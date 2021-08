Wasserverpackungsmarkt – bevorstehende Entwicklungen, Geschäftsmöglichkeiten und zukünftige Investitionen bis 2030

Markt für Wasserverpackungen in Flaschen: Einführung

Transparenz-Marktforschung liefert in seinem veröffentlichten Bericht wichtige Einblicke in den Markt für Wasserverpackungen in Flaschen , die globale Branchenanalysen, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognosen für 2021 – 2029 umfassen . In Bezug auf das Wachstum wird für den globalen Markt für abgefüllte Wasserverpackungen bis Ende 2029 aufgrund des zunehmenden Umfangs von Hygieneverpackungen in Endverbrauchsbranchen wie Körperpflege, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und anderen eine schnelle Wachstumsrate prognostiziert . Darüber bietet TMR im Marktbericht für Wasserverpackungen detaillierte Einblicke und Prognosen.

Sauberes Trinkwasser ist für die menschliche Gesundheit von größter Bedeutung. Laut WHO fehlt es 785 Millionen Menschen weltweit an einer grundlegenden Trinkwasserversorgung. Kontaminiertes Trinkwasser kann verschiedene Krankheiten wie Durchfall, Cholera, Ruhr, Typhus und Kinderlähmung begünstigen. Abgefülltes Wasser wird oft als Quelle für sauberes und hygienisches Trinkwasser angesehen. Es wird angenommen, dass die Verpackung von Wasser in Flaschen im 19. Jahrhundert begann. Durch technologische Innovationen und Mechanisierung konnten größere Mengen an Flaschen verpackt und verteilt werden, was dazu führte, dass die beliebte US-Marke Saratoga Springs 1850 mehr als 7 Millionen Wasserflaschen verkaufte . Die Kundenpräferenzen für Wasser verlagern sich aus gesundheitlichen Gründen langsam in Richtung Wasser in Flaschen. In Anbetracht der gegenwärtigen Pandemiesituationen könnten Wasserflaschenverpackungen als die sicherste und hygienischste Wasseroption für Menschen auf der ganzen Welt angesehen werden, da sie unberührt sind und die Verpackung den Transport von Wasser erleichtert. Der Wasserverbrauch hat aufgrund der gesundheitlichen Vorteile und der Stärkung der Immunität weltweit insgesamt zugenommen. Das Trinken von viel hygienischem Wasser kann zu einer leichten Genesung vom Virus führen und dazu beitragen, Giftstoffe aus dem Körper auszuspülen. Aus diesen Gründen wird erwartet, dass Flaschenwasserverpackungen im Jahr 2021 an Wert gewinnen .

Zunehmende Kommerzialisierung von Lebensmitteln, um den Markt für Wasserverpackungen in Flaschen anzukurbeln

Abgefülltes Wasser gilt in den meisten Ländern als Standard-Trinkwasser und wird zur Herstellung verschiedener Lebensmittel und Verbrauchsgüter verwendet. Da die Lebensmittelindustrie in den meisten Ländern strengen Regeln unterliegt, wird die Verwendung von Standardwasser für lebensmittelverarbeitende Unternehmen zur Einhaltung der Standardverfahren verpflichtend. Die Verpackung von Wasser in Flaschen sorgt dafür, dass im ganzen Land der gleiche Geschmack erhalten bleibt. Abgefüllte Wasserpflanzen haben normalerweise Verträge mit diesen Nahrungsketten und liefern ihnen Wasser, wodurch sichergestellt wird, dass ihnen das Geschäft nicht ausgeht. Dies ist ein großer Vorteil für den Verpackungsmarkt für abgefülltes Wasser. Daher werden die zunehmende Kommerzialisierung von Lebensmitteln und das Aufkommen neuerer Marken den Markt für abgefüllte Wasserverpackungen ankurbeln.

