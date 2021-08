What is the Screen-print Label market share?

What is the Screen-print Label market share?

Eines der lebendigsten und sich am schnellsten ändernden Elemente der Verpackungsindustrie ist das Produktetikett, das dem Kunden nicht nur Produktinformationen liefert, sondern auch die Marke des Produktherstellers repliziert, indem es als Differenzierungsfaktor in der Produktverpackung fungiert.

Die Siebdrucktechnologie bietet ein hohes Maß an Raffinesse in Bezug auf Multiprozess-Bildgebung, genaues, schnelles automatisches Spenden für Premium-Prime-Etikettierungsanwendungen. Siebdrucketiketten sind auch die bevorzugte Technologie für flexible Informationsdrucketiketten – zum Beispiel Track-and-Trace/Barcoding und in Ladenpreis-Gewichtsanwendungen, bei denen Thermo- oder ungestrichene Papiermaterialien verwendet werden. Die steigende Kaufkraft der durchschnittlichen Kunden und der Aufschwung bei der Einführung innovativer Etikettierungstools sind Faktoren, die zu einem erheblichen Anstieg der Nachfrage nach dem weltweiten Siebdrucketikettenmarkt geführt haben.

Siebdrucketikettenmarkt – Marktsegmentierung:

Der globale Markt für Siebdrucketiketten kann nach Materialtyp, Tintensystemtyp, Haltbarkeitstyp, Endverwendung und nach Region segmentiert werden. Auf der Grundlage des Materialtyps kann der Siebdrucketikettenmarkt in Karton, Metall, Kunststoff und Glas unterteilt werden. Auf der Grundlage des Siebdrucks vom Tintensystemtyp kann der Etikettenmarkt in konventionelle lösemittelbasierte, UV-basierte, wasserbasierte Siebdruckfarben, Glaskeramikfarben und andere unterteilt werden. Basierend auf der Haltbarkeit des Siebdrucketiketts kann der Markt in ein dauerhaftes Siebdrucketikett und ein temporäres oder abnehmbares Siebdrucketikett unterteilt werden. Auf der Grundlage des Endverbrauchs können Siebdrucketiketten in Lebensmittel und Getränke, Automobilindustrie, Kosmetik und Körperpflege, Bekleidungsindustrie, Pharmaindustrie und andere unterteilt werden. Auf der Grundlage der Region,

Siebdrucketikettenmarkt – Marktdynamik:

Der Markt für Siebdrucketiketten gilt als eine der wichtigsten Formen der Etikettierung. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach dem Markt für Siebdrucketiketten aus mehreren Gründen stark wächst. Siebdruck ermöglicht das Bedrucken von Substraten jeder Form, Dicke und Größe sowie das Bedrucken der Vorder- und Rückseite eines durchsichtigen Etiketts, um sicherzustellen, dass die Beschriftung durchscheint. Ein weiterer wichtiger Faktor, der zum Wachstum des Marktes für Siebdrucketiketten beiträgt, ist, dass die größere Dicke der Tinte auf das Substrat aufgetragen werden kann, was die Erzeugung von Effekten wie Braille, Glitzer, Rubbeln und erhabenem Text ermöglicht, was im Allgemeinen nicht möglich ist mit anderen Drucktechniken. Ein wichtiger Vorteil des Siebdruckverfahrens ist, dass sowohl flache als auch runde Verpackungen bedruckt werden können. Zusätzlich, Es gibt auch einige hochwertige Opportunity-Bereiche wie intelligente Verpackungen, die RFID verwenden oder Zeit- / Temperatur- oder Mindesthaltbarkeitsdatumsindikatoren aufweisen. Darüber hinaus treibt der steigende Bedarf an Fälschungsschutz-, Track-and-Trace- und manipulationssicheren Funktionen das Wachstum des Siebdrucketikettenmarktes weiter an.

Es gibt jedoch einige Herausforderungen auf dem Markt für Siebdrucketiketten. Das Aufkommen von flexiblen Verpackungen und Beuteln, die überhaupt kein zusätzliches Etikett benötigen, kann das Wachstum des Siebdrucketikettenmarktes hemmen.

