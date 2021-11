Weinmarkt | Branchengröße, Anteil, Hauptakteure, Trend- und Wachstumsprognose | Accolade Wines, The Wine Group, Constellation Brands, Inc., John Distilleries

Weinmarkt | Branchengröße, Anteil, Hauptakteure, Trend- und Wachstumsprognose | Accolade Wines, The Wine Group, Constellation Brands, Inc., John Distilleries

Wein wird aus Trauben durch den Fermentationsprozess gewonnen, bei dem sich Zucker und Hefe verbinden und Alkohol und Kohlendioxid produzieren. Der Gärungsprozess mit Verfügbarkeit von Zucker und Hefe ergibt etwa 15,0% Alkohol. Drei Hauptweinsorten sind auf dem Markt erhältlich: Tafelwein, Schaumwein und Likörwein.

Zu den Top-Unternehmen, die diesen Markt beeinflussen, gehören: Accolade Wines, The Wine Group, Davide Campari-Milano SpA, E. & J. Gallo Winery, Constellation Brands, Inc., John Distilleries, India, Castel Group, CDV · Compagnia del Vino , AMVYX, BACARDI, Pernod Ricard, TREASURY WINE ESTATES, Caviro, Miguel Torres SA, Concha y Toro, Sula Vineyards Pvt. Ltd., Chapel Down und andere.

Der Weinherstellungsprozess umfasst das Ernten frischer Trauben, das Sortieren, Entstielen und Zerkleinern, das Einlegen von Most (zerkleinerte Trauben) in einen Bottich mit (rot) oder ohne Schalen (weiß), Gärungsprozess, der 4-20 Tage dauert, in Fässer gepresst und gealterte gefilterte Flasche. Der globale Weinmarkt wird im Prognosezeitraum 2019 bis 2026 voraussichtlich eine gesunde CAGR von 7,1 % erreichen. Der neue Marktbericht enthält Daten für die historischen Jahre 2017, das Basisjahr der Berechnung ist 2018 und der Prognosezeitraum ist 2019 bis 2026.

Führt eine allgemeine WEIN-Marktsegmentierung durch:

Nach Typ (Stillweine, Schaumweine, Likörweine, Andere),

Farbe (Rotwein, Weißwein, Roséwein, Andere),

Produkttyp (geschmacksneutral, aromatisiert), Verpackung (Flaschen, Dose, Sonstiges),

Körpertyp (vollmundig, leicht, mittelgroß),

Vertriebskanal (Off Trade, On Trade)

Im Weinmarktbericht 2021 behandelte Regionen :

Nordamerika: USA, Kanada und Mexiko.

Süd- und Mittelamerika: Argentinien, Chile und Brasilien.

Naher Osten & Afrika: Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, Ägypten und Südafrika.

Europa: Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien und Russland.

Asien-Pazifik: Indien, China, Japan, Südkorea, Indonesien, Singapur und Australien.

Produkteinführung :

Im Juli 2018 brachte Accolade Wines Batch X auf den Markt. Dieser Batch X enthält zwei neue Weine, die dazu beigetragen haben, die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen. Damit hat das Unternehmen sein Produktportfolio erweitert und sein Geschäft durch die Aufnahme weiterer Einzelhandelspartner erweitert, wodurch der Verkauf von Wein auf dem Markt maximiert wurde.

Im März 2018 hat Accolade Wines zum ersten Mal das erste Echo Falls-Produkt in seinem Prosecco-Sektor auf den Markt gebracht. Mit dieser Einführung stieg der Prosecco-Markt mit hoher Wachstumsrate in der Weinindustrie.

