erdbebenkatastrophen den Markt für mikroseismische Überwachungstechnologie in den kommenden Jahren ankurbeln wird.

Der globale Markt für mikroseismische Überwachungstechnologie wurde nach Prozess, Komponente, Endverwendung und Geografie segmentiert. Prozesstechnisch wurde der Markt für mikroseismische Überwachungstechnik in Datenerfassung, Datenverarbeitung und Dateninterpretation unterteilt. Basierend auf den Komponenten wurde der globale Markt für mikroseismische Überwachungstechnologie in Hardware, Software und Dienstleistungen unterteilt. In Bezug auf die Endverwendung wurde der Markt in Bergbau, Öl und Gas und andere unterteilt. Das Segment Sonstige umfasst geotechnische Anwendungen der mikroseismischen Überwachungstechnologie in unterirdischen Lagerstätten wie LPG-Standorten und Endlagern für nukleare Abfälle; bei Vibrationsschwellen und Sprengungen; und zur Überwachung von Bauwerken wie Dämmen, Hochgeschwindigkeitsschienen, Brücken und Tunneln. Basierend auf Geographie,

Es wird erwartet, dass die Datenerfassung während des Prognosezeitraums ein sehr lukratives Segment ist

Der Anstieg der Nutzung von Hardware wie Geophonen, Beschleunigungsmessern, Kabeln, Datenerfassungssystemen und Sensoren in der Öl- und Gas- und Bergbauindustrie ist einer der wichtigsten Faktoren, die das Datenerfassungssegment ankurbeln. Darüber hinaus soll die Kosteneffizienz durch den Einsatz mikroseismischer Überwachungstechnologie in Datenerfassungsanwendungen das Segment stärken. Das Datenverarbeitungssegment des globalen Marktes für mikroseismische Überwachungstechnologie wird voraussichtlich von 2018 bis 2026 mit einer schnellen CAGR von 4,3 % wachsen.

Es wird erwartet, dass das Softwaresegment während des Prognosezeitraums einen herausragenden Anteil hält

Hinsichtlich der Komponenten wird für 2018 erwartet, dass das Softwaresegment einen dominierenden Marktanteil ausmacht. Das Segment wird voraussichtlich von Faktoren wie der häufigen Integration zusammen mit neuer Hardware getrieben. Darüber hinaus soll der Einsatz von Software bei der Datenverarbeitung und Dateninterpretation das Softwaresegment voranbringen. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Hardware-Segment in den kommenden Jahren aufgrund der signifikanten Einführung von Hardware für die mikroseismische Überwachungstechnologie in Öl- und Gas- und Bergbauanwendungen und der geringen Kosten der Hardware einen wichtigen Marktanteil ausmachen wird.

Nordamerika hält einen herausragenden Marktanteil

In Bezug auf die Geographie wurde der globale Markt für mikroseismische Überwachungstechnologie in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt. Die bedeutende Präsenz prominenter Akteure wie Schlumberger Limited, ESG Solutions, Halliburton Company und MicroSeismic, Inc. in den USA dürfte im Prognosezeitraum zum herausragenden Marktanteil Nordamerikas beitragen.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für mikroseismische Überwachungstechnologie gehören MicroSeismic, Inc., Geospace Technologies Corporation, ESG Solutions, Halliburton Company, ION Geophysical Corporation, Landtech Geophysics Ltd, Schlumberger Limited, Weir-Jones Group, Guralp Systems Limited und Fairfield Geotechnologies Andere.