Der Verpackungsmarkt für abgefülltes Wasser hilft bei der Eindämmung der Wasserverschmutzung

Abgefülltes Wasser wird in der Wasseranlage in der Regel einer 10-stufigen Behandlung unterzogen, um die Wasserqualität zu verbessern und alle darin enthaltenen Fremdwasserpartikel zu entfernen. Die Verpackung von Wasser in Flaschen ist sicherer als Leitungswasser, da sie das Risiko einer Wasserverschmutzung oder -infektion verringert. Wasserverpackungen in Flaschen helfen, die Wasserverschmutzung zu reduzieren, indem sie mit Chemikalien behandelt werden, die das Wasser vor Kontamination schützen. Darüber hinaus hilft die Verpackung, das Wasser von jeglicher Art von Staub oder Schmutz draußen fernzuhalten. Zunehmende durch Wasser übertragene Krankheiten und Wasserverschmutzung haben die Menschen gezwungen, auf verpacktes Trinkwasser umzusteigen. Mineralstoffreiches Mineralwasser hilft bei der Bekämpfung von Knochenkrankheiten, versorgt den Körper mit essentiellen Nährstoffen und füllt die Elektrolyte im Körper wieder auf. Es hilft auch, Giftstoffe auszuspülen und unterstützt wichtige körperliche Funktionen im Körper. Trotz aller positiven Faktoren und der Nutzbarkeit des Marktes für abgefülltes Wasserverpackungen könnten Probleme wie die Abbaubarkeit von Flaschen in abgepacktem Wasser und die zunehmende Landverschwendung nur wenige Bedenken darstellen, die das Verpackungswasser für abgefülltes Wasser im Prognosezeitraum einschränken könnten. Die meisten dieser Flaschen werden aus PET hergestellt, dem Chemikalien wie Methanol, aromatische Kohlenwasserstoffe und Ester zugesetzt werden, die für die menschliche Gesundheit giftig sind. Substanzen wie Biokunststoffe und nachhaltigere Varianten von Flaschen könnten jedoch dazu beitragen, dieses Problem zu lösen und den Markt für abgefüllte Wasserverpackungen anzukurbeln. Die meisten dieser Flaschen werden aus PET hergestellt, dem Chemikalien wie Methanol, aromatische Kohlenwasserstoffe und Ester zugesetzt werden, die für die menschliche Gesundheit giftig sind. Substanzen wie Biokunststoffe und nachhaltigere Varianten von Flaschen könnten jedoch dazu beitragen, dieses Problem zu lösen und den Markt für abgefüllte Wasserverpackungen anzukurbeln. Die meisten dieser Flaschen werden aus PET hergestellt, dem Chemikalien wie Methanol, aromatische Kohlenwasserstoffe und Ester zugesetzt werden, die für die menschliche Gesundheit giftig sind. Substanzen wie Biokunststoffe und nachhaltigere Varianten von Flaschen könnten jedoch dazu beitragen, dieses Problem zu lösen und den Markt für abgefüllte Wasserverpackungen anzukurbeln.

Markt für Wasserverpackungen in Flaschen: Wettbewerbslandschaft

Der globale Markt für Wasserverpackungen ist stark fragmentiert, wobei der größere Marktanteil von inländischen Akteuren gehalten wird. Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Wasserverpackungen sind Amcor Plc, Berry Plastics Corporation, Plastipak Holdings, Inc., Graham Packaging Company, LP, Apex Plastics Inc., Greiner Packaging GmbH, CKS Packaging, Inc., Peninsula Packaging , LLC, Alpha Group Packaging, Sidel, Inc., Ampac Holdings, LLC, Silgan Holdings, RPC Group plc, Grupo Vichy Catalan und Tingyi Holdings Corporation. TMR umfasst außerdem Nestlé, PepsiCo, The Coca-Cola Company, DANONE, Primo Water Corporation, FIJI Water Company LLC., Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG, VOSS WATER, Nongfu Spring und Rhodius Mineralquellen Und Getranke GmbH & Co KG.

