Westeuropäischer Kaliumcarbonatmarkt soll bis 2030 eine Kreuzbewertung von 140 MIO US$ erreichen – TRANSPARENCY MARKET RESEARCH

Markt für Kaliumcarbonat in Westeuropa: Einführung

Wertmäßig wird der Kaliumcarbonat-Markt in Westeuropa voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer CAGR von mehr als 4% wachsen und bis 2030 140 Mio. US-Dollar überschreiten. Deutschland dominierte den Kaliumcarbonat-Markt in Westeuropa volumenmäßig im Jahr 2019. Es wird geschätzt, dass es im Prognosezeitraum das führende Land des Kaliumcarbonat-Marktes in Westeuropa ist. Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie wird voraussichtlich in naher Zukunft lukrative Möglichkeiten für den Kaliumcarbonat-Markt in Deutschland bieten.

Fordern Sie einen Bericht an-

https://www.transparencymarketresearch.com/western-europe-potassium-carbonate-market.html

Markt für Kaliumcarbonat in Westeuropa: Haupttreiber und Hemmnisse

Es wird erwartet, dass die Zunahme der Verwendung von Kaliumcarbonat bei der Glasherstellung den Kaliumcarbonat-Markt in Westeuropa im Prognosezeitraum antreiben wird. Gereinigtes Kaliumcarbonat wird als Zutat bei der Glasherstellung verwendet. Es verbessert die Fließeigenschaften von Glas. Kaliumcarbonat wird zur Herstellung von Spezialgläsern wie Fernsehbildschirmen, Kathodenstrahlröhren und optischen Linsen verwendet. Kaliumcarbonat ist mit den erforderlichen Blei-, Barium- und Strontiumoxiden besser verträglich, was ein Hauptgrund dafür ist, warum bei Glasanwendungen relativ teures Kaliumcarbonat anstelle von Soda verwendet wird. Kaliumcarbonat und Kaliumbicarbonat spielen bei chemischen Reaktionen in der pharmazeutischen Industrie eine wichtige Rolle. Kaliumcarbonat wird als Wirkstoff für Medikamente verwendet, um einen bestimmten pH-Wert aufrechtzuerhalten. Die Nachfrage nach Kaliumcarbonat wird aufgrund des Wachstums der Pharmaindustrie voraussichtlich steigen. Europa ist der zweitgrößte Pharmamarkt der Welt. Der Pharmamarkt in der Region wurde 2019 auf 221,09 Mrd. US-Dollar geschätzt. Der Pharmamarkt in Europa wird zwischen 2020 und 2030 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,5% wachsen.

Kaliumcarbonat ist bekanntermaßen stark reizend für Augen und Haut. Es ist gesundheitsschädlich beim Verschlucken; und kann Mund und Magen verbrühen. Wenn es in großen Mengen eingenommen wird, kann es zu Geschwüren, Erbrechen und plötzlichem Schock führen. Daher wird prognostiziert, dass die Gesundheitsgefahren von Kaliumcarbonat in naher Zukunft den Kaliumcarbonatmarkt in Westeuropa behindern werden.

Markt für Kaliumcarbonat in Westeuropa: Hauptsegmente

Je nach Typ hielt das Festkristallsegment 2019 den größten Anteil am Kaliumcarbonat-Markt in Westeuropa. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Festes kristallines Kaliumcarbonat wird durch Kristallisation (unter Vakuum und unter Kühlung) aus Laugen oder durch das Wirbelschichtverfahren gewonnen. Es wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Glasherstellung, Agrochemikalien und chemische Synthese. Basierend auf der Anwendung machte das Glasherstellungssegment 2019 einen großen Teil des Kaliumcarbonat-Marktes in Westeuropa aus. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Dagegen dürfte das Segment Food & Beverage im Prognosezeitraum stark expandieren.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=80494

Unternehmen auf dem westeuropäischen Kaliumkarbonat-Markt haben durch die breite Anwendung digitaler Technologie im gesamten Kontinuum zunehmend den Gang gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

Mehr Trendbericht-

https://www.prnewswire.com/news-releases/thriving-bakery-industry-together-with-increased-demand-for-confectioneries-drives-sales-avenues-in-baking-powder-market-tmr-301293640.html