– Was sind die wichtigsten Hersteller auf dem Aluminiumoxid-Trihydrat-Markt?

Globaler Aluminiumoxid-Trihydrat-Markt: Überblick

Aluminiumoxid-Trihydrat ist ein weißer, geruchloser, ungiftiger, chemisch inerter, weniger abrasiver pulverförmiger Feststoff. Es ist auch als Aluminiumtrihydroxid bekannt. Aluminiumoxid-Trihydrat hat eine sehr geringe Wasserlöslichkeit, gilt jedoch als amphoter, was bedeutet, dass es sich sowohl in starken Alkalien als auch in Säuren auflöst. Es wird meist aus Bauxiterz in unterschiedlichen Größen gewonnen und im Bayer-Verfahren veredelt. Sobald die Chemikalie abgewaschen ist, kann sie als Ausgangsmaterial für eine Reihe von Aluminiumoxid-Chemikalien dienen. Wenn Aluminiumoxidtrihydrat auf 180 °C erhitzt wird, zersetzt es sich zu Aluminiumoxid und Wasser, und Aluminiumoxid wird weithin als Flammschutzmittel verwendet.

Globaler Aluminiumoxidtrihydrat-Markt: Treiber und Einschränkungen

Der Markt für Aluminiumoxidtrihydrat wird durch strenge Vorschriften der Regierungen verschiedener Länder zur Verwendung von Flammschutzmitteln bei Möbeln und Bauaktivitäten bestimmt. Der Markt wird auch durch die steigende Nachfrage nach Aluminiumoxidtrihydrat aus flammgeschützten Kunststoffen in der Automobilindustrie und der Wasseraufbereitungsindustrie getrieben. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Aluminiumoxidtrihydrat von der Farben-, Beschichtungs- und Papierindustrie aufgrund seiner Kosteneffizienz hoch. Dies ist ein Schlüsselfaktor für den Aluminiumoxid-Trihydrat-Markt. Es wird jedoch erwartet, dass die Verfügbarkeit von Alternativen für Aluminiumoxidtrihydrat den Markt zurückhält. Die zunehmende Bevorzugung von Magnesiumhydroxid als Antazida in der pharmazeutischen Industrie kann eine Herausforderung für den Aluminiumoxidtrihydrat-Markt darstellen.

Aluminiumoxidtrihydrat wird bei der Herstellung von Aluminium, Klebstoffen, Beschichtungen, Drähten und Kabeln, Dichtungsmassen und Dichtstoffen, Gummi, Papier und Teppichrücken verwendet. Die häufigste Anwendung von Aluminiumoxidtrihydrat ist die Herstellung von Aluminium. Es wird als Flammschutzmittel in Gummiprodukten und Teppichrücken und als rauchunterdrückender Füllstoff in Polymeren verwendet. Aluminiumoxidtrihydrat wird auch in der pharmazeutischen Industrie als Antazida verwendet, das verwendet werden kann, um den pH-Wert im Magen zu puffern.

Basierend auf der Endanwendungsindustrie kann der Markt für Aluminiumoxidtrihydrat in Farben und Beschichtungen, Papier und Zellstoff, Kunststoffe und Polymere, Kosmetika und Körperpflege, Klebstoffe, Chemikalien, Pharmazeutika und andere unterteilt werden.

Globaler Aluminiumoxidtrihydrat-Markt: Regionaler Ausblick

In Bezug auf die Geographie kann der Aluminiumoxid-Trihydrat-Markt in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Nordamerika ist für eine erhebliche Nachfrage nach Aluminiumoxidtrihydrat verantwortlich. Die USA sind aufgrund der erheblichen Nachfrage nach dem Material aus der Bauindustrie ein führender Verbraucher von Aluminiumoxidtrihydrat. Nach Nordamerika folgt Europa in Bezug auf die Nachfrage. Die Nachfrage in Europa ist aufgrund der steigenden Nachfrage nach Farben und Lacken in der Automobilindustrie hoch. Der Markt für Aluminiumoxidtrihydrat im asiatisch-pazifischen Raum wächst aufgrund der sich schnell entwickelnden Bauindustrie in der Region und der steigenden Investitionen der Regierung in die Infrastruktur rasant. Die Nachfrage nach Aluminiumoxidtrihydrat ist in Ländern wie Japan, China und Indien hoch. Es wird erwartet, dass der Aluminiumoxidtrihydrat-Markt in Indien im asiatisch-pazifischen Raum mit hohem Tempo expandieren wird. Die Nachfrage nach Aluminiumtrihydrat in Lateinamerika steigt aufgrund der expandierenden Bauindustrie in Brasilien, Argentinien und Kolumbien rasant. Der Markt im Nahen Osten und in Afrika wird aufgrund einer robusten Bauindustrie, insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten, voraussichtlich ein schnelles Wachstum aufweisen.

Globaler Aluminiumoxid-Trihydrat-Markt: Hauptakteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Aluminiumtrihydrat-Markt sind Alfa Aesar, Albemarle Corporation Huber Engineered Materials, Sumitomo Chemical Co., Ltd, SHOWA DENKO KK, Alcoa Corporation, Aluminium Corporation of China Limited, Nabaltec AG, NALCO und MAL-Hungarian Aluminiumproduzent und Trading Co.

