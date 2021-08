Vorgeformter Pouches Markt 2021 | Weltweite Möglichkeiten, treibende Kräfte, zukünftiges Potenzial 2030

Markt für vorgeformte Beutel : Einführung

Verpackungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Markenentwicklung, da sie eine dynamische Rolle bei der Vermittlung des Images und der Identität eines Unternehmens spielen. Beutel gelten heute allgemein als unverzichtbare Verpackungslösung für die Markeninhaber. Vorgeformte Beutel sind eine der beliebtesten Verpackungslösungen bei Getränkeherstellern. Vorgeformte Beutel sind der kostengünstige Ersatz für starre Verpackungen. Vorgeformte Beutel bieten Vielseitigkeit und Verbraucherfreundlichkeit, was wiederum die Nachfrage nach dem Produkt erhöht. Darüber hinaus sind vorgeformte Beutel in einer kleineren Losgröße auf dem Markt erhältlich, die während des gesamten Prognosezeitraums massive Auswirkungen haben können.

Vorgeformte Beutel : Marktdynamik

Global preformed pouches market is expected to be primarily driven by the mounting consumer preference towards the different type of beverages. Consumers are persuaded to take liquid form of fruit instead of the solid that in turn intensifies the sales of preformed pouches during the forecast period. Moreover, increasing disposable income of the consumer coupled with the rising pocket money of the students in developing economies is anticipated to fuel the sales of preformed pouches during the forecast period. In addition, rising sales of energy drinks and sports drinks are expected to fuel the sales of preformed pouches market. Rising growth of organized retail is also driving the demand of preformed pouches because preformed pouches are used for promotion. Moreover, different fast moving consumer goods also come in the performed pouches that in turn escalates the global preformed pouches market during the forecast period. Mainly preformed pouches are consumer convenient. Preformed pouches can be cost effective packaging solution for the brand owners. Furthermore, preformed pouches offer smaller size that can be considered as important reason for increasing adoption of preformed pouches owing to the increasing nuclear family in developed economies. Increasing demand of pet food is expected to fuel the sales of preformed pouches because preformed pouches are easy to open and store that allows the pet owners to provide single portion of the food and reduces the wastages of the food.

Preformed Pouches: Market Segmentation

The global preformed pouches market is segmented on the basis of application, size, material type and closure type of the product

Based on the application the global preformed pouches market is segmented into:

Beverages

Personal care & Home care

Pharmaceuticals

Food segment can be sub segmented such as baby food, pet food, Dairy, sea food, ready to eat foods, Bakery & confectionary, frozen foods. Among all the application segment, food segment is expected comprise maximum proportion

Based on the closure type of the product the global preformed pouches market is segmented into:

Flip

Twist

Based on the material type of the product the global preformed pouches market is segmented into:

Polyester (PES)

Polyethylene (PE)

Polystyrene (PS)

Polypropylene (PP)

Preformed Pouches Market: Regional outlook

In Bezug auf die Geografie wurde der globale Markt für vorgeformte Beutel in fünf Schlüsselregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien-Pazifik sowie Naher Osten und Afrika. Es wird erwartet, dass die Region Nordamerika den Markt für vorgeformte Beutel im Prognosezeitraum dominiert. Der asiatisch-pazifische Raum ist im Prognosezeitraum der lukrativste Markt für den Markt für vorgeformte Beutel. Es wird erwartet, dass diese Region aufgrund der Präsenz von Entwicklungsländern wie Indien, China und ASEAN-Ländern die höchste CAGR im Vergleich zu den anderen Regionen verzeichnet. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch Europa im Prognosezeitraum eine gesunde CAGR verzeichnet. Es wird erwartet, dass die Region Lateinamerika, Naher Osten und Afrika im kommenden Jahrzehnt langsamer wird.

Markt für vorgeformte Beutel : Hauptakteure

Einige der Hauptakteure auf dem globalen Markt für vorgeformte Beutel sind Leader Flexible Packaging Co., Ltd., Eagle Flexible Packaging, Ampac Packaging, Bemis Company Inc, InterFlex Group usw. Die Hauptakteure erhöhen ihre Produktionskapazität und bringen neue Produkte auf den Markt, um die Neukunden sowie die Bestandskundenbindung.

Der Bericht bietet eine umfassende Marktbewertung. Dies geschieht durch eingehende qualitative Erkenntnisse, historische Daten und überprüfbare Prognosen zur Marktgröße. Die im Bericht enthaltenen Prognosen wurden unter Verwendung bewährter Forschungsmethoden und Annahmen abgeleitet. Auf diese Weise dient der Forschungsbericht als Analyse- und Informationsspeicher für jede Facette des Marktes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Regionale Märkte, Technologien, Typen und Anwendungen.

Die Studie ist eine Quelle zuverlässiger Daten zu:

Marktsegmente und Untersegmente

Markttrends und -dynamik

Angebot und Nachfrage

Marktgröße

Aktuelle Trends/Chancen/Herausforderungen

Wettbewerbslandschaft

Technologische Durchbrüche

Wertschöpfungsketten- und Stakeholderanalyse

Die regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA und Kanada)

Lateinamerika (Mexiko, Brasilien, Peru, Chile und andere)

Westeuropa (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, nordische Länder, Belgien, Niederlande und Luxemburg)

Osteuropa (Polen und Russland)

Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, ASEAN, Australien und Neuseeland)

Naher Osten und Afrika (GCC, Südliches Afrika und Nordafrika)

Der Bericht wurde durch umfangreiche Primärforschung (durch Interviews, Umfragen und Beobachtungen erfahrener Analysten) und Sekundärforschung (die seriöse bezahlte Quellen, Fachzeitschriften und Datenbanken von Branchenverbänden umfasst) erstellt. Der Bericht enthält auch eine vollständige qualitative und quantitative Bewertung durch die Analyse von Daten, die von Branchenanalysten und Marktteilnehmern an wichtigen Punkten in der Wertschöpfungskette der Branche gesammelt wurden.