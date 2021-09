Video Content Analytics Markt Echtzeit-Analyse und Prognose 2017-2025 / Cisco (USA), ADT Security (USA)

Globaler Markt für Videoinhaltsanalysen: Momentaufnahme

Die globale Sicherheits-und Überwachungsbranche expandiert massiv und wandelt sich von älteren CCTV-Überwachungssystemen zu vollständig digitalen, fortschrittlichen netzwerkbasierten Videoüberwachungssystemen um. Historische Versanddaten zeigen, dass über 2 bn Überwachungskameras sind in der ganzen Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt in Betrieb und die Zahlen steigen ständig. Mit diesem exponentiellen Anstieg der Kamerazahlen steigt auch die Praxis, Videodaten für eine effektive Überwachung zu nutzen. Aufgrund des manuellen, fehleranfälligen und ressourcenintensiven Überwachungsprozesses suchen Sicherheitsmanager jedoch zunehmend nach Möglichkeiten, die Sicherheitserkennung zu automatisieren und die von Überwachungskameras gesammelten Videodaten besser zu nutzen.

Dieser Bedarf hat die Videoanalysetechnologie hervorgebracht, eine automatisierte, genaue und effiziente Möglichkeit, Videoinhalte in umsetzbare Daten über Ereignisse umzuwandeln, die von Videokameras unaufhörlich erfasst werden. Aufgrund der unbegrenzten Anzahl von Bereichen, von denen Videoanalysen profitieren können, einschließlich des Kernbereichs der Überwachung und Bereichen wie der Aufdeckung, Verfolgung und Prävention von Straftaten bis hin zu spezifischeren Bereichen wie intelligentem Transport, Marketing und Spielen, wird die Analyse von Videoinhalten zunehmend zu einer Mainstream-Technologie.

In den nächsten Jahren wird der Markt voraussichtlich massiv expandieren und die Anwendungsbereiche deutlich ansteigen. Es wird erwartet, dass der Markt für Videoinhaltsanalysen den Aufstieg vieler neuer Unternehmen und fortschrittlicher Lösungen erleben wird, die diese neuartige Technologie auf den Weg der Reife auf globaler Ebene führen.

Mit einer wichtigen Rolle bei der Verbesserung der Business Intelligence und der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit wird die Premium-Technologie, die sich auf dem Markt für Videoinhaltsanalysen (VCA) durchsetzt, heute allgemein eingesetzt. Die Intensivierung der Anwendung der VCA-Technologie in verschiedenen Bereichen könnte eine solide Grundlage für einen nachhaltigen Fortschritt des globalen Marktes bilden. Die wichtigste Anwendung von VCA ist die Nutzung von Echtzeitanalysen zur Umwandlung einfacher Daten in umsetzbare Erkenntnisse.

Gemäß verschiedenen Kategorien wie Anwendung, Software und Architektur kann der globale Markt für Videoinhaltsanalysen kritisch segmentiert werden, um den interessierten Parteien zu helfen, den Gesamtfortschritt des Marktes zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Der Bericht hilft weiter, den Markt für Videoinhaltsanalysen basierend auf der Geografie zu analysieren, indem er die prognostizierten und historischen Umsatzzahlen verschiedener Regionen und ihrer Länder präsentiert. Die Analysten haben eine klare Wettbewerbslandschaft des Marktes gezeichnet, indem sie die Kernkompetenzen ausgiebig untersucht und die wichtigsten Akteure der Branche strategisch profiliert haben.

Globaler Markt für Video Content Analytics: Trends und Chancen

Es wird erwartet, dass der internationale Markt für Videoinhaltsanalysen zu den beliebten Wachstumstreibern gehört und seine Fortschritte auf die aggressive Einführung netzwerkbasierter Videoüberwachung zurückzuführen sind. Es wird erwartet, dass auch der globale Markt für Videoinhaltsanalysen von der steigenden Nachfrage nach Sicherheitsprodukten profitieren wird. Darüber hinaus gibt es eine zunehmende Sorge um die Sicherheit nicht nur im privaten, sondern auch im gewerblichen Bereich. Von den in der Branche vorherrschenden Unternehmen wird erwartet, dass sie die Chancen nutzen, die sich aus solchen wachsenden Bedenken ergeben. Die physische Sicherheit konnte ihre Verbraucher nicht weitgehend beeindrucken, wodurch sie das Vertrauen verloren und ihre Abhängigkeit davon verringert haben.

Die VCA-Technologie hingegen ist immens populär geworden, indem sie ihre Akzeptanz deutlich und vor allem in einem anständigen Tempo verbessert hat. Die VCA-Systeme haben sich als hochwirksam bei der Steigerung des Betriebswerts, der Sicherheit und der Sicherheit erwiesen, wenn sie in verschiedene Software wie Erkennungs-oder Erkennungssoftware integriert werden. Dies hat den globalen VCA-Markt mit einer umfassenden Implementierung in sensiblen Bereichen wie Intrusion Detection, Motion Detection, Traffic Management und Gesichtserkennung enorm vorangetrieben.

Es wird erwartet, dass sich weitere Möglichkeiten aus Branchen wie Einzelhandel und Business Intelligence ergeben, die Videoanalysen erfordern. Darüber hinaus werden die Netzwerk – und IP-Videoüberwachungskameras zu sinkenden Preisen auf dem Markt verfügbar gemacht. Es wird auch davon ausgegangen, dass dies erheblich zum Wachstum des weltweiten Marktes für Videoinhaltsanalysen beiträgt.

Globaler Markt für Videoinhaltsanalysen: Geografische Bewertung

Es wird erwartet, dass die Region Nordamerika im Prognosezeitraum 2017-2025 die Marktführerschaft im weltweiten Markt für Videoinhaltsanalysen in Bezug auf den Anteil übernimmt. Die Analysten gehen davon aus, dass die Region bei einer gesunden CAGR steigen wird. Der Markt für Video Content Analytics in Europa könnte im Laufe des Prognosezeitraums eine zweistellige CAGR verzeichnen. Es wird auch vorausgesagt, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund eines schnelleren Wachstums, das von einer großen Bevölkerungsbasis und mehreren Infrastrukturprojekten ausgeht, mit einer hoch aufragenden CAGR voranschreitet. Die wichtigsten Regionen in dieser Region sind Indien, China, Japan, Südkorea und der Rest des asiatisch-pazifischen Raums. Es wird vorausgesagt, dass sich der Weltmarkt auch im Nahen Osten und in Afrika ausdehnt.

Globaler Markt für Videoinhaltsanalysen: Wettbewerbsszenario

Von den wichtigsten Akteuren auf dem internationalen Markt für Videoinhaltsanalysen sind Cisco (USA), ADT Security (USA), HikVision Digital (China), Avigilon Corporation (USA), Verint Systems (USA), Mobotix (Deutschland), VCA Technology (Großbritannien), Bosch Security System (Deutschland) und Allgo Vision (Indien) vorgesehen, um ihre Präsenz bekannt zu machen. Das Wettbewerbsszenario des globalen Marktes wird in der Veröffentlichung ausführlich untersucht, um Unternehmen bei der Analyse der Strategien, Fusionen und Übernahmen sowie anderer wichtiger Aspekte der führenden Akteure der Branche zu unterstützen.

