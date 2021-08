Weinfass-Markt-Umfang, vollständige Übersicht, Treiber – und Restriktionsstudie bis 2029 Einige der wichtigsten Anbieter des globalen Weinfass-Marktes sind : Seguin Moreau Napa Cooperage, G & P Garbellotto S. p. A., Bouchard Cooperages Australia PTY. Ltd, Die Fassmühle, Oeneo SA, StaVin Inc.

Globaler Weinfass-Markt: Überblick

Weinfässer, insbesondere solche aus Eiche, werden seit langem als Behälter verwendet, die beim Altern von Wein helfen. Die Reifung im Fass aus Eichenholz verleiht dem Wein besonders würzige und vanilleartige Aromen. Die Größe eines Fasses ist wichtig, um die gewünschte Wirkung von Eiche auf den alternden Wein zu erzielen, und dies geschieht, indem die Fassoberfläche an das Weinvolumen angepasst wird. Je kleiner der Behälter ist, desto größer ist der Aufprall. Der globale Weinfass-Markt dürfte in allen Regionen ein Wachstum bei steigenden Weinverkäufen verzeichnen.

Der globale Weinfass-Markt dürfte vom Ausbruch des Coronavirus nicht betroffen sein, da der Weinkonsum keinen Umsatzrückgang aufweist. Im Gegenteil, es wird erwartet, dass die Menschen während der Sperrung eher Wein konsumieren, was das Wachstum des globalen Weinfass-Marktes in den kommenden Jahren ankurbeln dürfte. Einige der beliebtesten Arten von Fässern sind Burgund Stil Barrel und Bordeaux Stil Barrel. Burgund stil barrel fasst rund 228 liter und Bordeaux stil barrel halten 225 Liter. Ein Fass tut zwei Dinge, zum einen ermöglicht es den langsamen Eintritt von Sauerstoff in den Wein und zum anderen fügt es dem Wein bestimmte Eigenschaften von Holz hinzu. Die Hauptrolle eines Weinfasses liegt jedoch in seiner Fähigkeit, Wein zu altern. Weinfässer können etwa 100 Jahre halten.

Der globale Weinfass-Markt wurde nach Weinart, Weinfass-Typ und Region segmentiert. Das Hauptziel eines solchen umfassenden Berichts ist es, einen tiefen Einblick in den Markt zu geben.

Globaler Weinfass-Markt: Bemerkenswerte Entwicklungen

Der globale Weinfass-Markt hat in den letzten Jahren einige bahnbrechende Entwicklungen erlebt. Eine solche Entwicklung des Marktes wird unten erwähnt:

Im August 2016 verstärkte das in den USA ansässige Unternehmen The Barrel Mill die Produktion von Barrel und führte ein neues Produkt, ein 53-Gallonen-Gefäß, in seine bestehende Produktlinie ein. Dieser Schritt wird wahrscheinlich das Geschäft erweitern und zum Umsatz des Unternehmens beitragen.

Einige der wichtigsten Anbieter des globalen Weinfass-Marktes sind

Seguin Moreau Napa Cooperage

G & P Garbellotto S. p. A.

Bouchared Cooperages Australien PTY. Ltd

Die Barrel Mill

Oeneo SA

StaVin Inc.

Globaler Weinfass-Markt: Wachstumstreiber

Die steigende Nachfrage nach Wein dürfte die Nachfrage auf dem Markt stärken

Die aufkeimende Nachfrage nach Weinfässern dürfte dem globalen Markt für Weinfässer in den Jahren 2018, 2019 bis 2029 reichlich Wachstumsspielraum bieten. Die Fähigkeit dieser Fässer, durch den Alterungsprozess einen ausgeprägten Geschmack, Geschmack und eine reichhaltige Qualität zu verleihen, dürfte die Nachfrage nach Weinfässern in den kommenden Jahren antreiben. Wenn diese Fässer für die Lagerung von Wein verwendet werden, werden dem Wein eine verbesserte Farbe, eine erhöhte Stabilität und eine verringerte Adstringenz hinzugefügt. Dieser Faktor dürfte in naher Zukunft für das Wachstum des globalen Weinfass-Marktes sprechen.

Heutzutage haben jedoch viele Hersteller von Eichenweinfässern begonnen, andere verfügbare Optionen wie Pulver, Chips und Eichenblöcke zu verwenden, um dem Wein seine Aromen und Aromen zu verleihen. Dieser Faktor wird geschätzt, um die Nachfrage nach Eichenweinfässern zu reduzieren. Darüber hinaus sind Eichenweinfässer sehr teuer, was sich in den kommenden Jahren negativ auf den Markt auswirken dürfte.

Edelstahl wird heutzutage zunehmend bei der Herstellung von Weinfässern verwendet, da sie geringe Wartungskosten und eine längere Lebensdauer aufweisen. Anders als in Eichenfässern, wo saure Eigenschaft des Weins Holzfass oxidiert, bleiben Edelstahlfässer unberührt. Es wird geschätzt, dass dieser Faktor das Wachstum des globalen Weinfass-Marktes im Bewertungszeitraum vorantreibt.

Globaler Weinfass-Markt: Regionale Aussichten

Nordamerika wird geschätzt, um einen großen Teil des globalen Weinfass-Markt über die Amtszeit von 2020 zu halten. Diese Dominanz der Region ist hauptsächlich auf die ständig steigende Nachfrage nach Wein und das steigende verfügbare Einkommen in der Region zurückzuführen. Europa wird sich dank der gestiegenen Nachfrage nach Wein wahrscheinlich auch als eine weitere herausragende Region auf dem Markt herauskristallisieren.

Der globale Weinfass-Markt ist segmentiert als:

Weinfass Typ

Französisches Eichenholz

Amerikanisches Eichenholz

Östliches Eichenholz

Anwendung

Rotwein

Weißwein

