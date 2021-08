Wachstumstreiber für den Markt für Krebsgentherapie, Chancen, Schlüsselakteure, Zukunftspläne und regionale Prognose 2025 / COVID-19-Auswirkungen

Krebs könnte als unkontrolliertes Zellwachstum im Körper definiert werden, das zu Organfunktionsstörungen führt. Unbehandelt kann es zum Tod führen. Das unkontrollierte Wachstum von Zellen wird vom Körper auf verschiedene Arten gesteuert, eine davon ist der Einsatz weißer Blutkörperchen, um diese Krebszellen zu erkennen und auszurotten. Es wurde entdeckt, dass das Immunsystem manipuliert werden könnte, um Krebszellen zu beeinflussen, um sich selbst zu zerstören.

Bestrahlung und Chemotherapie haben konsistente und zuverlässige Wirkungen, um Krebszellen im Körper zu verringern. Vor kurzem, Immuntherapie für hämatologische Krebsarten hat eine Anerkennung erfahren und ist von Interesse für viele Forscher Wissenschaftler haben Methoden entwickelt, um zu isolieren, replizieren, und entwickeln krebszerstörende Zellen aus dem Patienten’s Blutkrebs und Injizieren diese Zellen zurück für die Zerstörung ihrer Krebsarten, mit dauerhaften Remissionen.

Neue Optionen für die Behandlung müssen entwickelt werden, um die Beseitigung von Krebsleiden und-tod bis 2020 zu erreichen. Laut NCI ist die 5-Jahres-Überlebensrate bei Krebsarten wie Lunge (15%), Glioblastom (5%), Bauchspeicheldrüse (4%) und Leber (7%) nach wie vor sehr niedrig. Die derzeit verfügbaren Behandlungen haben mehrere Nebenwirkungen, die systemische Toxizität aufgrund einer Chemotherapie führt zu Übelkeit, leichten kognitiven Beeinträchtigungen und Mundgeschwüren sowie zu langfristigen Nebenwirkungen wie einem erhöhten Risiko für die Entwicklung anderer Krebsarten. Daher sind neue und innovative Behandlungsmethoden erforderlich, um das Leiden von Krebspatienten zu reduzieren.

Globaler Markt für Krebsgentherapie: Treiber und Beschränkungen

Das aufstrebende Gebiet der Krebsgentherapie bietet vielfältige Behandlungsmöglichkeiten. Gentherapie umfasst eine Reihe von Behandlungstypen, die genetisches Material verwenden, um Zellen zu verändern (entweder in vivo oder in vitro), um die Krankheit zu heilen. Krebs-Gentherapie Wirksamkeit in verschiedenen In-vitro-und präklinischen Tests gezeigt. Präklinische Tests zur Krebsgentherapie wurden an Gliomen, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Leberkrebs und vielen anderen Krebsarten durchgeführt.

Die Zunahme der Krebsprävalenz, die Zunahme staatlicher Mittel und Initiativen, das Wachstum der Pipeline von Krebsgentherapieprodukten und die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Einführung von Gentherapieprodukten sind einige Faktoren, die den Markt antreiben. Laut NCBI-Forschern hatte die Entwicklung gentechnisch veränderter T-Zell-Therapien zur Behandlung von Krebs unter anderen Gentherapien maximale klinische Auswirkungen. Hohe Behandlungskosten sind jedoch eine wesentliche Einschränkung auf dem Markt für Krebsgentherapien. Der Grund für die enormen Kosten für die Krebsgentherapie ist die Notwendigkeit strenger, erschöpfender klinischer Studien; auch die Behandlung durch Krebs-Gentherapie unterscheidet sich von Person zu Person, abhängig von der genetischen Akzeptanz jedes Patienten, im Gegensatz zu anderen Medikamenten, wodurch das Marktwachstum begrenzt wird.

Globaler Markt für Krebsgentherapie: Schlüsselsegmente

Basierend auf Typ, die Der Markt für Krebsgentherapie ist in Gentransfer-Immuntherapie und onkolytische Virotherapie unterteilt. Die Immuntherapie verwendet gentechnisch veränderte Zellen und Viruspartikel, um das Immunsystem zur Zerstörung von Krebszellen anzuregen. Immuntherapie umfasst die Behandlung entweder mit Zytokin-Gen-Lieferung oder Tumor-Antigen-Gen-Lieferung. Die onkolytische Virotherapie verwendet Viruspartikel, die sich innerhalb der Krebszelle replizieren und den Tod der Zelle verursachen. Es ist eine aufkommende Behandlungsmodalität, von der erwartet wird, dass sie vielversprechend ist, insbesondere bei der Behandlung von metastasierendem Krebs. Es umfasst die Behandlung mit adenovirus, retrovirus, lentivirus, herpes-simplex-virus, adeno-assoziierte virus, simian virus, alphavirus, und vaccinia-virus. Gentransfer ist die neueste Behandlungsmethode, von der erwartet wird, dass sie neue modifizierte Gene in Krebszellen oder assoziiertes Gewebe einführt, um Zellen zu zerstören oder das Krebswachstum zu verlangsamen. Diese Technik ist flexibel, da eine Vielzahl von Vektoren und Genen für klinische Studien mit positiven Ergebnissen verwendet werden. Wenn die Gentherapie voranschreitet, könnten sie allein oder in Kombination mit anderen Behandlungen zur Bekämpfung der Krankheit eingesetzt werden. Gentransfer oder Genersatz wird unter Verwendung von Nackt – /Plasmidvektoren, Elektroporation, Sonoporation, Magnetofektion und Genpistole durchgeführt.

Basierend auf der Region ist der globale Markt für Krebsgentherapie in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika wird voraussichtlich den größten Marktanteil halten. Die USA dominieren den Krebs-Gentherapie-Markt aufgrund seiner Erhöhung der Mittel für Forschung und Entwicklung und andere staatliche Initiativen. Schlüsselakteure in der Biotech-Industrie forschen und entwickeln gentherapeutische Produkte. Darüber hinaus dürften die steigende Nachfrage nach DNA-Impfstoffen und das wachsende Interesse von Risikokapitalgebern an Investitionen in die Kommerzialisierung genbasierter Krebstherapien den Markt antreiben. Die Krebs-Gentherapie-Markt in Asien-Pazifik wird voraussichtlich expandieren rasant wie in China-Krebs-Gentherapie erwartet das Attribut mit dem höchsten Umsatz, aufgrund der jüngsten Einführung von Gendicine und steigende Gesundheitsausgaben mit starken R&D-Einrichtungen.

Globaler Markt für Krebsgentherapie: Schlüsselakteure

die Wichtigsten Marktteilnehmer in der globalen Krebs-Gentherapie-Markt sind Adaptimmune, ZioPharm Oncology Altor Bioscience, MolMed, bluebird bio, Shanghai Sunway Biotech company limited , MultiVir, Shenzhen SiBiono GeneTech, Corporation.

