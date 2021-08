Wellporter Elektronik-Verpackungsmarkt – Globale Branchengröße, Segment von Schlüsselunternehmen, Typen, Anwendungen und Prognose bis 2030

Markt für gewellte Elektronikverpackungen: Überblick

Die Verpackung eines elektronischen Geräts muss Schutzmerkmale wie elektrostatische Entladung, Kühlung, mechanische Beschädigung, Kühlung und hochfrequente Geräuschemission aufweisen. Hersteller elektronischer Produkte konzentrieren sich jetzt mehr auf Schutzverpackungen wie Luftpolsterfolien, Luftkissen und viele andere aufblasbare Verpackungsprodukte, die Elektronik schützen können.

Um die Gefahr der Fälschung elektronischer Produkte einzudämmen, beinhalten Wellpappenverpackungen heutzutage verdeckte Technologien wie Barcodes, Hologramme und Versiegelungshähne, um die Integrität des Produkts zu bewahren. Der Beginn des E-Commerce in Entwicklungsländern ist ein aufstrebender Stern für fälschungssichere Elektronik, da Händler Technologien wie RFID verwenden, um Produkte an Bestimmungsorte zu liefern.

Umweltfreundliche Verpackungen werden heutzutage immer wichtiger. Aufsichtsbehörden und Regierungen drängen auf sauberere und umweltfreundlichere Verpackungsmethoden. Sowohl Verbraucher als auch Marken werden sich des Umweltschutzes bewusst, indem sie biologisch abbaubare Verpackungslösungen aus nicht biologisch abbaubaren Verpackungsabfällen verwenden. Diese Gründe werden dafür verantwortlich sein, die Nachfrage nach dem Markt für Wellpappe-Elektronikverpackungen zu erhöhen.

Markt für gewellte Elektronikverpackungen: Treiber

Die zunehmende Sorge um die Produkt- und Verbrauchersicherheit ist einer der Hauptgründe für die steigende Nachfrage nach dem Markt für Wellpappe-Elektronikverpackungen. Wie wir wissen, hat Zune aufgrund von Qualitäten wie Effizienz, Umweltfreundlichkeit und Komfort beim Öffnen auf die Wellpappenverpackungsmethode umgestellt, die die alte Clamshell-Verpackung ersetzt.

Wir haben jedoch eine große Anzahl von gefälschten Produkten gesehen, die den Umsatz und das Ansehen der Hersteller beeinträchtigen und auch dem jeweiligen Markt Verluste verursachen. Darüber hinaus stellt die Lockerung der Vorschriften für Kunststoffe auch eine Herausforderung für das Marktwachstum im Wellpappenverpackungsmarkt dar. PVC-Kunststoffe und verschiedene Bestellformen sind leicht und effizient bei niedrigen Temperaturen, haben jedoch bei höheren Temperaturen einen Nachteil. Dies wird sich auf die Nachfrage nach dem Markt für gewellte Elektronikverpackungen auswirken.

The growing demand for product safety is nowadays a necessity by both consumer and manufacturer, as a result of this manufacturers will see a boost in the corrugated electronics packaging market. Apart from all this, a subsequent rise in e-commerce shopping trend for electronics will indirectly affect the market, because an opportunity arose in developing countries as they possess a large amount of disposable income which increases the sales of electronics and other industries due to changing lifestyles.

Corrugated Electronics Packaging Market: Segmentation

The corrugated electronics packaging market is segmented into product type, technology type and end-user.

By product type, the corrugated electronics packaging market is segmented into;

Folding Cartons

Corrugated Boxes

Carton Clamshells

Corrugated Trays

Others

By technology type, the corrugated electronics packaging market is segmented into;

Electronic Article Surveillance(EAS)

Radio Frequency Identification

By end-user, the corrugated electronics packaging market is segmented into;

Consumer Electronics

Aerospace

Automotive

Healthcare

Others

Corrugated Electronics Packaging Market: Regional Outlook

With the increase of per capita income in developing countries across Latin America and Asia-Pacific, a rise in the purchase of electronics good such as laptops, mobiles, tablets, kitchen appliances and many more will be seen across countries such as Brazil, India, Malaysia indirectly boosting the demand for the corrugated electronics packaging market.

Europe and North America will remain the leader in the majority stakeholder of the corrugated electronic packaging market as manufacturers prefer corrugated packaging for delivery of products and even e-commerce websites prefer corrugated electronics packaging for safe delivery of products.

The Middle East and Africa are currently on the baby steps towards using packagings such as corrugated for electronic devices and appliances, but in due years a high surge of demand will be seen in this region due to a large capital flow through the area.

Corrugated Electronics Packaging Market: Key Players

Key players in the corrugated electronics packaging market are;

Sonoco Products Company

DS Smith PLC

Smurfit Kappa Group PLC

Pregis Corporation

Sealed Air Corporation

Hangzhou Schindler Packaging Company Ltd.

WestRock Company

Universelle Schutzverpackung Inc

Parksons Packaging Ltd.

Dordan Produktionsfirma.

UFP Technologies Inc.

Stora Enso Oyja

Der Bericht Markt für gewellte Elektronikverpackungen ist eine Zusammenstellung von Informationen aus erster Hand, qualitativer und quantitativer Bewertung von Branchenanalysten, Beiträgen von Branchenexperten und Branchenteilnehmern entlang der Wertschöpfungskette. Der Bericht bietet eine eingehende Analyse der Trends des Muttermarktes, makroökonomischer Indikatoren und maßgebender Faktoren sowie der Marktattraktivität nach Segmenten. Der Bericht bildet auch die qualitativen Auswirkungen verschiedener Marktfaktoren auf Marktsegmente und Regionen für gewellte Elektronikverpackungen ab.