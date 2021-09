Weltweiter umfassender Überblick über die Markttrends für Solar-Straßenbeleuchtung und deren Entwicklung

Der globale Markt für solare Straßenbeleuchtung entwickelt sich aufgrund der Wachstumsunterstützung durch die globalen Marktkräfte und auch der zunehmenden Unterstützung durch Regierungsbehörden und Regulierungsbehörden zu einem äußerst lukrativen Sektor. Die expansiven Chancen für die Marktentwicklung, die sich in den letzten Jahren ergeben haben, sollen nun neue Player auf dem Weltmarkt anziehen. Viele etablierte Player nutzen inzwischen die Vorteile lukrativer Möglichkeiten und werden voraussichtlich auch in Zukunft ihren Erfolgskurs fortsetzen. „Diese Unternehmen im globalen Markt für solare Straßenbeleuchtung benötigen keine hohen Infrastrukturausgaben. Dies trägt somit dazu bei, großen Spielraum für die Steigerung der Gewinnmargen zu schaffen“, findet der TMR-Analyst. Die wachsende Zahl neuer Marktteilnehmer und die zunehmende Präsenz bekannter Global Player werden voraussichtlich zu einer weiteren Fragmentierung des Marktes für solare Straßenbeleuchtung beitragen.

Einige der wichtigsten Unternehmen, die auf dem globalen Markt für solare Straßenbeleuchtung tätig sind Sol Inc.Solar Street Lights USABridgelux Inc., Dragons Breath Solar, VerySol GmbH, Solektra International, Urja Global ltd., Omega Solar, Phillips Lighting Holding BV, SOKOYO Solar Group, und Sunna Design unter anderem.

Laut dem von Transparency Market Research veröffentlichten Forschungsbericht zum globalen Markt für solare Straßenbeleuchtung wird die CAGR des Marktes für den gegebenen Prognosezeitraum von 2019 bis 2027 satte 16,24 % betragen. Diese Wachstumsrate wird die Bewertung der Weltmarkt bis Ende 2027 auf rund 12,54 US-Dollar. 2018 wurde der Weltmarkt zunächst mit 3,76 Mrd. US-Dollar bewertet.

Gewerbe wird zum Top-Anwendungssegment

In Bezug auf die Anwendung wird prognostiziert, dass das kommerzielle Segment im Prognosezeitraum einen Großteil des globalen Marktes für solare Straßenbeleuchtung ausmachen wird. Das Gewerbesegment dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach solarer Straßenbeleuchtung in öffentlichen Straßen, Fahrbahnen und Einkaufszentren deutlich wachsen.

Auf der anderen Seite wird in Bezug auf die regionale Segmentierung erwartet, dass der globale Markt für solare Straßenbeleuchtung vom regionalen Segment des asiatisch-pazifischen Raums dominiert wird. Die zunehmende Urbanisierung in den Entwicklungsländern dieser Region hat zu einem Anstieg des Energiebedarfs geführt. Dies treibt folglich die Nachfrage nach Solarstraßenlaternen in dieser Region. Die Senkung der LED-Preise und die Sensibilisierung für den Einsatz energieeffizienter Beleuchtung dürften den Markt für Solarbeleuchtungssysteme beflügeln.

Brasilien ist das führende Land auf dem Markt für Solarstraßenlaternen in Lateinamerika. Brasilien investiert massiv in LED-betriebene Straßenlaternen. Der R20 Hub in Brasilien ist führend in einem groß angelegten LED-Straßenbeleuchtungsprogramm, das darauf abzielt, 13 Städte mit 1,5 Millionen Straßenlaternen im ganzen Land abzudecken. Solarbetriebene Straßenbeleuchtungsanlagen im Land werden von der Notwendigkeit angetrieben, die Überlastung des Stromnetzes zu verringern.

Wachsende Unterstützung durch Regierungsbehörden zur Unterstützung der Marktentwicklung

Die Verknappung der natürlichen Energieressourcen ist einer der größten treibenden Faktoren für das aufkeimende Wachstum des globalen Marktes für solare Straßenbeleuchtung. Darüber hinaus trägt auch das zunehmende Bewusstsein für grüne Beleuchtung und Initiativen zum grünen Planeten dazu bei, die Entwicklung des globalen Marktes voranzutreiben. Darüber hinaus wird auch von Initiativen der Aufsichtsbehörden und Behörden ein Marktwachstum erwartet.

Globaler Markt für Solar-Straßenbeleuchtung – Schlüsselentwicklungen

• Im Mai 2018 hatte Silicon CPV ein Projekt zur Installation hochwertiger kommerzieller solarbetriebener Straßenlaternen in Bou Craa, einer kleinen Stadt in der Westsahara, abgeschlossen. Der Wert dieser Bestellung betrug über 230.000 Pfund

• Im März 2018 hat Silicon CPV Ltd einen Auftrag über 1,8 Millionen US-Dollar für seine in Großbritannien entworfenen und gebauten hochwertigen kommerziellen Solarstrom-Straßenlaternen erhalten, die ein 76 km langes Straßennetz für ein neues Bauprojekt in der pakistanischen Provinz KPK abdecken.

Im März 2016 arbeitete Philips Lighting Holding B.V. mit Vodafone Group Plc zusammen, um sein LED-Straßenbeleuchtungsmanagementsystem zu verbessern. Die Zusammenarbeit soll Philips Lighting Holding B.V. dabei helfen, die steigende Nachfrage nach solarer Straßenbeleuchtung in naher Zukunft zu decken.

