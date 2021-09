Wasserstoff-Speichermarkt Umfang, Analyse, Top-Key-Hersteller, Industriesegmente und Prognose bis 2025 / Worthington Industries, Inc. Linde AG

Globaler Wasserstoffspeichermarkt: Überblick

Der enorme Anstieg der Nachfrage nach alternativer Energie aufgrund der Erschöpfung der Reserven und der Umweltschädlichkeit konventioneller Stromerzeugungsprozesse hat Forscher und Regierungsbehörden in den letzten Jahren gezwungen, sich mehr auf zuverlässige alternative Energiequellen zu konzentrieren. Die Forschungsaktivitäten in diesem Bereich haben gezeigt, dass Wasserstoff als einer der Hauptkonkurrenten im Bereich alternativer Energien eingesetzt werden kann. Das enorme Potenzial von Wasserstoff zur Entwicklung einer äußerst sauberen und erneuerbaren Energiequelle in Form von Brennstoffzellen hat Wasserstoff-Brennstoffzellen zu einem der am meisten untersuchten Bereiche der Wissenschaft gemacht.

Dieser Bericht über die Globale Wasserstoff-storage-Markt enthält eine detaillierte übersicht über den Markt, die sich mit der effektiven Speicherung von Wasserstoff für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen. Der Bericht enthält eine Gründliche übersicht über die gegenwärtige Dynamik des Marktes und seiner wichtigsten Segmente und enthält enorme quantitative und qualitative Angaben über Aspekte wie Markt-Bewertung, Gesamt-Umsatz, Statistiken zu Angebot und Nachfrage in den wichtigsten regionalen Märkten, und insgesamt die künftigen Wachstumsaussichten.

Der Bericht gibt auch einen detaillierten Überblick über die Faktoren, die in den nächsten Jahren erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung des Marktes haben dürften, einschließlich Wachstumstreiber, Herausforderungen, regulatorische Aspekte in den wichtigsten regionalen Märkten, Chancen und Wettbewerbsniveau. Die Wettbewerbslandschaft des globalen Wasserstoffspeichermarktes wird in dem Bericht ebenfalls detailliert analysiert und bietet dem Leser eine klare Vorstellung von den Herausforderungen, die etablierte Anbieter den Wachstumszielen anderer Anbieter stellen könnten.

Globaler Wasserstoffspeichermarkt: Treiber und Beschränkungen

Der globale Wasserstoffspeichermarkt wird hauptsächlich durch die weltweit steigende Nachfrage nach Transportkraftstoffen, den verstärkten Fokus auf die Entwicklung sauberer Kraftstoffe zur Befriedigung dieser Nachfrage und die enormen technologischen Entwicklungen im Bereich der Brennstoffzellenfahrzeuge in den letzten Jahren angetrieben. Es wird erwartet, dass wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge in naher Zukunft konventionelle Brennstoffzellenfahrzeuge in erheblichem Maße ersetzen werden, insbesondere in entwickelten Volkswirtschaften in Regionen wie Nordamerika und Europa.

Der steigende Verbrauch von Wasserstoff in Branchen wie Ölraffinerie, Chemie und Metallverarbeitung wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum des Berichts ein wichtiger Markttreiber sein. Trotz der enormen Wachstumschancen werden Faktoren wie die begrenzten oder unterentwickelten Wasserstoffnachfülleinrichtungen in bestimmten Schwellenländern die allgemeinen Wachstumsaussichten des globalen Wasserstoffspeichermarktes erheblich einschränken.

Globaler Wasserstoffspeichermarkt: Geografische Aussichten

Von den wichtigsten regionalen Märkten für die Wasserstoffspeicherung ist der asiatisch-pazifische Raum derzeit der führende Umsatzbeitrag zum globalen Wasserstoffspeichermarkt. Die Region führt aufgrund der hohen Nachfrage nach industriell lebensfähigen Verbindungen wie Methanol in Entwicklungsländern mit starken Industriesektoren wie China und Indien. Darüber hinaus wird erwartet, dass das zunehmend strengere regulatorische Szenario für den Öl-und Gassektor in diesen Ländern, das hauptsächlich die verstärkte Produktion sauberer Kraftstoffe fördert, die erhöhte Nachfrage nach Wasserstoffspeichern in den nächsten Jahren antreibt.

Darüber hinaus ergreifen Länder wie Japan und Südkorea innovative Maßnahmen, um die Entwicklung von Brennstoffzellenfahrzeugen durch Subventionen und Investitionen zu fördern. Diese Faktoren dürften auch die Position des asiatisch-pazifischen Raums auf dem globalen Markt für Wasserstoffspeicher in den nächsten Jahren stärken.

Im Bericht genannte Unternehmen

Einige der wichtigsten Anbieter auf dem globalen Markt für Wasserstoffspeicher sind Worthington Industries, Inc. Linde AG, Luxfer Holdings Plc, Praxair, Inc.

