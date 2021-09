Was sind die Treiber und Einschränkungen auf dem Notoginseng-Extrakt-Markt?

Der Notoginseng-Extrakt wird aus der Parax-Notoginseng-Pflanze gewonnen. Der Notoginseng-Extrakt wird hauptsächlich in pharmazeutischen Produkten verwendet. Die pharmazeutische Anwendung für den Notoginseng-Extrakt sind die Verkürzung der Blutungszeit, die Erhöhung der Durchblutung, das Wohlbefinden des Herzens, die Entfernung von Blutgerinnseln und andere blutbedingte Krankheiten können damit behandelt werden. Notoginseng-Extrakt wird durch Ethanolextraktion aus den Wurzeln der Parax Notoginseng-Pflanze gewonnen. Notoginseng-Saponine werden als bioaktive Verbindung in vielen biochemischen Reaktionen verwendet.

Die Wirkstoffe des Notoginseng-Extrakts sind Ginsenosid Rb1, Rg1, Rd, Re und Rb2. All dies trägt eine andere Funktionalität als ein Arzneimittel. Dies macht Notoginseng-Extrakt zu einer gefragten Quelle in der pharmazeutischen Industrie.

Markt für Notoginseng-Extrakt: Segmente:

Der Notoginseng-Extrakt Markt kann nach Form, Typ, Herkunft und Endverbraucher segmentiert werden.

Basierend auf der Form des Notoginseng-Extrakts wird der Markt in Tabletten, Öl, konzentrierte Flüssigkeit, Pulver und Paste unterteilt. Pulver, Tabletten und konzentrierte Flüssigkeit werden zum direkten Verzehr durch den Benutzer verwendet. Das Öl und die Paste werden vom Benutzer zur äußerlichen Anwendung verwendet.

Basierend auf dem Typ kann der Markt für Notoginseng-Extrakte in Bio- und Naturprodukte unterteilt werden. Der Bio-Notoginseng-Extrakt wird aus Notoginseng-Wurzeln hergestellt, die unter streng biologischen Bedingungen angebaut werden und bei der Verarbeitung des Extrakts werden keine Zusatz- oder Konservierungsstoffe hinzugefügt. Die natürlichen Notoginseng-Extrakte werden nach dem natürlichen Verfahren hergestellt und bei der Herstellung werden keine Zusatz- und Konservierungsstoffe hinzugefügt.

Aufgrund der Herkunft kann der Notoginseng-Markt in asiatisches Notoginseng und amerikanisches Notoginseng unterteilt werden. Der amerikanische Notoginseng kommt hauptsächlich in den kanadischen Wäldern vor und der asiatische Notoginseng kommt in China und Korea vor.

Basierend auf dem Endverbraucher wird der Markt für Notoginseng-Extrakte in den pharmazeutischen Markt und die Körperpflege unterteilt. Die pharmazeutische Industrie verwendet den Notoginseng-Extrakt, um blutbezogene Medikamente herzustellen. In der Körperpflegeindustrie werden Hautpflegeprodukte mit Notoginseng-Extrakten hergestellt.

Notoginseng-Extrakt Markt: Regionaler Ausblick:

Nordamerika ist der größte Exporteur des Notoginseng-Extrakts auf dem Weltmarkt, gefolgt von China und Korea. Der Markt hat einen globalen Ansatz, da alle Regionen ein Wachstum des Marktes für alternative und natürliche Arzneimittel aufweisen. Vom Pharmamarkt wird in den kommenden Jahren ein hohes Wachstum erwartet.

Notoginseng-Extrakt-Markt: Treiber und Einschränkungen:

Die Treiber für Notoginseng-Extrakt sind seine Produktplatzierung, die alternative Medizin ist. Da es auch aus der natürlichen Quelle isoliert wird, macht es den Notoginseng-Extrakt zu einem sehr hochwertigen Nutrazeutikum, das für Herz-Kreislauf- und Blutmedikamente verwendet wird. Pharma ist bereits ein Multi-Milliarden-Dollar-Markt und wird in den nächsten 10 Jahren voraussichtlich eine Billion erreichen. Dies wird den Notoginseng-Extraktmarkt mit einer gesunden Nachfrage antreiben.

Die Zurückhaltung, die im jüngsten Marktszenario vorhanden ist, sind Regulierungsbehörden verschiedener Länder, die eine starke Stellung gegen den Markt für alternative Medizin haben.

Markt für Notoginseng-Extrakt: Hauptakteure:

Die wichtigsten Global Player für den Notoginseng-Extraktmarkt sind Ningbo Liwah Pharmaceutical Co., Ltd. Santa Cruz Biotechnology, Inc, Carbosynth Limited, Sigma-Aldrich Co. LLC, Wuhan ChemFaces Biochemical Co., Ltd, Shaanxi Huayu Bio-Tech Co., Ltd, Baoji Herbest Bio-Tech Co., Ltd, Huzhou Zhanshu Bio Technology Co., Ltd, FortopChem Technology Limited.

