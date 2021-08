Video-on-Demand-Markt soll bis 2030 145.647,0 Mio. USD erreichen

Laut einer neue Marktbericht von Transparency Market Research (die globalen veröffentlichten Video – on – Demand – Markt wird voraussichtlich erreichen US $ 145,647.0 Mn von 2.030 . Der Markt bei einer CAGR von erweitern erwartet wird , 9,5% im Prognosezeitraum vom – 2020 – bis 2030. Der globale Video-on-Demand-Markt wird hauptsächlich durch steigende Verbraucherausgaben über das Internet und die zunehmende Verbreitung vernetzter Geräte wie Smartphones, Smart-TVs und Tablets für den Videokonsum angetrieben Prognosezeitraum, gefolgt von Asien-Pazifik, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika.

Internet Protocol Television (IPTV) treibt den Video-on-Demand-Markt an

Fernsehprogramme werden mit Hilfe von Internet Protocol Television (IPTV) übertragen. IPTV sendet Filme und Shows über eine Internetverbindung. Ohne eine Vielzahl von Shows auszustrahlen, verwenden die meisten IPTV-Geräte Video-on-Demand. Amazon Prime, Hulu und Netflix Video sind beliebte Beispiele für Video-on-Demand-Dienste. Mehrere TV-Anbieter implementieren jetzt ein hybrides IPTV-Verfahren, um einige der Probleme mit vollständig IP-fähigen Sendungen zu lösen. Hybrid IPTV verbindet IP-basierte TV-Dienste mit traditionellen TV-Diensten und wird über eine einzige Box bereitgestellt. Dies ermöglicht es TV-Anbietern, ihr Angebot für Abonnenten zu verbessern. Daher wird Internet Protocol Television (IPTV) sicherlich besser. Die Auswirkungen dieses Treibers sind groß, da IPTV schnell wächst. Der Anstieg der Nutzernachfrage sowie die Entwicklung der Netze würden dieses Wachstum unterstützen.

Globaler Video-on-Demand-Markt: Berichtsumfang

Der globale Video-on-Demand-Markt wurde nach Geschäftsmodell, Inhalt und Geografie segmentiert. Basierend auf dem Geschäftsmodell kann der Markt in transaktionales Video-on-Demand (TVoD), Abonnement-Video-on-Demand (SVoD), Werbevideo-on-Demand (AVoD) und Hybrid (SVoD + AVoD) unterteilt werden. Basierend auf den Inhalten kann der Markt in Sport, Unterhaltung, Bildung und Information sowie TV-Handel unterteilt werden.

Nordamerika ist mit einem erheblichen Anteil im Jahr 2019 führend auf dem globalen Video-on-Demand-Markt. Die USA sind der wichtigste Markt für Video-on-Demand in der Region. Die zunehmend vernetzten Geräte wie Handys, Tablets und Smart-TVs sind die wichtigsten Treiber für den Video-on-Demand-Markt im asiatisch-pazifischen Raum. Der Markt in Europa, im Nahen Osten und in Afrika sowie in Südamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen.

Globaler Video-on-Demand-Markt: Auswirkungen von COVID – 19

Der Bericht würde die Auswirkungen von COVID – 19 auf den Video-on-Demand-Markt in Bezug auf Geografie und Endbenutzer analysieren. Der Bericht würde auch eine Stimmungsanalyse der Endnutzer und eine vergleichende Studie zum Anstieg/Rückgang der Ausgaben für Video-on-Demand aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 enthalten. Darüber hinaus würde die Studie die kurz- und langfristigen Auswirkungen von COVID-19 bewerten. 19 und wahrscheinliche Erholungsphase des Marktes.

Globaler Video-on-Demand-Markt: Wettbewerbsdynamik

Die Forschungsstudie umfasst Profile führender Unternehmen, die im globalen Video-on-Demand-Markt tätig sind. Zu den wichtigsten im Bericht genannten Akteuren gehören Amazon.com, Inc., Home Box Office, Inc., Hulu LLC, Apple, Inc., Netflix, Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson Television), Verizon Communication, LLC, YouTube, LLC , maxdome GmbH und Canalplay.