Markt für Siebdrucketiketten – Regionaler Ausblick:

Es wird erwartet, dass der Siebdrucketikettenmarkt für den Prognosezeitraum eine hohe CAGR verzeichnet. Abhängig von den geografischen Regionen ist der Siebdrucketikettenmarkt in fünf Schlüsselregionen unterteilt: Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien-Pazifik sowie Naher Osten und Afrika. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich das maximale Wachstum auf dem Markt für Siebdrucketiketten erleben, das hauptsächlich von den Entwicklungsländern wie Indien und China angetrieben wird. Das steigende verfügbare Einkommen, das Wachstum des Einzelhandels, die Urbanisierung sind einige der Faktoren, die zum Wachstum in den Entwicklungsländern des asiatisch-pazifischen Raums beitragen. Auch Europa wird voraussichtlich das gesunde Wachstum des Siebdrucketikettenmarktes erleben, da es über 60 % des Marktanteils am Gesamtetikettenmarkt ausmacht.

Siebdrucketiketten Markt – Hauptakteure:

Einige der weltweit identifizierten Hauptakteure auf dem Markt für Siebdrucketiketten sind Emballator Tectubes, CTL Packaging, CCL Industries, Viva Healthcare Packaging, Vetroplas, JACO Manufacturing Company, Verstraete IML, AFM – American Film & Machinery, Axon, BestCode, Diagraph, An ITW Company, Domino, Domino Digital Printing, EPI Labelers, FoxJet, An ITW Company, Frain Industries, Iconotech, Guangzhou DOY Label Co., Ltd., Xiamen Okay Commodity Co., Ltd.

Der Forschungsbericht bietet eine umfassende Bewertung des Marktes und enthält durchdachte Erkenntnisse, Fakten, historische Daten sowie statistisch gestützte und branchenvalidierte Marktdaten. Es enthält auch Projektionen, die geeignete Annahmen und Methoden verwenden. Der Forschungsbericht enthält Analysen und Informationen nach Marktsegmenten wie Geographie, Produkttyp, Materialtyp und Endverwendung.

Der Bericht umfasst die Abgasanalyse zu:

Marktsegmente

Marktdynamik

Marktgröße

Angebot & Nachfrage

Aktuelle Trends /Probleme/Herausforderungen

Wettbewerb & beteiligte Unternehmen

Technologie

Die regionale Analyse umfasst:

Nordamerika

Lateinamerika

Europa

Asien-Pazifik

Naher Osten & Afrika

Der Bericht ist eine Zusammenstellung von Informationen aus erster Hand, qualitativer und quantitativer Bewertung von Branchenanalysten, Beiträgen von Branchenexperten und Branchenteilnehmern entlang der Wertschöpfungskette. Der Bericht bietet eine eingehende Analyse der Trends des Muttermarktes, makroökonomischer Indikatoren und maßgebender Faktoren sowie der Marktattraktivität nach Segmenten. Der Bericht bildet auch die qualitativen Auswirkungen verschiedener Marktfaktoren auf Marktsegmente und Regionen ab.

Berichtshighlights:

Detaillierter Überblick über den Muttermarkt

Veränderte Marktdynamik in der Branche

Eingehende Marktsegmentierung

Historische, aktuelle und prognostizierte Marktgröße in Bezug auf Volumen und Wert

Aktuelle Branchentrends und Entwicklungen

Wettbewerbslandschaft

Strategien der Hauptakteure und angebotene Produkte

Potenzial- und Nischensegmente, geografische Regionen mit vielversprechendem Wachstum

Eine neutrale Perspektive auf die Marktleistung

Unverzichtbare Informationen für Marktteilnehmer, um ihre Marktpräsenz zu erhalten und zu verbessern

Der Bericht bietet eine umfassende Marktbewertung. Dies geschieht durch eingehende qualitative Erkenntnisse, historische Daten und überprüfbare Prognosen zur Marktgröße. Die im Bericht enthaltenen Prognosen wurden unter Verwendung bewährter Forschungsmethoden und Annahmen abgeleitet. Auf diese Weise dient der Forschungsbericht als Analyse- und Informationsspeicher für jede Facette des Marktes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Regionale Märkte, Technologien, Typen und Anwendungen.